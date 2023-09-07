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Телевизор LG NanoCell 86’ 4K IPS, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos
Телевизор LG NanoCell 86’ 4K IPS, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos
Яркие впечатления
Диаграмма RGB-спектра, показывающая, как отфильтрованы тусклые цвета, и картинки, сравнивающие чистоту цвета между обычным телевизором и NanoCell Tech
*Изображение является демонстрацией
*Обычный телевизор относится к LG UHD без технологии NanoCell.
Технология Pure Colors дополняет ультра-большой экран
«Большой экран телевизора, показывающий вид сверху на природу»
Real 4K, создаваемые Pure Colors
Экран телевизора, на котором показан природный пейзаж.
Получите еще более незабываемые впечатления от просмотра
Чип Alpha 7 встроен в материнскую плату телевизора
Наслаждайтесь чистотой цвета с комфортом для глаз
Изображение леса на экране
1)Знак качества UL для телевизоров NanoCell 65NANO90, 65NANO80.
2)Международная электротехническая комиссия
Pure Colors превращают ваш дом в кинотеатр
На экране сцена из фантастического фильма с женщиной, стреляющей из лука
*Логотип РЕЖИССЕРСКОГО РЕЖИМА™ является товарным знаком UHD Aliance, Inc.
*Изображение является демонстрацией
*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.
С Pure Colors вы будто лично попадаете на поле битвы
Кроме того, различные игровые функции, такие как минимальная задержка, HDMI 2.1 и HGiG позволяют вам наслаждаться виртуальным миром улучшенной графики в реальном времени "
На телеэкране показана батальная сцена из игры.
*Изображения созданы искусственно.
*Для работы этой функции требуется обновление программного обеспечения.
*Изображение является демонстрацией
Pure colors- ощущение атмосферы настоящего стадиона у вас дома
Смотрите, как играют ваши любимые команды, на ультра-большом экране с супер-чистыми цветами и поразительным качеством картинки."
Люди смотрят спортивную игру в гостиной на телевизоре с ультра-большим экраном.
*Изображение является демонстрацией
*Теперь доступно подключение к динамикам LG. Динамики других брендов, не отвечающих спецификации, могут не быть совместимыми.
Ваш островок удобства и комфорта
Мужчина и женщина сидят на диване в гостиной перед телевизором, на котором показана панель управления бытовой техникой.
*Распознавание живого голоса доступно на следующих языках: английский, корейский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, русский, польский, турецкий, японский, арабский, вьетнамский, тайский, шведский, индонезийский, датский, голландский, тайваньский и норвежский.
**Голландский и норвежский будут доступны во второй половине 2020 года.
***Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.
****Название функции в настройках может отличаться в зависимости от версии операционной системы телевизора.
Добавьте утонченной атмосферы
На экране показано изображение природы, снятое на уровне глаз, с роскошной домашней обстановкой вокруг
Все характеристики
-
Тип дисплея
-
4K NanoCell
-
Размер экрана
-
86
-
Разрешение
-
3840*2160
-
NanoCell
-
●
-
IPS
-
●
-
Широкий угол обзора
-
Широкий угол обзора
-
Широкая цветовая гамма
-
Nano Цвет
-
Миллиард богатых цветов
-
●
-
Идеальный черный
-
-
-
Затемнение
-
Полноматричное затемнение
-
Ультра яркость
-
Ультра яркость
-
Подсветка
-
Тонкая прямая
-
TruMotion / Частота обновления
-
TM200 (Частота обновления 120Hz)
-
Переменный экран
-
-
-
Процессор
-
α7 Gen3 Processor 4K
-
AI Изображение / Про
-
AI Изображение
-
Улучшение лица
-
-
-
AI повышение качества
-
-
-
Автоматический выбор жанра
-
● (Dolby HDR only)
-
Улучшение изображения
-
Улучшение изображения
-
AI контроль яркости
-
●
-
HDR
-
Cinema HDR
-
Dolby Vision IQ
-
- / ● / ● / ●(4K/2K)
-
HDR10 Pro
-
● / ● / ● / ● (4K/2K)
-
HLG
-
● / ● / ● / ● (4K/2K)
-
FILMMAKER MODE ™
-
●
-
HDR Effect
-
● (4K/2K)
-
Динамическое отображение тона / Pro
-
HDR Динамическое отображение тона
-
4K HFR
-
- / ● / - / -
-
2K HFR
-
- / ● / - / -
-
Движение Про
-
Движение Про
-
Алгоритм затемнение
-
LG Локальный контраст
-
Масштабирование
-
4K Масштабирование
-
HEVC (Video Decoder)
-
4K@120P, 10bit
-
VP9 (Video Decoder)
-
4K@60P, 10bit
-
AV1
-
4K@60P, 10bit
-
G-Sync Compatible
-
-
-
FreeSyncTM
-
● (TBD)
-
HGIG Mode
-
●
-
Мгновенный игровой отклик (VRR/ALLM)
-
● / ●
