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LG UP78 55'' 4K Smart UHD телевизор

Характеристики

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LG UP78 55'' 4K Smart UHD телевизор

55UP78006LC

LG UP78 55'' 4K Smart UHD телевизор

(4)
Печать

Характеристики

Тип дисплея

4K UHD

Частота обновления

60Гц

Процессор

Quad Core процессор 4K

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

AI Звук (Виртуальный 5.1 )

Bluetooth Surround Ready

Да

Чистый голос Pro

Чистый голос

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.0)

Simplink (HDMI CEC)

Да

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1360 x 810 x 207

Вес упаковки

20.3

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1235 x 715 x 57.5

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1235 x 787 x 260

Тумба под ТВ (ШхГ)

819 x 260

Вес телевизора без подставки

14

Вес телевизора с подставкой

15.4

Крепление VESA (ШхВ)

300 x 300

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Direct

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K UHD

Частота обновления

60Гц

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Режим HGIG

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

4K Масштабирование

Динамическое отображение тонов

Да

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Режим изображения

9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)

Процессор

Quad Core процессор 4K

SMART TV

Художественная галерея

Да

Панель управления домом 

Да

Операционная система (ОС)

webOS 6.0

ThinQ

Да

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