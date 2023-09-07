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Почувствуйте безграничную свободу с новым телевизором от LG (BORDERLESS)

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Почувствуйте безграничную свободу с новым телевизором от LG (BORDERLESS)

47SL8500

Почувствуйте безграничную свободу с новым телевизором от LG (BORDERLESS)

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Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LCD TV

Размер экрана (дюйм)

47

Разрешение

1920x1080

Яркость (кд/м2)

500

Коэффициент динамической контрастности

150,000:1

Цветопередача (R,G,B)

10 бит

СИСТЕМА ВЕЩАНИЯ

Цифровая DVB-T

Цифровая DVB-C

ВИДЕО

AV Режим

ЗВУК

Выходная мощность(Watts - THD 10%)

10W+10W

Система скрытых динамиков

Невидимые динамики (Invisible Speaker)

Система объемного звучания

SRS Trussurond

Режимы звучания

5 режимов (Стандарт/Музыка/Кино/Спорт/Игра)

ФУНКЦИИ

SIMPLINK (HDMI CEC)

Intelligent Sensor

-

ИНТЕРФЕЙС

Боковая панель USB 2.0

-

Боковая панель Вход HDMI (v.1.3 with Deep Color)

•(1)

Боковая панель CI Slot

•(1)

Задняя панель Full Scart

•(1)

Задняя панель Half Scart

•(1)

Задняя панель HDMI/HDCP

•(1)

Задняя панель ПК аудио вход

•(1)

ПИТАНИЕ

Напряжение

100~240Вт

Энегопотребление (режим ожидания)

1Вт↓

ГАБАРИТЫ

Вес без подставки (кг)

41,4

Размеры ШxВxГ с подставкой (мм)

1171.4x786.2x309.7

РазмерыШxВxГ без подставки (мм)

1392x843x55.3

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47SL8500

Почувствуйте безграничную свободу с новым телевизором от LG (BORDERLESS)