-
Режим изображения
-
● 10 modes (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, Кинопроизводитель, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))
-
Авто калибровка
-
●
-
Динамики (Sound Output)
-
40W (WF:20W, 10W per Channel)
-
Количество динамиков
-
2.2ch
-
Направление
-
Нижнее направление
-
Одновременный аудио выход
-
●
-
DOLBY ATMOS
-
●
-
AI Звук / Про
-
AI Звук
-
AI Акустический тюнинг
-
●
-
Объемное звучание
-
Ultra Объемный звук
-
Чистый голос(clear voice)
-
Clear Voice III
-
Bluetooth Surround Ready
-
●
-
WiSA Speakers
-
●
-
LG Sound Sync
-
●
-
Авто Уведомление (Bluetooth easy paring)
-
●
-
Поделиться звуком
-
●
-
Audio Codec
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Обратитесь к руководству)
-
ThinQ
-
●
-
Интеллектуальное распознавание голоса
-
●
-
Речь в текст
-
●
-
LG Голосовой поиск
-
●
-
Google Assistant
-
-
-
Amazon Alexa
-
-
-
AI UX
-
●
-
AI Home
-
●
-
AI Рекомендация
-
●
-
Интеллектуальное Исправление
-
●
-
Home Dashboard
-
●
-
Автоопределение устройства
-
●
-
Smart Speaker Compatible
-
-
-
Google Home Connection
-
-
-
Amazon Echo Connection
-
-
-
Naver Clova
-
-
-
LG ThinQ
-
-
-
LG Smart Speaker (WK7,WK9)
-
-
-
Kakao i
-
-
-
Мобильное подключение
-
●
-
Поделиться экраном
-
●
-
LG TV Plus App
-
●
-
ThinQ App
-
●
-
Распознавание голоса на большие расстояния
-
-
-
LED подсветка
-
-
-
Режим приветствия
-
-
-
Операционная система (OS)
-
webOS Smart TV
-
Число CPUs
-
Четырехъядерный
-
Magic Remote Control
-
Встроенный
-
Быстрый доступ
-
●
-
Универсальный контроль
-
●
-
360° VR Play
-
●
-
Поиск соответствующего контента
-
●
-
Аудиогид (текст в речь)
-
●
-
Art Gallery
-
●
-
LG Store
-
●
-
DIAL
-
●
-
Web Browser
-
●
-
Music Player
-
●
-
LG Channels
-
● (Только в России)
-
TV On With Mobile
-
●
-
Wi-Fi TV On
-
●
-
Bluetooth Low Energy On
-
●
-
Сетевой браузер файлов
-
●
-
Блокировать доступ к вредоносному сайту
-
●
-
Live Plus (ACR-based Bilateral Service)
-
-
-
Режим гостиница
-
●
-
Live Pick
-
-
-
Sports Alert
-
● (Кроме россии)
-
Music Discovery
-
●
-
Прием цифрового телевидения(Terrestrial,Cable,Satellite)
-
DVB-T2/C/S2
-
Наземный
-
DVB-T2/T
-
Кабель
-
DVB-C
-
Спутниковое
-
DVB-S2/S
-
Прием аналогового телевидения
-
●
-
Мульти тюнер
-
-
-
Передача данных (спецификация страны)
-
HbbTV (Russia)
-
CI + (Common Interface)
-
CI+ 1.4
-
Страница телетекста
-
●(2000 страниц)
-
Телетекст (Top/Flof/List)
-
● (TOP : ,--, Flof: Others) / -
-
[DVB] Субтитры
-
●
-
[ATSC] Титры
-
-
-
AD (Описание аудио)
-
●
-
EPG (8 дней)
-
●
-
HDMI
-
4 (Боковая сторона)
-
Версия
-
HDMI 2.1 (2) / HDMI 2.0 (2)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
eARC / ARC (Audio Return Channel)
-
eARC (HDMI 3)
-
USB
-
1 (Сзади) / 2 (Боковая сторона)
-
LAN
-
● (Сзади)
-
Component
-
-
-
Composite In (AV)
-
-
-
CI Slot
-
● (Боковая сторона)
-
A-CAS
-
-
-
RF In
-
2 (Сзади, RF/Sat)
-
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
-
● (Сзади)
-
Выход на наушники
-
● (Сзади) (Различаются по региону)
-
Line out
-
● (Выход для наушников общий)
-
RS-232C (Control / SVC)
-
-
-
IR Blaster
-
-
-
Wifi
-
● (802.11ac)
-
Bluetooth
-
● (V5.0)
-
Источник питания
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
Энергопотребление в режиме ожидания
-
Выше 0.5W (Различаются по региону)
-
Потребляемая мощность (Макс)
-
Различаются по размеру, региону
-
Режим энергосбережения
-
●
-
Зеленый датчик освещенности
-
●
-
Энергетический стандарт
-
-
-
ENERGY STAR® Qualified
-
-
-
Ориентировочная годовая стоимость эксплуатации
-
-
-
Расчетное годовое использование электроэнергии
-
-
-
Вес без подставки
-
52
-
Вес с подставкой
-
66.0
-
Вес в упаковке
-
13.3
-
Размер без подставки (ШxДxВ)
-
1926x73.2x1106
-
Размер с подставкой (ШxДxВ)
-
1926x361x1165
-
Размер в упаковке (ШxДxВ)
-
2116x253x1217
-
Пульт
-
MR20
-
Батарейка
-
● (AA x 2EA)
-
Компонент / AV Жанр
-
-
-
IR Blaster Cable
-
-
-
Кабель питания
-
● (TV прилагается)
-
Авто калибровка
-
●
-
OSD выбор языка
-
37 языков
-
Time Machine (DVR)
-
-
-
Цифровая запись
-
-
-
Analog DVR
-
-
-
Time Shift
-
-
-
Смотреть и записывать
-
-
-
Встроенная игра
-
-
-
VESA Модель настенного крепления
-
Обратитесь к листу аксессуаров
-
Частичный вид на дом
-
-
-
Датчик движения
-
-
-
4K UHD
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●
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ThinQ AI
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