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Телевизор LG NanoCell 75’ 8K IPS, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos

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Телевизор LG NanoCell 75’ 8K IPS, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos

75NANO996NA

Телевизор LG NanoCell 75’ 8K IPS, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos

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На экране фото листьев, сделанное через микроскоп

Яркие впечатления. Реальный 8К.

Настоящее 8К разрешение

В 8K находится 33 миллиона пикселей (99 млн. подпикселей) – чем больше пикселей, тем выше плотность. Поэтому, чтобы добиться ощущения реалистичности от 8K, важно фактическое число пикселей, но еще важнее, чтобы каждый пиксель был отдельным и отличимым для глаза. LG NanoCell превосходит определение Ассоциации потребительских технологий (CTA) для телевизоров 8K. Вот что представляет собой LG NanoCell 8K – ‘Real 8K’ (настоящие 8K).

Экран телевизора, на котором показан природный пейзаж с логотипами Real 8K и CTA

NanoCell, близок к совершенству

По требованиям CTA при определении разрешения показатель контрастной модуляции (КМ) должен быть 50% или выше. Чем выше значение КМ, чем четче изображение. Имея уровень КМ 97,8%, телевизор NanoCell обеспечивает разрешение 8K – наивысшее в своем классе.

Сравнение показывает, что резкость изображение снижается, если КМ снижается со 100 до 47

*CTA (Ассоциация потребительских технологий): Организация стандартизации и торговли, представляющая более 2200 компаний по потребительским технологиям в США.
*Логотип CTA размещается на продукте, соответствующем требованиям официальных отраслевых определений.

Процессор α9 Gen 3 8K

Трансформация в качественный контент 8К

Благодаря алгоритмам глубокого обучения, умный процессор α9 Gen3 8K анализирует контент, чтобы обеспечить его максимальной глубиной. Все регулировки происходят автоматически для получения наилучшего изображения и звука, чтобы каждый просмотр телевизора становился незабываемым.
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Бесплатные каналы и видео по запросу

Наслаждайтесь чистотой цвета с комфортом для глаз

Телевизоры LG NanoCell получили сертификат «светобиологической безопасности светодиодов» от Underwriters Laboratories (UL), подтверждающий, что излучение от экрана не вредит глазам.

Изображение леса на экране

Графики соответствия пяти параметрам безопасности светодиодов
Светобиологическая безопасность светодиодов1)

Превосходит требования международных стандартов

В ходе испытаний на светобиологическую безопасность светодиодов оценивается пять показателей: синий свет, актиничное УФ-излучение, ближнее УФ-излучение, инфракрасное излучение и опасность ожога сетчатки глаза.
Эти показатели официально утверждены МЭК2) для оценки уровня опасности излучения светодиодов для тела человека.
Телевизоры NanoCell превзошли требования по всем показателям.

1)Знак качества UL для телевизоров NanoCell 65NANO90, 65NANO80.
2)Международная электротехническая комиссия

Сравнение вида природы до и после масштабирования
Умное масштабирование в формат 8К

Смотрите все в высочайшем разрешении 8K

Благодаря алгоритмам глубокого обучения LG NanoCell 8K трансформирует контент 2K или 4К в супер-реалистичное изображение 8К, улучшая детализацию и четкость. Насладитесь более четкими картинками и текстом с пониженным уровнем «шума» и повышенной резкостью.

Чистые цвета

Технология LG NanoCell воспроизводит сверхчистые цвета благодаря нано-частицам размером 1 нм. Теперь – с разрешением 8K – телевизор NanoCell обеспечивает невероятное качество картинки и чистоту цвета.

Диаграмма RGB-спектра, показывающая, как отфильтрованы тусклые цвета, и картинки, сравнивающие чистоту цвета между обычным телевизором и NanoCell Tech

*Изображение является демонстрацией
*Обычный телевизор относится к LG UHD без технологии NanoCell.

Технология Pure Colors дополняет большой экран 8K

С большим экраном телевизора NanoCell ваш теледосуг стал как никогда интересным. Технологии Pure Colors и NanoCell создают эффектную картинку в ультра-масштабе 8K.

