83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI C6 4K 2026 года

83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI C6 4K 2026 года

OLED83C6RLA
Front view of 83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI C6 4K 2026 года OLED83C6RLA
Фронтальный вид телевизора LG OLED evo AI C6, выпущенного в 2026 году, отображает многослойные разноцветные формы, демонстрируя технологии Hyper Radiant Color Tech, Perfect Black и Perfect Color, а также значок «OLED TV № 1 в мире уже 13 лет».
Телевизор LG OLED evo AI C6, показанный спереди и сбоку, оснащен 83-дюймовым дисплеем шириной 1842 мм, общая высота 1055 мм, ультратонкий 52,9 мм (без подставки).
LG OLED evo AI C6 с технологией Hyper Radiant Color Tech обеспечивает идеальный черный (Perfect Black), идеальный цвет (Perfect Color), имеет в 3,2 раза более яркий дисплей и оснащен интеллектуальным процессором alpha 11 AI 4K Gen3 с движком Dual AI Engine.
LG OLED evo AI C6 с функцией Brightness Booster Pro показывает темную сцену, где светящиеся частицы окружают силуэт оленя, обеспечивая пиковую яркость выше до 3,2 раз, более ясные и четкие детали.
LG OLED evo AI C6 показывает разделенный экран с изображением планеты и звезд, сравнивая матовый дисплей Anti-glare с дисплеем Perfect Black и Perfect Color для более четкого качества изображения при любом освещении, что подтверждено сертификацией UL и сертификатами Intertek по цветовому объему и точности цветопередачи.
Процессор alpha 11 AI 4K Gen3 телевизора LG OLED evo C6 AI светится фиолетовым и синим светом на темной печатной плате, подчеркивая наличие движка Dual AI Engine и работу NPU до 5,6 раза быстрее, CPU на 50% быстрее и GPU на 70% мощнее.
Значок лауреата премии CES Innovation Awards 2026 в категории «Искусственный интеллект» отмечает функцию мульти-поиска с ИИ, с использованием Google Gemini и Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI C6 оснащен хабом AI Hub для персонализации, с иконкой ИИ над пультом дистанционного управления, окруженной надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.
Система LG Shield, применяемая в LG OLED evo AI C6, показана с логотипом LG Shield в центре, значками безопасности внизу и значком премии CES Innovation Awards 2026 вверху, что символизирует защиту данных и системы.
Изображение LG OLED evo AI C6 для непревзойденного геймплея в 4K 165Hz демонстрирует скоростную гоночную игру с желтым болидом в движении, жирным текстом «WIN» на экране и логотипами NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium в верхней части.
Телевизор LG OLED evo AI C6 закреплен на стене в стильной гостиной, демонстрируя ультратонкую конструкцию с узкими рамками, и на экране – изображение городского пейзажа у реки на закате.
Основные характеристики

  • Технология ультраяркого цвета Hyper Radiant Color нового поколения для нового уровня качества изображения
  • Благодаря интеллектуальному процессору alpha 11 AI Gen3 пиковая яркость выше х3,2 раза
  • Технологии Идеальный Черный и Идеальный Цвет обеспечивают более глубокий контраст и яркие, точные цвета при любом освещении
  • Частота обновления до 165Гц в разрешении 4K с поддержкой G-SYNC и FreeSync Premium для плавного игрового процесса
  • Отмеченная наградами платформа webOS предлагает передовые AI возможности на базе Google Gemini и Microsoft Copilot, теперь под защитой LG Shield
Больше
Значок премии CES Innovation Awards 2026 в категории «Кибербезопасность» за LG Shield

Премия CES Innovation Awards – 2026

Платформа ОС телевизора с применением LG Shield

Значок премии CES Innovation Awards 2026 в категории «Искусственный интеллект» за Multi-AI

Премия CES Innovation Awards – 2026

Архитектура Multi-AI

Значок «Выбор редакции AVForums» как лучшая система Smart TV в течение 8 лет подряд, включая 2025/26 годы

Выбор редакции AVForums – лучшая система Smart TV 2025/26

«Лучшая система Smart TV уже 8 лет»

* Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.

