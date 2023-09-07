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Телевизор LG NanoCell 75’ 8K IPS, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos
Телевизор LG NanoCell 75’ 8K IPS, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos
Настоящее 8К разрешение
Экран телевизора, на котором показан природный пейзаж с логотипами Real 8K и CTA
NanoCell, близок к совершенству
Сравнение показывает, что резкость изображение снижается, если КМ снижается со 100 до 47
*CTA (Ассоциация потребительских технологий): Организация стандартизации и торговли, представляющая более 2200 компаний по потребительским технологиям в США.
*Логотип CTA размещается на продукте, соответствующем требованиям официальных отраслевых определений.
Трансформация в качественный контент 8К
Бесплатные каналы и видео по запросу
Наслаждайтесь чистотой цвета с комфортом для глаз
Изображение леса на экране
1)Знак качества UL для телевизоров NanoCell 65NANO90, 65NANO80.
2)Международная электротехническая комиссия
Чистые цвета
Диаграмма RGB-спектра, показывающая, как отфильтрованы тусклые цвета, и картинки, сравнивающие чистоту цвета между обычным телевизором и NanoCell Tech
*Изображение является демонстрацией
*Обычный телевизор относится к LG UHD без технологии NanoCell.
Технология Pure Colors дополняет большой экран 8K
Большой экран телевизора, на котором показан природный пейзаж, снятый сверху.
Pure Colors превращают ваш дом в кинотеатр
На телеэкране изображена сцена из яркого романтического фильма, где мужчина и женщина обнимаются.
*Логотип РЕЖИССЕРСКОГО РЕЖИМАTM является товарным знаком UHD Aliance, Inc.
*Изображение является демонстрацией
*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.
*Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах. Apple TV+ является торговым знаком Apple Inc.
*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны
1) Благодаря кодеку AV1 вы можете смотреть новейшие 8K видео на YouTube. Поддержка кодеков HEVC и VP9 обеспечивает воспроизведение других стриминг-сервисов и просмотр местных телеканалов.
2) Для трансляции стриминг-видео может потребоваться обновление программного обеспечения после его покупки. Доступность контента в формате 8К может варьироваться в зависимости от поставщика услуг.
*Для воспроизведения 8K необходимо высокоскоростное подключение к Интернету.
С Pure Colors вы будто лично попадаете на поле битвы
На телеэкране показана батальная сцена из игры.
*Изображение является демонстрацией
Pure colors- ощущение атмосферы настоящего стадиона у вас дома
Люди смотрят спортивную игру в гостиной на телевизоре с ультра-большим экраном.
*Изображение является демонстрацией
*Теперь доступно подключение к динамикам LG. Динамики других брендов, не отвечающих спецификации, могут не быть совместимыми.
Больше, чем просто телевизор
Женщина сидит на диване в гостиной перед телевизором, на котором показана панель управления бытовой техникой.
*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.
*Название функции в настройках может отличаться в зависимости от версии операционной системы телевизора.
Pure Colors на вашей стене
Все характеристики
-
Тип дисплея
-
8K NanoCell
-
Размер экрана
-
75
-
Разрешение
-
7680*4320
-
NanoCell
-
●
-
IPS
-
●
-
Широкий угол обзора
-
Широкий угол обзора
-
Широкая цветовая гамма
-
Nano Цвет Pro
-
Миллиард богатых цветов
-
●
-
Идеальный черный
-
-
-
Затемнение
-
Полноматричное затемнение
-
Ультра яркость
-
Ультра яркость Pro
-
Подсветка
-
Тонкая прямая
-
TruMotion / Частота обновления
-
TM200 (Частота обновления 100Hz)
-
Переменный экран
-
-
-
Процессор
-
α9 Gen3 AI Processor 8K
-
AI Изображение / Про
-
AI Изображение Pro
-
Улучшение лица
-
AI Изображение Pro - Улучшение лица
-
AI повышение качества
-
AI 8K Масштабирование
-
Автоматический выбор жанра
-
● (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
Улучшение изображения
-
Улучшение изображения SQM
-
AI контроль яркости
-
●
-
HDR
-
Cinema HDR
-
Dolby Vision IQ
-
- / ● / ● / ●(4K/2K)
-
HDR10 Pro
-
● / ● / ● / ● (4K/2K)
-
HLG
-
● / ● / ● / ● (4K/2K)
-
FILMMAKER MODE ™
-
●
-
HDR Effect
-
● (4K/2K)
-
Динамическое отображение тона / Pro
-
HDR Динамическое отображение тона
-
4K HFR
-
● / ● / - / ●
-
2K HFR
-
● / ● / - / ●
-
Движение Про
-
Движение Про
-
Алгоритм затемнение
-
Оптимизация яркости для локального затемнения
-
Масштабирование
-
8K Масштабирование
-
HEVC (Video Decoder)
-
8K@60p, 10bit
4K@120p, 10bit
-
VP9 (Video Decoder)
-
Web Browser : 8K@60p
10bit CP : 4K@60p, 10bit
-
AV1
-
8K@60p, 10bit
4K@60p, 10bit
-
G-Sync Compatible
-
-
-