Большой экран телевизора, на котором показан природный пейзаж, снятый сверху.

Pure Colors превращают ваш дом в кинотеатр

С телевизором NanoCell все сцены стали реалистичными благодаря живому цвету Pure Colors и четкой контрастности Nano Black. Кроме того, видеоряд и звуковое сопровождение стали еще более оптимизированными и настоящими. Наслаждайтесь кинотеатром у вас дома и безлимитными развлечениями вместе с телевизором NanoCell.

На телеэкране изображена сцена из яркого романтического фильма, где мужчина и женщина обнимаются.

На телеэкране кадр из фильма: крупным планом глаза женщины
Dolby Vision IQ и Dolby Atmos

Передает авторское видение

Смотрите фильмы так, как их следует смотреть – чтобы захватывало дыхание. Dolby Vision IQ расширяет границы и преимущества Dolby Vision за пределы HDR; яркость, насыщенность и контрастность интеллектуально регулируются по жанру и условиям освещения. Dolby Atmos создает эффект погружения в звук, обеспечивая максимум удовольствия от просмотра.

Мужчина сидит на диване в гостиной перед телевизором и смотрит красочный фильм
Filmmaker mode™

Смотрите контент так, как он был создан

Процессор автоматически регулирует картинку, отключая сглаживание движений для поддержания эффекта реалистичности. Смотрите фильмы с сохранением творческой задумки автора и эффектами, как в кинотеатре. Насладитесь просмотром по стандартам кино и прочувствуйте всё, что хотели сказать режиссер и актеры в каждом фильме.

*Логотип РЕЖИССЕРСКОГО РЕЖИМАTM является товарным знаком UHD Aliance, Inc.

«Железный человек» от Marvel, небольшие таблички с логотипами HLG pro и HDR 10 Pro
HDR 10 Pro и HLG Pro

Улучшенные основные форматы HDR

Телевизоры NanoCell обеспечивают оптимальное качество изображения HDR, выполняя регулировки поддерживаемых HDR-форматов HLG и HDR 10. Это позволяет вам наслаждаться просмотром любого контента в супер-реалистичном высоком разрешении.
Сравнение качества картинки у обычного телевизора и телевизора с профессиональным полнодиапазонным затемнением на примере изображения огня
Профессиональное полнодиапазонное затемнение

Курс на Вселенную Реального Кино

Технология профессионального полнодиапазонного затемнения обеспечивает полную детализацию и превосходную контрастность, делая картинку еще более живой независимо от жанра фильма.

*Изображение является демонстрацией

Четыре логотипа: Приложение Apple TV, Netflix и LG Channels
Безграничное удовольствие

Multiplex у вас дома

Погрузитесь в разнообразие контента, доступного на приложении Apple TV, Netflix и LG Channels. Выбирайте новинки кино, телешоу, документальные фильмы и спортивные программы в прямом эфире – все в одном месте. Просто садитесь и наслаждайтесь.

*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.

Пиктограммы Apple TV 4 топ-наименования
Приложение Apple TV

Apple TV и многое другое у вас дома

Оригинальные шоу от Apple TV . Только премиум-каналы, которые вы пожелаете, и тысячи фильмов, которые можно купить или взять напрокат. Сервис персонализированный и тщательно курируется, поэтому вы найдете в подборке всё самое лучшее. И всё это – в приложении Apple TV.

*Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах. Apple TV+ является торговым знаком Apple Inc.
*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны

Встроенный видео декодер

Играет больше 8K контента

Благодаря поддержке кодеков HEVC, AV1 и VP91) вы можете смотреть 8K видео на YouTube, а также 8K видео с USB-накопителя или стриминг-сервисов2).

1) Благодаря кодеку AV1 вы можете смотреть новейшие 8K видео на YouTube. Поддержка кодеков HEVC и VP9 обеспечивает воспроизведение других стриминг-сервисов и просмотр местных телеканалов.
2) Для трансляции стриминг-видео может потребоваться обновление программного обеспечения после его покупки. Доступность контента в формате 8К может варьироваться в зависимости от поставщика услуг.
*Для воспроизведения 8K необходимо высокоскоростное подключение к Интернету.