Почему именно LG OLED evo C6?

LG OLED evo AI C6 с технологией Hyper Radiant Color Tech обеспечивает идеальный черный (Perfect Black), идеальный цвет (Perfect Color), имеет в 3,2 раза более яркий дисплей и оснащен интеллектуальным процессором alpha 11 AI 4K Gen3 с движком Dual AI Engine.

Технология ультраяркого цвета Hyper Radiant Color

LG OLED evo AI C6 с функциями Perfect Black и Perfect Color показывает разделенное изображение планеты, противопоставляя более слабые черные тона слева более четким деталям, более глубокому черному цвету и более яркой цветопередаче справа.

Идеальный черный & Идеальный цвет

Изображение LG OLED evo AI C6 для непревзойденного геймплея в 4K 165Hz демонстрирует скоростную гоночную игру с желтым болидом в движении, с логотипами NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium в верхней части экрана.

Непревзойденный геймплей в 4K 165Гц

LG OLED evo AI C6 с отмеченной наградами Multi AI webOS представлен на темном фоне с логотипами Microsoft Copilot и Google Gemini, указывающими на поддержку сервисов ИИ, доступных через интерфейс телевизора.

Multi AI webOS

LG OLED evo AI C6 оснащен хабом AI Hub для персонализации, с символом ИИ над пультом дистанционного управления, окруженной надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.

AI Hub для персонализации

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS.

Защищен с LG Shield

Что такое технология технология ультраяркого цвета Hyper Radiant Color?

Hyper Radiant Color – это наша технология OLED нового поколения, которая выводит качество изображения на совершенно новый уровень во всех аспектах. Она обеспечивает несравненную яркость, Идеальный черный и Идеальный цвет при любом освещении, сохраняя потрясающее качество изображения 4K благодаря нашему лучшему процессору alpha 11 AI Gen3. OLED G6 также имеет сертификацию Reflection-Free Premium, обеспечивая безупречное качество изображения без бликов при любом освещении. Откройте для себя новый стандарт изображения с LG OLED.

Усилитель яркости с Brightness Booster Ultra

Ярче в х3,2 раза

Новый алгоритм усиления света и архитектура управления освещением процессора alpha 11 AI Processor Gen3 обеспечивают до 3,2 раз более высокую пиковую яркость, позволяя отображать детали более ярче и четче.1)

LG OLED evo AI C6 с функцией Brightness Booster Pro показывает темную сцену, где светящиеся частицы окружают силуэт оленя, обеспечивая пиковую яркость выше до 3,2 раз, более ясные и четкие детали.

Идеальный черный &
Идеальный цвет при любом освещении

Телевизор LG OLED оснащен сертифицированными UL технологиями Идеальный черный &
Идеальный цвет, обеспечивающими более глубокий контраст, повышенную яркость и яркие, точные цвета.3)

"Anti-Glare matte display Perfect Black & Perfect Color display"

LG OLED evo AI C6 имеет знак сертификации Eyesafe RPF 40 от UL, указывающий на подтвержденную эффективность снижения уровня синего света.

Сертификат Eyesafe подтверждает низкий уровень синего света – каждый кадр комфортен для глаз4)

Процессор alpha 11 AI 4K Gen3 с Двойной AI движок

AI-процессор α11 Gen3 выводит возможности OLED на новый уровень, точно управляя 8,3 млн самоподсвечивающихся пикселей. Благодаря Двойной AI движок он одновременно улучшает резкость и текстуры, обеспечивая более чёткое и естественное изображение 4K.5)

Процессор alpha 11 AI 4K Gen3 телевизора LG OLED evo C6 AI светится фиолетовым и синим светом на темной печатной плате, подчеркивая наличие движка Dual AI Engine и работу NPU до 5,6 раза быстрее, CPU на 50% быстрее и GPU на 70% мощнее.

Почему именно LG AI TV?

