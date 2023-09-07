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LG gram 17 предлагает все функции, в том числе легкий вес, как никогда


Лёгкий на подъём

Бесплатное обновление до Windows 111, когда оно станет доступным (см. ниже).
1Устройство поставляется с Windows 10 и возможностью бесплатного обновления до Windows 11, или на него может быть загружена ОС Windows 11. Обновление до Windows 11 будет предоставлено для соответствующих устройств в конце 2021 года и далее в 2022 году. Сроки зависят от модели устройства. Для работы некоторых функций требуется определенное оборудование (см. aka.ms/windows11-spec).

 

*Изображение на сайте и внешний вид продукта могут отличаться

Награда CES Innovation Awards

Награда CES Innovation Awards

LG gram 17 (2021)move

Премия Red Dot Design Award

Премия Red Dot Design Award

LG gram 17 (2021)move

Windows Central

Windows Central

LG gram 17 (2021)move

Платиновая награда T3

Платиновая награда T3

LG gram 17 (2021)move

Trusted Reviews Рекомендует

Trusted Reviews Рекомендует

LG gram 17 (2021)move

Экран 17" и всего 1,35 кг

Бескомпромиссные 17 дюймов в лёгком весе

17-дюймовый LG gram разработан специально для повышения производительности. Поэтому он оснащён профессиональным дисплеем 16:10 и мощным процессором, при этом сохраняя верность идее лёгкости и портативности. Он лёгкий, чтобы вы могли решать задачи любой сложности — в любое время, в любом месте.

грамм предлагает 17-дюймовый экран и 1350 г

17”

Большой экран

1350 грамм

Сверхлёгкий корпус

16:10 матрица IPS с DCI-P3 99%

Профессиональный дисплей

16:10 Большой экран, позволяющий видеть больше информации без необходимости прокручивать вниз при редактировании видео

Большой экран 16:10

Экран 16:10 на 11% больше площади по сравнению с обычным экраном 16:9. Охватите вниманием больший объём информации на странице. Тонкая рамка с 4-х сторон помогает целиком погрузиться в то, что вы видите перед собой.

*Изображения на сайте, смоделированные для лучшего понимания функций, могут отличаться от внешнего вида продукта.

Высокое разрешение WQXGA (2560x1600)

Дисплей WQXGA (2560х1600) имеет разрешение вдвое больше, чем Full HD. Он обеспечивает чистые и яркие цвета и превосходно подходит для выполнения таких задач, как работа с таблицами, дизайн и кодинг.
Сравнение разрешения Full HD 1920x1080 и разрешения WQXGA 2560x1600

Широкая цветовая гамма DCI-P3 99%*

С новым отраслевым стандартом DCI-P3 99% LG gram обеспечивает широкий диапазон цветовой гаммы и точно передаёт необходимые цвета, какие бы идеи вы ни воплощали.
DCI-P3 99% (Стандартно) обеспечивает Широкую цветовую гамму

*DCI-P3 стандартно 99%, минимум 95%

Компактный размер

Продуманный дизайн для эффективной работы

Уменьшение размеров рамки и и корпуса делает 17Z90P более компактным по сравнению со старыми моделями. А минималистский дизайн с прямыми линиями в дополнение к скрытым петлям снижает отвлекающие факторы, чтобы вы могли полностью сфокусироваться на своих занятиях.

Компактный Gramm в тонком дизайне, повышающий вашу производительность

Точная и удобная клавиатура3

Точная и удобная клавиатура

Обновленная клавиатура помогает набирать текст с большим комфортом.

Увеличенные клавиши

Очень большие и плоские колпачки клавиш обеспечивают плавный набор текста, уменьшая количество опечаток.

Улучшенный ход клавиш

Увеличенный ход клавиш с 1,5 мм до 1,65 мм по сравнению с прежними моделями делает их отзывчивее, а набор текста комфортнее.

Расширенная сенсорная панель

Расширенный тачпад соответствует соотношению сторон дисплея, что делает управление крайне удобным даже без использования мыши.