С Pure Colors вы будто лично попадаете на поле битвы

Технология NanoCell вместе с Pure Colors доводит виртуальный мир до совершенства, превращая его в настоящую реальность. Кроме того, различные игровые функции, такие как минимальная задержка, HDMI 2.1 и HGiG позволяют вам наслаждаться виртуальным миром улучшенной графики в реальном времени.

На телеэкране показана батальная сцена из игры.

Игровая батальная сцена самолетом
Минимальная задержка ввода

Реагируйте и добивайтесь цели быстрее

Телевизор NanoCell позволяет игрокам атаковать противника без промедления. Он синхронизирует ваши ощущения с игровыми сценами в реальном времени, минимизируя задержку ввода.
Мужчина сидит на диване и держит джойстик, играя в игру с помощью телевизора.
Технологии ALLM и eARC

Игровой стандарт нового поколения

Более высокая частота смены кадров, ALLM (режим автоматической низкой задержки) и eARC (усовершенствованный звуковой обратный канал) — всё полностью соответствует спецификациям HDMI 2.1. Эти новейшие функции обеспечивают реалистичную демонстрацию быстро двигающихся объектов и плавность, синхронизированность графики. Это создает эффект еще более реалистичного погружения в игру. Телевизоры LG NanoCell успешно прошли тестирование в Авторизованном центре испытаний HDMI в соответствии со стандартом HDMI Compliance Test Specification (2.1d)*.
На обычном телевизоре показана сцена из игры с монстром; другая половина демонстрируется на телевизоре LG NanoCell с HDR.
Профиль HGiG игры в режиме HDR

Реалистичность сцен, как будто в кино

Полностью погрузитесь в игру благодаря приятной для глаз картинке. Группа HGiG узнает характеристики работы телевизора и качество картинки, а затем приводит в соответствие графику HDR, чтобы получить максимум от HDR-игры.

*Изображение является демонстрацией

Pure colors- ощущение атмосферы настоящего стадиона у вас дома

Благодаря Nano-точности телевизор NanoCell показывает цвета точно под любым углом и без искажений на экране 8K. Смотрите, как играют ваши любимые команды, на ультра-большом экране с супер-чистыми цветами и поразительным качеством картинки.

Люди смотрят спортивную игру в гостиной на телевизоре с ультра-большим экраном.

Люди смотрят спортивную игру в гостиной на телевизоре с ультра-большим экраном.

Ультра-большой экран

Окажитесь на настоящем стадионе, не выходя из дома,

с ультра-большим экраном на 75 дюймов и больше. Телевизор NanoCell приносит огромный стадион к вам домой. Смотрите, как двигаются игроки, в мельчайших подробностях, как будто они находятся прямо перед вами.

сцена_из_футбольного_матча__одна_половина_на_телевизоре_lcd/LED с размытой картинкой, другая – на LG NanoCell, с небывалой четкостью
Технология Motion Pro

Каждое движение можно рассмотреть в деталях

В случае со спортивными передачами остаточность изображения (размытость из-за движения) должна быть устранена любой ценой. Теперь, благодаря функции Motion Pro, вы видите все быстрые и малейшие движения каждого игрока без размытости. С LG NanoCell вы забудете о размытости и подрагивании картинки.

*Изображение является демонстрацией

Мужчина и женщина смотрят спортивную игру в гостиной с помощью подключенных через Bluetooth тыловых колонок.
Окружи себя звуком через Bluetooth

Хорошей игре – хороший звук

Телевизор NanoCell TV миксует 2.0-канальный звук, чтобы получить более богатый 4.0-канальный. Создайте эффект «звук вокруг», подсоединив два Bluetooth-динамика. Погрузитесь в игру еще глубже и прочувствуйте живую атмосферу.