LG AI TV оптимизирует изображение и звук, делая каждый день умнее с помощью персонализированного хаба AI Hub

Улучшение каждого кадра до качества HDR

ИИ автоматически оптимизирует цвет, яркость и контрастность, повышая качество изображения SDR до уровня HDR для более насыщенной и реалистичной картинки.

Продвинутый поиск Multi AI с использованием Google Gemini и Microsoft Copilot⁹⁾

   

AI Консьерж предлагает персонализированные рекомендации контента и информацию адаптированные под ваши интересы.¹⁰⁾

   

Телевизор LG AI TV распознает ваш голос и перенаправляет вас на страницу My Page, созданную специально для вас!¹¹⁾

   

Значок CES Innovation Awards 2026 Honoree показан на темном фоне. Архитектура Multi-AI отмечена в категории «Искусственный интеллект».

Отмеченная наградами Multi AI webOS

Система webOS теперь защищена с помощью LG Shield

Значок «Выбор редакции AVForums» отображается на темном фоне для LG webOS 25, названной лучшей системой Smart TV 2025/2026.

«Лучшая система Smart TV уже 8 лет» 

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS. Также показан значок CES Innovation Awards 2026.

LG Shield
Защита, которой вы можете доверять

7 ключевых технологий LG Shield:

Безопасное хранение и управление данными

Безопасные криптографические алгоритмы

Обеспечение целостности программного обеспечения

Аутентификация пользователей и контроль доступа

Безопасная передача данных

Обнаружение и реагирование на события безопасности

Безопасное управление обновлениями13)

Программа webOS Re:New Program

Обновляйте свой телевизор бесплатно до 5 лет14)

LG Quad Protection представлена четырьмя значками защиты на желтом фоне. На каждом значке изображены защита от ударов молнии, защита от влажности, защита от скачков напряжения и защита webOS с помощью LG Shield.

Защита LG Quad

Создан для долгой и надежной работы

Встроенные конденсаторы ТВ защищают от высокого напряжения, включая удары молнии, а полупроводники оснащены системой защиты от скачков напряжения.

Силиконовый гель и защитные покрытия оберегают чипсеты от влаги, а ваши данные остаются в безопасности.

Пульт AI Magic Remote

Достаточно одной AI кнопка для доступа ко всем функциям и управлению. Благодаря колесику прокрутки и мгновенному голосовому управлению каждое действие выполняется без усилий.15)

LG OLED evo AI C6 оснащен хабом AI Hub для персонализации, с иконкой ИИ над пультом дистанционного управления, окруженной надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.

Почему стоит выбрать LG OLED для гейминга?

Невероятно плавный игровой процесс

Частота обновления до 165 Гц обеспечивает более четкое и плавное изображение в каждой игре. Совместимость с G-Sync и AMD FreeSync Premium гарантируют стабильность и отсутствие разрывов изображения, а VRR и сверхнизкая задержка ввода обеспечивают плавность и отзывчивость каждого движения, давая вам явное преимущество в каждом матче.16)

LG OLED evo AI C6 for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, bold “WIN” text on screen, and NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos at the top.

С временем отклика 0,1 мс OLED реагирует мгновенно без остаточных изображений

Благодаря времени отклика пикселя 0,1 мс и технологии ALLM для сверхнизкой задержки каждая команда выполняется с мгновенной точностью. Повышенная отзывчивость делает динамичный игровой процесс четким и управляемым, обеспечивая заметное конкурентное преимущество.17)

Захватывающий геймплей с HGiG и ClearMR 10000

Технология HGiG обеспечивает точное соответствие тонального отображения HDR замыслу создателя, а ClearMR 10000 минимизирует размытие в движении, обеспечивая четкость изображения в динамичных сценах. В результате достигается более глубокое погружение в происходящее, а изображение остается удивительно точным и четким в каждый момент.18)

На изображении «LG OLED evo AI C6 с NVIDIA GeForce NOW» на экране показана игра Borderlands 4 рядом с логотипом GeForce NOW, демонстрируя доступ к облачному геймингу в интерфейсе телевизора.