HGIG Mode
-
●
-
Мгновенный игровой отклик (VRR/ALLM)
-
- / ●
-
Режим изображения
-
● 10 modes (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, Кинопроизводитель, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))
-
Авто калибровка
-
●
-
Динамики (Sound Output)
-
60W (WF:20W, 10W на канал)
-
Количество динамиков
-
4.2 ch
-
Направление
-
Нижнее направление
-
Одновременный аудио выход
-
●
-
DOLBY ATMOS
-
●
-
AI Звук / Про
-
AI Звук Pro
-
AI Акустический тюнинг
-
●
-
Объемное звучание
-
Ultra Объемный звук
-
Чистый голос(clear voice)
-
Clear Voice IV
-
Bluetooth Surround Ready
-
●
-
WiSA Speakers
-
●
-
LG Sound Sync
-
●
-
Авто Уведомление (Bluetooth easy paring)
-
●
-
Поделиться звуком
-
●
-
Audio Codec
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Обратитесь к руководству)
-
ThinQ
-
●
-
Интеллектуальное распознавание голоса
-
●
-
Речь в текст
-
●
-
LG Голосовой поиск
-
●
-
Google Assistant
-
-
-
Amazon Alexa
-
-
-
AI UX
-
●
-
AI Home
-
●
-
AI Рекомендация
-
●
-
Интеллектуальное Исправление
-
●
-
Home Dashboard
-
●
-
Автоопределение устройства
-
●
-
Smart Speaker Compatible
-
-
-
Google Home Connection
-
-
-
Amazon Echo Connection
-
-
-
Naver Clova
-
-
-
LG ThinQ
-
-
-
LG Smart Speaker (WK7,WK9)
-
-
-
Kakao i
-
-
-
Мобильное подключение
-
●
-
Поделиться экраном
-
●
-
LG TV Plus App
-
●
-
ThinQ App
-
●
-
Распознавание голоса на большие расстояния
-
-
-
LED подсветка
-
-
-
Режим приветствия
-
-
-
Голосовое управление (без использования пульта)
-
●
-
Операционная система (OS)
-
webOS Smart TV
-
Число CPUs
-
Четырехъядерный
-
Magic Remote Control
-
Встроенный
-
Быстрый доступ
-
●
-
Универсальный контроль
-
●
-
360° VR Play
-
●
-
Поиск соответствующего контента
-
●
-
Аудиогид (текст в речь)
-
●
-
Art Gallery
-
●
-
LG Store
-
●
-
DIAL
-
●
-
Web Browser
-
●
-
Music Player
-
●
-
LG Channels
-
● (Только в России)
-
TV On With Mobile
-
●
-
Wi-Fi TV On
-
●
-
Bluetooth Low Energy On
-
●
-
Сетевой браузер файлов
-
●
-
Блокировать доступ к вредоносному сайту
-
●
-
Live Plus (ACR-based Bilateral Service)
-
-
-
Режим гостиница
-
●
-
Live Pick
-
-
-
Sports Alert
-
● (Кроме россии)
-
Music Discovery
-
●
-
Прием цифрового телевидения(Terrestrial,Cable,Satellite)
-
DVB-T2/C/S2
-
Наземный
-
DVB-T2/T
-
Кабель
-
DVB-C
-
Спутниковое
-
DVB-S2/S
-
Прием аналогового телевидения
-
●
-
Мульти тюнер
-
-
-
Передача данных (спецификация страны)
-
HbbTV (Russia)
-
CI + (Common Interface)
-
CI+ 1.4
-
Страница телетекста
-
●(2000 страниц)
-
Телетекст (Top/Flof/List)
-
● (TOP : ,--, Flof: Others) / -
-
[DVB] Субтитры
-
●
-
[ATSC] Титры
-
-
-
AD (Описание аудио)
-
●
-
EPG (8 дней)
-
●
-
HDMI
-
4 (Задний)
-
Версия
-
HDMI 2.1
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
eARC / ARC (Audio Return Channel)
-
eARC (HDMI 2)
-
USB
-
3 (Боковая сторона)
-
LAN
-
● (Сзади)
-
Component
-
-
-
Composite In (AV)
-
-
-
CI Slot
-
● (Боковая сторона)
-
A-CAS
-
-
-
RF In
-
2 (Сзади, RF/Sat)
-
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
-
● (Сзади)
-
Выход на наушники
-
● (Сзади) (Различаются по региону)
-
Line out
-
● (Выход для наушников общий)
-
RS-232C (Control / SVC)
-
-
-
IR Blaster
-
●
-
Wifi
-
● (802.11ac)
-
Bluetooth
-
● (V5.0)
-
Источник питания
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
Энергопотребление в режиме ожидания
-
Выше 0.5W (Различаются по региону)
-
Потребляемая мощность (Макс)
-
Различаются по размеру, региону
-
Режим энергосбережения
-
●
-
Зеленый датчик освещенности
-
●
-
Энергетический стандарт
-
-
-
ENERGY STAR® Qualified
-
-
-
Ориентировочная годовая стоимость эксплуатации
-
-
-
Расчетное годовое использование электроэнергии
-
-
-
Вес без подставки
-
42.4
-
Вес с подставкой
-
53.7
-
Вес в упаковке
-
10.6
-
Размер без подставки (ШxДxВ)
-
1672x54.9x963
-
Размер с подставкой (ШxДxВ)
-
1672x361x1021
-
Размер в упаковке (ШxДxВ)
-
1823x231x1166
-
Пульт
-
MR20
-
Батарейка
-
● (AA x 2EA)
-
Компонент / AV Жанр
-
-
-
IR Blaster Cable
-
-
-
Кабель питания
-
● (TV прикрепленный)
-
Авто калибровка
-
●
-
OSD выбор языка
-
37 языков
-
Time Machine (DVR)
-
-
-
Цифровая запись
-
-
-
Analog DVR
-
-
-
Time Shift
-
-
-
Смотреть и записывать
-
-
-
Встроенная игра
-
-
-
Тонкий кронштейн совместимый
-
●
-
VESA Модель настенного крепления
-
Обратитесь к листу аксессуаров
-
Частичный вид на дом
-
-
-
Датчик движения
-
-
-
8K UHD
-
●
-
ThinQ AI
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●
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Большие ТВ
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●
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Smart TV
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