*Теперь доступно подключение к динамикам LG. Динамики других брендов, не отвечающих спецификации, могут не быть совместимыми.

ThinQ  AI

Больше, чем просто телевизор

Превратите свой телевизор в центр управления с интеллектуальной технологией ThinQ AI. Благодаря распознаванию живого голоса, технология LG ThinQ позволяет легко управлять вашей экосистемой Home IoT, и для этого не нужен пульт ДУ.

Женщина сидит на диване в гостиной перед телевизором, на котором показана панель управления бытовой техникой.

*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.
*Название функции в настройках может отличаться в зависимости от версии операционной системы телевизора.

Gallery Design

Pure Colors на вашей стене

Настенный монтаж позволяет идеально вписать телевизор в ваше пространство, создав из него художественную галерею.

Интересно узнать об OLED, превосходящем NanoCell?1

Интересно узнать об OLED, превосходящем NanoCell?

Интересно узнать об OLED, превосходящем NanoCell? Узнать больше
Печать

Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

8K NanoCell

Размер экрана

75

Разрешение

7680*4320

NanoCell

IPS

Широкий угол обзора

Широкий угол обзора

Широкая цветовая гамма

Nano Цвет Pro

Миллиард богатых цветов

Идеальный черный

-

Затемнение

Полноматричное затемнение

Ультра яркость

Ультра яркость Pro

Подсветка

Тонкая прямая

TruMotion / Частота обновления

TM200 (Частота обновления 100Hz)

Переменный экран

-

ВИДЕО

Процессор

α9 Gen3 AI Processor 8K

AI Изображение / Про

AI Изображение Pro

Улучшение лица

AI Изображение Pro - Улучшение лица

AI повышение качества

AI 8K Масштабирование

Автоматический выбор жанра

● (SDR/HDR/Dolby HDR)

Улучшение изображения

Улучшение изображения SQM

AI контроль яркости

HDR

Cinema HDR

Dolby Vision IQ

- / ● / ● / ●(4K/2K)

HDR10 Pro

● / ● / ● / ● (4K/2K)

HLG

● / ● / ● / ● (4K/2K)

FILMMAKER MODE ™

HDR Effect

● (4K/2K)

Динамическое отображение тона / Pro

HDR Динамическое отображение тона

4K HFR

● / ● / - / ●

2K HFR

● / ● / - / ●

Движение Про

Движение Про

Алгоритм затемнение

Оптимизация яркости для локального затемнения

Масштабирование

8K Масштабирование

HEVC (Video Decoder)

8K@60p, 10bit
4K@120p, 10bit

VP9 (Video Decoder)

Web Browser : 8K@60p
10bit CP : 4K@60p, 10bit

AV1

8K@60p, 10bit
4K@60p, 10bit

G-Sync Compatible

-

HGIG Mode

Мгновенный игровой отклик (VRR/ALLM)

- / ●

Режим изображения

● 10 modes (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, Кинопроизводитель, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))

Авто калибровка

АУДИО

Динамики (Sound Output)

60W (WF:20W, 10W на канал)

Количество динамиков

4.2 ch

Направление

Нижнее направление

Одновременный аудио выход

DOLBY ATMOS

AI Звук / Про

AI Звук Pro

AI Акустический тюнинг

Объемное звучание

Ultra Объемный звук

Чистый голос(clear voice)

Clear Voice IV

Bluetooth Surround Ready

WiSA Speakers

LG Sound Sync

Авто Уведомление (Bluetooth easy paring)

Поделиться звуком

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Обратитесь к руководству)

AI ФУНКЦИЙ

ThinQ

Интеллектуальное распознавание голоса

Речь в текст

LG Голосовой поиск

Google Assistant

-

Amazon Alexa

-

AI UX

AI Home

AI Рекомендация

Интеллектуальное Исправление

Home Dashboard

Автоопределение устройства

Smart Speaker Compatible

-

Google Home Connection

-

Amazon Echo Connection

-

Naver Clova

-

LG ThinQ

-

LG Smart Speaker (WK7,WK9)