NVIDIA GeForce NOW

Первая в мире облачная игровая платформа с поддержкой 4K 120 Гц HDR.

Играйте в игры в формате 4K с частотой 120Hz и поддержкой HDR на своем телевизоре – без дополнительного устройства через сервисы NVIDIA GeForce NOW. Благодаря архитектуре NVIDIA Blackwell вы можете наслаждаться облачным геймингом высокого уровня с производительностью, эквивалентной GeForce RTX 5080.19)

На изображении «LG OLED evo AI C6 с Bluetooth со сверхнизкой задержкой» на экране показан беспроводной игровой контроллер с надписью «Razer Wolverine V3 Bluetooth», что указывает на оптимизированную поддержку контроллеров Bluetooth для игры без задержек.

Первый в мире телевизор с поддержкой контроллеров Bluetooth со сверхнизкой задержкой

Оцените сверхнизкую задержку и высокопроизводительный облачный гейминг благодаря поддержке контроллеров Bluetooth со сверхнизкой задержкой, сокращающей задержку ввода до менее чем 2,5 мс.20)

LG OLED evo AI C6 отображает игровой портал LG на экране webOS, показывая игровой хаб с простым интерфейсом, который предоставляет доступ к множеству игровых приложений через облачные игровые сервисы, такие как NVIDIA GeForce NOW, и приложения webOS.

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

Игровой портал LG

Откройте для себя тысячи игр в NVIDIA GeForce Now, приложения webOS и многое другое.21)

LG OLED evo AI C6 с функциями Game Dashboard и Game Optimizer показывает игровые экраны рядом и экранное меню для настройки параметров игрового процесса, таких как частота обновления, задержка и визуальные режимы, в реальном времени.

Настраивайте параметры игры под свой стиль

Настраивайте игровой процесс, используя игровую панель управления Game Dashboard и Game Optimizer для точной настройки предпочтительных параметров. Регулируйте частоту обновления, задержку и визуальные режимы, с легкостью оптимизируя каждую игровую сессию.

Почему LG OLED evo – отличный выбор для ценителей дизайна?

Ультратонкая конструкция для современного стиля жизни

Благодаря узким рамкам и ультратонкому профилю экран остается в центре внимания, создавая ощущение чистоты и визуальной целостности. Дисплей выглядит гладким от края до края, изящно вписываясь в ваше пространство.22)

Телевизор LG OLED evo AI C6 закреплен на стене в стильной гостиной, демонстрируя ультратонкую конструкцию с узкими рамками, и на экране – изображение городского пейзажа у реки на закате.

Откройте для себя безграничные шедевры с LG Gallery+

LG Gallery+

LG Gallery+ предоставляет доступ к 100+ произведениям искусства, видеороликам и другому визуальному контенту, который преобразит ваше пространство.24)

LG Gallery+ на LG OLED evo AI G6 с фоновой музыкой и Music Lounge показывает сцену лесного озера «Лесной вечер» (Forest Evening) на экране с видимой панелью интерфейса Music Lounge для выбора музыки под настроение, воспроизведения через Bluetooth и управления.

Фоновая музыка с Music Lounge

Создайте нужную атмосферу с помощью музыки, которая соответствует изображению. Используйте музыку, в соответствии с вашими предпочтениями, или подключитесь через Bluetooth, чтобы воспроизводить свои треки.

LG OLED evo AI G6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Простой доступ к «Google Фото»

Подключайтесь к своей учетной записи «Google Фото» на телевизоре просто при помощи телефона. С легкостью персонализируйте комнату при помощи контента из собственной библиотеки.²⁷⁾

Телевизор LG OLED evo AI G6 закреплен на зеленой стене над красной консолью и отображает информационную панель, включая погоду, спортивные результаты, расписание телепрограмм и Home Hub.

Будьте в курсе событий с персонализированной панелью "все в одном"

Получайте важную информацию с первого взгляда. Обновления погоды, напоминания о спортивных событиях, календарь Google, настроенные уведомления Home Hub, ваши запланированные просмотры и многое другое.

Плавное переключение с ТВ на произведения искусства с режимом Галереи

При включенном режиме Галереи ваш телевизор может, продолжать отображать выбранные вами произведения искусства, добавляя нотку стиля и элегантности вашему пространству и в то же время экономя энергию.

Автоматическая регулировка яркости

Контроль яркости автоматически регулирует параметры экрана в зависимости от окружающего освещения, обеспечивая четкое и комфортное изображение в любых условиях.²⁸⁾

Телевизор реагирует на ваше присутствие

Датчик движения позволяет телевизору интеллектуально реагировать и переключать режимы в зависимости от того, находитесь ли вы где-то рядом.²⁹⁾

Бесконечные развлечения бесплатно с LG Channels

LG Channels объединяет разнообразный контент с платформ прямого эфира и по запросу в едином хабе, упрощая поиск любимого контента.30)

LG OLED evo AI G6 с функцией интеллектуального подключения отображает интерфейс Home Hub на экране, показывая соединения с Google Home и LG ThinQ, с панелями для ТВ, устройств и приложений в едином управлении.

Платформа Home Hub для вашего умного дома

Home Hub объединяет все ваши умные устройства. Легко подключайте, управляйте и взаимодействуйте с вашими домашними IoT-устройствами через Google Home и другие платформы.31)

Настоящее кино с сохранением точных деталей

Dolby Vision & режим Ambient FILMMAKER MODE

Смотрите кино так, как его задумал режиссер, с Dolby Vision и режимом FILMMAKER MODE с компенсацией окружающего света, который адаптируется к обстановке и сохраняет визуальные эффекты максимально приближенными к оригинальному виду.32)

Dolby Atmos

Вместо обычных статичных каналов система воспроизводит звук как иммерсивные 360° аудиообъекты, создавая домашний кинотеатр с точной передачей деталей и глубины сцены.

Погрузитесь в каждый спортивный матч

LG Саундбар улучшает каждую сцену благодаря более насыщенному объемному звуку

Акустическая система объемного звучания с WOW Orchestra

Синхронизируя телевизор и саундбар как единое целое, система расширяет глубину и направленность для более полного ощущения объемного звука.35)

LG OLED evo AI C6 с функциями WOW Orchestra и WOWCAST показывает сцену концерта и звуковую панель под экраном, в то время как графическое изображение звуковых волн распространяются по гостиной, изображая синхронизированный беспроводной объемный звук.

Семья с детьми и их бабушкой и дедушкой сидит вместе на диване в светлой гостиной, с пультом, смотря телевизор.

Вспомогательные функции делают просмотр более инклюзивным

LG TV разработаны с учетом доступности и оснащены такими функциями, как фильтр коррекции цвета, руководство на языке жестов и поддержка прямого подключения вспомогательных аудиоустройств.

Отказ от ответственности

 

* Все изображения на этой странице с информацией об изделии приводятся только в качестве иллюстраций.

* Технические характеристики и функции зависят от региона, модели и размера.

* Доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона или страны.

* Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения.

* Для доступа к сетевым смарт-сервисам и функциям, включая потоковые приложения, требуется учетная запись LG и принятие соответствующих Условий и положений. Без учетной записи LG доступны только подключения внешних устройств (например, через HDMI) и эфирное/наземное телевидение (только для телевизоров с тюнерами). Создание учетной записи LG бесплатно.

1) * Яркость может варьироваться в зависимости от модели, размера экрана и региона продажи.<br>* Пиковая яркость в 3,2 раза выше, чем у обычных OLED-дисплеев (при окне 3%) согласно внутренним измерениям.<br>* Увеличение яркости в 3,2 раза относится к моделям OLED C6 с диагональю 83/77 дюймов. 

 

3) * Дисплей LG OLED сертифицирован Intertek на 100% Color Fidelity, измеренную по стандарту CIE DE2000 с использованием 125 цветовых шаблонов.

 

* Объем цветовой гаммы (Color Gamut Volume, CGV) дисплея эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой проверкой Intertek.

 

* Дисплей LG OLED имеет UL-сертификации Perfect Black и Perfect Color.

 

* Фактическая производительность может варьироваться в зависимости от окружающего освещения и условий просмотра.

 

 

4) * Только OLED имеет сертификацию Reduced Blue Light (RPF40).

 

 

5) * По сравнению с моделями OLED evo предыдущего года (процессор alpha 9 AI Gen8).

 

 

6) * Функция AI Picture Pro будет работать с любым контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

 

* Изображения масштабируются до качества, близкого к 4K. Результаты могут варьироваться в зависимости от разрешения источника.

 

 

7) * Включается через меню режима звука. Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания. 

 

 

8) * Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.

 

 

9) * Функция AI Search (Copilot) доступна на моделях OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD с поддержкой программы webOS Re:New Program, включая модели, выпущенные начиная с 2022 года.

 

* Требуется подключение к интернету; партнерские сервисы ИИ могут быть изменены или на них может требоваться подписка.

 

* Эта функция может отличаться в зависимости от региона и модели и недоступна в странах, где не предоставляется поддержка LLM.

 

 

10) * Некоторые из этих функций могут не поддерживаться в определенных регионах или моделях.

 

* Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.

 

* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.

 

* Карточка «В этой сцене» доступна в странах, поддерживающих EPG (Электронный телегид).

 

* Карточка «Сейчас в эфире» недоступна в приложениях Netflix и других контент-провайдеров, поэтому она не будет отображаться.

 

* Карточка «Генеративный ИИ» доступна в определенных регионах или моделях.

 

 

11) * В зависимости от региона и сетевого подключения может отображаться сокращенный или ограниченный контент.

 

* Поддержка Voice ID может различаться в зависимости от региона и страны и доступна на телевизорах OLED, QNED, NANO 4K UHD, выпущенных начиная с 2024 года, а также на телевизорах MRGB и FHD, выпущенных с 2026 года.

 

* Работает только с приложениями, поддерживающими учетную запись Voice ID.

 

* Блокировка может быть снята человеком с похожим голосом; если голос меняется по состоянию здоровья или другим причинам, распознавание может работать некорректно.

 

* Предоставляемые виджеты могут различаться в зависимости от страны и могут быть изменены или отключены без предварительного уведомления.

 

* Функция My Page применяется в телевизорах OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026 года.

 

 

12) * Требуется подключение к Интернету.

 

* Можно связать AI Chatbot со службой поддержки клиентов.

 

* В странах, где не поддерживается обработка естественного языка, голосовой доступ к приложениям и их использование с помощью голоса могут быть недоступны.

 

 

13) * Сертификация LG Shield может зависеть от модели.

 

* Защита установки исключает установку приложений из нестандартных источников, отличных от Приложений LG и т. д.

 

* Для непрерывной защиты в течение 5 лет требуются регулярные обновления программного обеспечения.

 

* Защита и шифрование данных обеспечиваются при обычном использовании.

 

 

14) * webOS Re:New – это программа обновления программного обеспечения, доступная только для некоторых моделей. Количество обновлений и продолжительность поддержки Re:New могут зависеть от продукта, модели или региона.

 

* График обновлений, а также функции, приложения и услуги могут различаться в зависимости от модели и региона.

 

* Доступные функции, контент и услуги могут быть изменены без уведомления и могут различаться в зависимости от продукта, модели или региона.

 

 

15) * Обеспечивает быстрый доступ к ИИ-функциям телевизора, но не имеет встроенной обработки ИИ.

 

* Дизайн, доступность и функции пульта AI Magic Remote могут различаться в зависимости от региона и поддерживаемого языка, даже для одной и той же модели.

 

* Для работы некоторых функций может потребоваться подключение к Интернету.

 

* Распознавание голоса AI Voice Recognition предоставляется только в странах, где поддерживается обработка естественного языка на местном языке.

 

 

16) * Работает только с играми или входными сигналами ПК, поддерживающими частоту 165Hz.

