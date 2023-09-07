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Телевизор LG,OLED 55", 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

Характеристики

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Телевизор LG,OLED 55", 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

OLED55B8SLB

Телевизор LG,OLED 55", 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

Печать

Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

OLED

Размер экрана

55

Разрешение

3840*2160

Дисплей Nano Cell (2–го поколения)

-

Панель IPS

-

Угол обзора

Идеальный угол обзора

Расширенный диапазон цветов

Идеальный цвет

Миллиард насыщенных цветов

Миллиард насыщенных цветов

Затемнение

Самосветящиеся пиксели

Черный цвет

Безграничный контраст

Технология Ultra Luminance

Технология Ultra Luminance Pro

BLU

-

Технология TruMotion/частота обновления

-

PMI (индекс улучшения изображения)/ частота обновления (только для серии LCD)

-

ВИДЕО(КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ)

HDR

Технология 4K Cinema HDR

Режим Dolby Vision

- ●/●/● (4K/2K)

HDR10 Pro

●/●/●/● (4K/2K)

HLG

●/●/●/● (4K/2K)

Усовершенствованная технология HDR от Technicolor

Эффект HDR

● (4K/2K)

4K HFR

-/-/-/● (USB HDR)

2K HFR

-/●/-/●

Мастер процессор изображения

Умный процессор α7

Экспертный режим Technicolor

Профессиональное игровое ТВ

Время отклика в режиме Enhanced Motion Picture

Активный усилитель глубины изображения объектов

Активный усилитель глубины изображения объектов

Оптимизация яркости по технологии Local Dimming

-

Усилитель цветопередачи

Адаптивный усилитель цветопередачи

Точность цветопередачи

Технология True Color Accuracy

Функция Upscaler

Функция 4K Upscaler

Подавление шумов

NR

Резкость

-

Динамическое отображение тонов

Улучшенное динамическое отображение тонов

HEVC

4K@120 пикселей, 10 бит

VP9

4K@60 пикселей, 10 бит

SHVC

4K@60 пикселей, 10 бит

ЗВУК

Выходная мощность

40 Вт (НЧ-динамик: 20 Вт)

Канал

2.2 ch

Направление

Сабвуфер, направленный в пол

НЧ–динамик

2 сабвуфера по 20 Вт

Одновременное воспроизведение аудио

DOLBY ATMOS

Режим объемного звучания

Объемное звучание Dolby Surround/OLED Surround

Clear Voice

Clear Voice III

Регулировка звука одним касанием

Адаптивное управление звуком

Функция Audio Upscaler

Синхронизация звука LG

Воспроизведение звука через Bluetooth

Декодер DTS

Аудиокодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HEAAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTSHD, DTS Express, WMA, aptX (см. руководство)

ТЕХНОЛОГИЯ SMART CONVENIENCE

Операционная система (ОС)

Платформа webOS для смарт-телевизоров

Количество процессоров

Четырехъядерный

Дистанционное управление Magic

Встроенный

Быстрый доступ

Функция Focus Zoom

Функция Live Zoom

Универсальное управление

● (зависит от страны)

Интеллектуальная функция распознавания голоса

● ※ Поддержка 10 языков: корейский, английский (США, Великобритания, Австралия, Канада), немецкий, итальянский, французский, испанский (Испания, Мексика), португальский (Бразилия), польский, турецкий, русский

Голосовой ввод текста

360 VR

Magic Link

Галерея

Магазин контента LG

Многоэкранное средство просмотра

DIAL

Веб–браузер

Музыкальный проигрыватель

Мой контент

Мои каналы

Советчик каналов

Функция Channel Plus

● (Только для России)

ФУНКЦИЯ IOT И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ/ПК

Функция Mobile TV вкл.

Функция WiF TV вкл.

Режим экономии энергии Bluetooth вкл.

Технология Miracast Overlay/Miracast

Технология Miracast Overlay

Сетевой файловый браузер

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Цифровая запись

-

Аналоговый DVR

-

Временной сдвиг

-

Просмотр и запись

-

Встроенные игры

-

Калибровка аудио

Язык экранного меню

36 языков

Блокировать доступ к вредоносному сайту

Функция Live Plus

-

ПРИЕМ СИГНАЛА ВЕЩАНИЯ

Цифровое ТВ (наземное, кабельное, спутниковое)

DVB - T2/C/S2

Наземное

DVB - T2/T

Кабельное

DVB - C

Спутниковое

DVB - S2/S

Прием аналогового ТВ сигнала

Многофункциональный тюнер

-

Передача данных (спецификация по странам)

HbbTV(Ready)

CI + (общий интерфейс)

CI+ 1.4

Страница телетекста

● (2000 стр.)

Телетекст (Top/Flof/List)

● (ТОП: Австрия, Германия, Италия, Швейцария, НЕТ НЕТ, Flof: другие)

[DVB] субтитр

AD (аудио описание)

Функция EPG (электронная программа передач) (на 8 дней)

РАЗЪЕМ

HDMI

1 (сзади)/3 (сбоку)

Simplink (HDMI CEC)

ARC (Канал возврата аудио)

● (сбоку, HDMI 2)

USB

2 (сзади)/1 (сбоку)

LAN

● (сзади)

Компонента

-

Композитный вход (AV)

-

Слот CI

● (сбоку)

B–CAS

-

Вход RF

2 (сзади, RF/Sat)

SPDIF (оптико–цифровой аудио выход)

● (сзади)

Выход для наушников

● (сзади)

Линейный выход

● (общий выход для наушников)

RS–232C (управление/SVC)

-

Wifi

● (802.11ac)

Bluetooth

● (V4.2)

ПИТАНИЕ И «ЗЕЛЕНАЯ»

Источник питания

AC 100~240 В 50НЕТ60 Гц

Потребляемая мощность в режиме ожидания

● 0,5 Вт

Потребляемая мощность (макс.)

Размер экрана отличается в зависимости от региона

Режим энергосбережения

«Зеленый» датчик освещенности

Отвечает требованиям ENERGY STAR®

-

Расчетные эксплуатационные расходы в год

-

Расчетное потребление электроэнергии в год

-

АКСЕССУАРЫ

Пульт управления

MR18

Батарейки

●(AA x 2EA)

Компонентный/AV–кабель

-

Кабель питания

● (Телевизор подключен)

Настенное крепление VESA

См. лист «Аксессуары»

Размер настенного крепления VESA

См. лист «Аксессуары»

Модель настенного крепления VESA

См. лист «Аксессуары»

РАЗРЕШЕНИЕ

4K UHD

ОСОБЕННОСТИ

ThinQ AI

OLED motion

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Smart TV

webOS Smart TV

SMART ФУНКЦИИ

Magic Remote Control

Встроенный

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Wi-Fi

● (802.11ac)

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