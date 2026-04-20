83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI C6 4K 2026 года

1) * Яркость может варьироваться в зависимости от модели, размера экрана и региона продажи.<br>* Пиковая яркость в 3,2 раза выше, чем у обычных OLED-дисплеев (при окне 3%) согласно внутренним измерениям.<br>* Увеличение яркости в 3,2 раза относится к моделям OLED C6 с диагональю 83/77 дюймов.

3) * Дисплей LG OLED сертифицирован Intertek на 100% Color Fidelity, измеренную по стандарту CIE DE2000 с использованием 125 цветовых шаблонов.

* Объем цветовой гаммы (Color Gamut Volume, CGV) дисплея эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой проверкой Intertek.

* Дисплей LG OLED имеет UL-сертификации Perfect Black и Perfect Color.

* Фактическая производительность может варьироваться в зависимости от окружающего освещения и условий просмотра.

4) * Только OLED имеет сертификацию Reduced Blue Light (RPF40).

5) * По сравнению с моделями OLED evo предыдущего года (процессор alpha 9 AI Gen8).

6) * Функция AI Picture Pro будет работать с любым контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

* Изображения масштабируются до качества, близкого к 4K. Результаты могут варьироваться в зависимости от разрешения источника.

7) * Включается через меню режима звука. Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.

8) * Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.

9) * Функция AI Search (Copilot) доступна на моделях OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD с поддержкой программы webOS Re:New Program, включая модели, выпущенные начиная с 2022 года.

* Требуется подключение к интернету; партнерские сервисы ИИ могут быть изменены или на них может требоваться подписка.

* Эта функция может отличаться в зависимости от региона и модели и недоступна в странах, где не предоставляется поддержка LLM.

10) * Некоторые из этих функций могут не поддерживаться в определенных регионах или моделях.

* Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.

* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.

* Карточка «В этой сцене» доступна в странах, поддерживающих EPG (Электронный телегид).

* Карточка «Сейчас в эфире» недоступна в приложениях Netflix и других контент-провайдеров, поэтому она не будет отображаться.

* Карточка «Генеративный ИИ» доступна в определенных регионах или моделях.

11) * В зависимости от региона и сетевого подключения может отображаться сокращенный или ограниченный контент.

* Поддержка Voice ID может различаться в зависимости от региона и страны и доступна на телевизорах OLED, QNED, NANO 4K UHD, выпущенных начиная с 2024 года, а также на телевизорах MRGB и FHD, выпущенных с 2026 года.

* Работает только с приложениями, поддерживающими учетную запись Voice ID.

* Блокировка может быть снята человеком с похожим голосом; если голос меняется по состоянию здоровья или другим причинам, распознавание может работать некорректно.

* Предоставляемые виджеты могут различаться в зависимости от страны и могут быть изменены или отключены без предварительного уведомления.

* