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Каталог телевизоров
Наш выбор для Вас
Что делает наши телевизоры лучше?
Самосветящиеся пиксели LG OLED
Игровой опыт на новом уровне
LG предлагает множество инновационных и современных телевизоров из нового поколения OLED и LED- с технологиями HDR и Smart TV, чтобы соответствовать Вашим уникальным потребностям, включая: Телевизоры OLED 4K: Предлагают невероятную детализацию с ультравысоким разрешением, в четыре раза выше, чем у Full HD телевизоров. Вы почувствуете себя погруженным в происходящее на экране с OLED 4K телевизором от LG. Smart TV: линейка умных телевизоров LG, позволит Вам сделать абсолютно все. От просмотра фильмов и прослушивания музыки до игр, видео и даже больше. Главная особенность Smart телевизоров LG особенность - все, что Вы хотите, в одном месте. Вы найдете современные технологии, в которых Вы нуждаетесь вместе с надежностью, которую Вы ожидаете. Узнайте больше о нашей коллекции телевизоров с плоскими экранами, а также наших инновационных беспроводных динамиках и звуковых панелях LG.
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