 

* NVIDIA G-Sync compatible: совместимость с видеокартами RTX 20, RTX 30, RTX 40 и GTX 16. Более старые графические процессоры не поддерживают совместимость с G-Sync.

 

 

17) * Дисплеи LG OLED получили сертификаты Intertek за время отклика 0,1 мс (Gray to Gray) и Qualified Gaming Performance.

 

 

18) * HGiG – это добровольная группа компаний из индустрий видеоигр и телевизионных дисплеев, совместно разрабатывающая и публикующая рекомендации для улучшения игрового опыта потребителей в HDR.

 

* Поддержка HGiG может зависеть от страны.

 

*83/77/65/55/48/42-дюймовые модели OLED С6 имеют только сертификацию ClearMR 10000.

 

* ClearMR – это программа сертификации по стандарту VESA для оценки эффективности дисплея в отношении размытия при движении.

 

 

19) * Требуется подписка Предложения услуг могут отличаться в зависимости от плана подписки.

 

* Доступно только на LG OLED W6, G6, C6 и MRGB95, MRGB9M.

 

* Доступность GeForce NOW может зависеть от страны.

 

* В режиме ULL можно подключить только один контроллер (геймпад). Работа других устройств Bluetooth может нарушаться.

 

* Для наилучшей производительности рекомендуется подключение Ethernet или Wi-Fi 5GHz.

 

 

20) * Bluetooth со сверхнизкой задержкой используется только в некоторых моделях LG TV 2026 года. Функциональность контроллера ULL поддерживается только при подключении к совместимым устройствам.

 

* В режиме ULL можно подключить только один контроллер (геймпад). Работа других устройств Bluetooth может нарушаться.

 

* Для наилучшей производительности рекомендуется подключение Ethernet или Wi-Fi 5GHz.

 

* Игровой контроллер продается отдельно.

 

 

21) * Поддержка облачных игровых сервисов может отличаться.

 

* Некоторые игровые сервисы могут требовать подписки и геймпада.

 

* Геймпад продается отдельно.

 

 

22) * Требования к установке могут отличаться.

 

 

24) *Доступный контент может зависеть от региона и может быть изменен.

 

* Для доступа к полному контенту и функциям требуется подписка LG Gallery+.

 

 

27) * Эта функция работает, если выполнен вход в учетную запись «Google Фото» и у вас есть хотя бы 10 фотографий в приложении.

 

 

28) * Датчики яркости могут отличаться в зависимости от модели.

 

 

29) * Датчики движения доступны только на моделях W6 и G6.

 

 

30) * Поддержка определенных каналов LG Channels зависит от региона.

 

 

31) * LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.

 

 

32) * Ambient FILMMAKER MODE является торговой маркой UHD Alliance, Inc.

 

* Поддерживается Ambient FILMMAKER MODE с Dolby Vision.

 

* Ambient FILMMAKER MODE автоматически включается в приложениях AppleTV+ и Amazon Prime Video.

 

* Ambient FILMMAKER MODE работает на моделях, оснащенных датчиком освещенности.

 

 

33) * Карточка «В этой сцене» доступна в странах, поддерживающих EPG.

 

* Объем поддержки может зависеть от страны.

 

* Информация, предоставляемая AI Concierge, носит исключительно справочный характер и может быть неточной. LG не несет ответственности за действия или решения, принятые на основе такой информации.

 

 

35) * Звуковую панель можно приобрести отдельно.

 

* Управление режимами звука может зависеть от модели.

 

* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется сетевое подключение.

 

* Использование пульта для LG TV ограничено только определенными функциями.