-

Kakao i

-

Мобильное подключение

Поделиться экраном

LG TV Plus App

ThinQ App

Распознавание голоса на большие расстояния

-

LED подсветка

-

Режим приветствия

-

Голосовое управление (без использования пульта)

SMART ФУНКЦИИ

Операционная система (OS)

webOS Smart TV

Число CPUs

Четырехъядерный

Magic Remote Control

Встроенный

Быстрый доступ

Универсальный контроль

360° VR Play

Поиск соответствующего контента

Аудиогид (текст в речь)

Art Gallery

LG Store

DIAL

Web Browser

Music Player

LG Channels

● (Только в России)

TV On With Mobile

Wi-Fi TV On

Bluetooth Low Energy On

Сетевой браузер файлов

Блокировать доступ к вредоносному сайту

Live Plus (ACR-based Bilateral Service)

-

Режим гостиница

Live Pick

-

Sports Alert

● (Кроме россии)

Music Discovery

СИСТЕМА ВЕЩАНИЯ

Прием цифрового телевидения(Terrestrial,Cable,Satellite)

DVB-T2/C/S2

Наземный

DVB-T2/T

Кабель

DVB-C

Спутниковое

DVB-S2/S

Прием аналогового телевидения

Мульти тюнер

-

Передача данных (спецификация страны)

HbbTV (Russia)

CI + (Common Interface)

CI+ 1.4

Страница телетекста

●(2000 страниц)

Телетекст (Top/Flof/List)

● (TOP : ,--, Flof: Others) / -

[DVB] Субтитры

[ATSC] Титры

-

AD (Описание аудио)

EPG (8 дней)

СОЕДИНЕНИЕ

HDMI

4 (Задний)

Версия

HDMI 2.1

Simplink (HDMI CEC)

eARC / ARC (Audio Return Channel)

eARC (HDMI 2)

USB

3 (Боковая сторона)

LAN

● (Сзади)

Component

-

Composite In (AV)

-

CI Slot

● (Боковая сторона)

A-CAS

-

RF In

2 (Сзади, RF/Sat)

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

● (Сзади)

Выход на наушники

● (Сзади) (Различаются по региону)

Line out

● (Выход для наушников общий)

RS-232C (Control / SVC)

-

IR Blaster

Wifi

● (802.11ac)

Bluetooth

● (V5.0)

ПИТАНИЕ & ЭКО

Источник питания

AC 100~240V 50-60Hz

Энергопотребление в режиме ожидания

Выше 0.5W (Различаются по региону)

Потребляемая мощность (Макс)

Различаются по размеру, региону

Режим энергосбережения

Зеленый датчик освещенности

Энергетический стандарт

-

ENERGY STAR® Qualified

-

Ориентировочная годовая стоимость эксплуатации

-

Расчетное годовое использование электроэнергии

-

ВЕС, КГ

Вес без подставки

42.4

Вес с подставкой

53.7

Вес в упаковке

10.6

ГАБАРИТЫ, ММ

Размер без подставки (ШxДxВ)

1672x54.9x963

Размер с подставкой (ШxДxВ)

1672x361x1021

Размер в упаковке (ШxДxВ)

1823x231x1166

АКСЕССУАРЫ

Пульт

MR20

Батарейка

● (AA x 2EA)

Компонент / AV Жанр

-

IR Blaster Cable

-

Кабель питания

● (TV прикрепленный)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Авто калибровка

OSD выбор языка

37 языков

Time Machine (DVR)

-

Цифровая запись

-

Analog DVR

-

Time Shift

-

Смотреть и записывать

-

Встроенная игра

-

Тонкий кронштейн совместимый

VESA Модель настенного крепления

Обратитесь к листу аксессуаров

SMART ФУНКЦИЙ

Частичный вид на дом

-

Датчик движения

-

РАЗРЕШЕНИЕ

8K UHD

ОСОБЕННОСТИ

ThinQ AI

Большие ТВ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Smart TV

webOS Smart TV

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75NANO996NA

Телевизор LG NanoCell 75’ 8K IPS, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos

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