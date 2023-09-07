Первый в Мире 84-дюймовый телевизор LG ULTRA HD



Наведите, кликните и перетащите: пульт, словно мышка на экране LG TV.



Прокрутка страниц при помощи скролла: Интуитивное управление при помощи пульта-мышки. Прокручивайте страницу в веб-браузере вверх и вниз как будто вы используете компьютерную мышь. Благодаря скроллу переключать каналы стало еще легче.



Простое управление жестами: Экономьте время, управляя телевизором при помощи жестов.



Голосовой поиск: Вместо текстового набора используйте голосовой. Универсальный поиск и поиск в интернете - все при помощи вашего собственного голоса.