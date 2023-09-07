Телевизор LG NanoCell 75’ 8K IPS, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos

В 8K находится 33 миллиона пикселей (99 млн. подпикселей) – чем больше пикселей, тем выше плотность. Поэтому, чтобы добиться ощущения реалистичности от 8K, важно фактическое число пикселей, но еще важнее, чтобы каждый пиксель был отдельным и отличимым для глаза. LG NanoCell превосходит определение Ассоциации потребительских технологий (CTA) для телевизоров 8K. Вот что представляет собой LG NanoCell 8K – ‘Real 8K’ (настоящие 8K).