Характеристики

  • Изображение (Дисплей) - Тип дисплея

    4K OLED

  • Изображение (Дисплей) - Частота обновления

    120Гц (VRR 165Гц)

  • Изображение (Дисплей) - Широкая цветовая гамма

    Идеальный цвет

  • Изображение (Обработка) - Процессор

    AI процессор Альфа 11 4К 3-гопоколенияс двойным движком

  • Изображение (Обработка) - HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • Игры - Совместимость с G-Sync (Nvidia)

    Да

  • Игры - Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Аудио - Dolby Atmos

    Да

  • Габариты и Вес - Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1842 x 1055 x 52.9

  • Габариты и Вес - Вес телевизора без подставки

    28.3

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

  • Оттенки серого

    Да

  • Высокая контрастность

    Да

  • Инвертировать цвета

    Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

  • Кабель питания

    Да (Прикрепленный к)

  • Пульт

    Пульт AI Magic Remote (MR26)

АУДИО

  • AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

    Альфа 11 AI Звук Про (AI Sound Pro) (Виртуальный 11.1.2-апмиксинг)

  • Аудио кодек

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)

  • Аудио выход

    40Вт

  • Чистый голос Pro

    Да

  • Dolby Atmos

    Да

  • LG Синхронизация звука

    Да

  • Одновременный вывод звука

    Да

  • Звуковой режим

    Да

  • Направление динамика

    Вниз

  • Акустическая система

    2.2 Канала

  • WOW-оркестр

    Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

  • Аналоговый ТВ-прием

    Да

  • Диджитал ТВ-прием

    DVB-T2 (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

  • Поддержка Bluetooth

    Да (v 5.3)

  • CI-слот

    1шт

  • Ethernet- вход

    1шт

  • HDMI Обратный звуковой канал

    eARC (HDMI 2)

  • HDMI-вход

    4 шт. (поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • RF вход (антенна/кабель)

    2шт

  • Simplink (HDMI CEC)

    Да

  • SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

    1шт

  • USB-вход

    2шт (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Да (Wi-Fi 6)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

  • Размеры упаковки (ШхВхГ)

    2050 x 1200 x 200

  • Вес упаковки

    44.6

  • Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1842 x 1055 x 52.9

  • Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

    1842 x 1096/1144 x 297

  • Тумба под ТВ (ШхГ)

    460 x 297

  • Вес телевизора без подставки

    28.3

  • Вес телевизора с подставкой

    33

  • Крепление VESA (ШхВ)

    400 x 400

ИГРЫ

  • Оптимизатор игр

    Да (Игровая панель)

  • ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

    Да

  • Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)

    Да

  • Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Совместимость с G-Sync (Nvidia)

    Да

  • Режим HGIG

    Да

  • Время отклика

    < 0,1 мс

  • VRR (Переменная частота обновления)

    Да (до 165Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

  • Разрешение экрана

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Тип дисплея

    4K OLED

  • Частота обновления

    120Гц (VRR 165Гц)

  • Широкая цветовая гамма

    Идеальный цвет

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

  • AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

    Да (SDR/HDR)

  • AI Изображение Pro

    Да

  • AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

    Альфа 11 4K AI Супер масштабирование (AI Super Upscaling 4K)

  • Авто калибровка

    Да

  • Технология затемнения

    Самосветящиеся пиксели

  • Динамическое отображение тонов

    Да (Динамическое отображение тонов Ультра)

  • FILMMAKER MODE ™

    Да

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (Высокая частота кадров)

    4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)

  • Motion (Технология обработки движений)

    OLED Motion

  • Режим изображения

    9 режима

  • Процессор

    AI процессор Альфа 11 4К 3-гопоколенияс двойным движком

  • QFT (Быстрая транспортировка кадров)

    Да

  • QMS (Быстрое переключение мультимедиа)

    Да

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Источник питания ( напряжение, Гц)

    Переменного тока 100~240В 50-60Гц

  • Энергопотребление в режиме ожидания

    Менее 0.5Вт

SMART TV

  • AI Чатбот

    Да

  • Всегда готов

    Да

  • Веб-браузер

    Да

  • Google Cast

    Да

  • Голосовое управление без пульта

    Да

  • Интеллектуальное распознавание голоса

    Да

  • LG Каналы

    Да

  • Мультипросмотр

    Да

  • Операционная система (ОС)

    webOS 26

  • Приложение для удаленного управления смартфоном

    Да (LG ThinQ)

  • Совместимость с USB-камерой

    Да

  • Работает с Apple AirPlay

    Да

  • Работает с Apple Home

    Да