*в сравнении с моделями LG gram 2020 года – 17-дюймовая модель 17Z90N, 16-дюймовая модель 16Z90N, и 14-дюймовая модель 14Z90N
**Изображение на сайте и внешний вид продукта могут отличаться

Процессор Intel® 11-го поколения

Высокая производительность с новейшим процессором и системной памятью

Сертификат платформы Intel® Evo™ подтверждает, что процессор Intel® Core ™ 11-го поколения с графикой Intel® Iris® Xe в ноутбуках LG gram обеспечивает высокую производительность, — создаете ли вы контент, работаете с тяжелыми файлами, играете или смотрите кино.

Процессор Intel® 11-го поколения, обеспечивающий высокую производительность с новейшим процессором и системной памятью

26%

Более высокая производительность ИИ

1.8X

Производительность графики

33%

Более быстрая память LPDDR4x 4266 МГц

Двойной

NVME Накопитель

* Результат производительности ИИ (основанный на TGL UP3 PL1 = 15 Вт) измерен WebXPRTv.3 в сентябре 2020 года.
*Результат производительности графики (основанный на TGL UP3 PL1 = 15 Вт) измерен с помощью 3DMark-v2.7 Night Raid (Graphics Score) в сентябре 2020 года.
*Производительность памяти: сравнение с DDR4 3200МГц

Аккумулятор 80 Вт*ч

До 19,5 часов автономной работы

17-дюймовый LG gram оснащён аккумулятором с высокой ёмкостью 80 Вт*ч, который обеспечивает до 19,5 часов автономной работы от одной зарядки. Работайте отовсюду, не отвлекаясь на зарядку.
  • Аккумулятор 80 Вт*ч
  • До 19,5 часов автономной работы

*Срок службы батареи выше описывает максимальную ёмкость, согласно результатам MobileMark® 2014. Фактический срок службы батареи зависит от технических характеристик модели, конфигурации установки, используемых приложений и функций и настроек управления питанием.

Thunderbolt™ 4

Зарядка, передача и отображение одновременно

Thunderbolt™ 4 позволяет подключать два дисплея 4K и один дисплей 8K к единственному порту Thunderbolt, обеспечивая стабильность, масштабируемость и безопасность. 17Z90P повышает производительность, предлагая зарядку для ПК 100 Вт, совместимость с USB4 и поддержку интерфейса нового поколения.

Зарядка, передача и отображение одновременно

Скорость 40 Гбит/с с кабелем длиной до 2 м

Скорость 40 Гбит/с с кабелем длиной до 2 м

Передача мощности до 100 Вт

Передача мощности до 100 Вт

Два дисплея 4K или один дисплей 8K

Два дисплея 4K или один дисплей 8K

*Кабель Thunderbolt™ не входит в комплект.
*Вышеуказанные функции могут работать не так, как заявлено, при использовании другого кабеля.

Еще удобнее

Лёгкое и умное преимущество

Кнопка мгновенного включения

Вход по отпечатку

Просто нажмите кнопку питания, чтобы включить gram и сразу войти в систему.

Вход и выход для зарядки

Универсальный стандарт зарядки

Благодаря технологии подачи питания USB-C ™ вы можете заряжать и LG gram, и подключенное устройство в одно и то же время.

Приложение Virtoo от LG

Смартфон на экране LG gram

Подсоедините свой смартфон к LG gram с помощью специального приложения.
DTS: X Ultra

Захватывающий звук

DTS: X Ultra позволяет погрузиться в 3D-звук даже без наушников. В LG gram также добавлены интеллектуальный усилитель и стереодинамики, обеспечивающие мощное реалистичное звучание.

DTS: X Ultra с захватывающим звуком

Полностью металлический корпус грамма, соответствующий требованиям военного стандарта прочности и надежности MIL-STD-810G.
MIL-STD-810G

Доказанная долговечность

Полностью металлический корпус изготовлен из магниевого сплава, используемого в авиастроении. Он легкий и прочный. Его долговечность подтверждается соответствием военному стандарту прочности и надежности MIL-STD-810G, проходит проверку на устойчивость к воздействию семи факторов от ударов и пыли до высоких и низких температур.
Высокая температура

Высокая температура

Низкая температура

Низкая температура

Пыль

Пыль

Вибрация

Вибрация

Соляной туман

Соляной туман

Удар

Удар

Низкое давление

Низкое давление

*LG gram: тестирование и сертификация по стандарту MIL-STD-810 в лаборатории KOLAS с сентября по ноябрь 2020 г.
*Испытание ударопрочности включало функциональный удар и падение в упаковке.

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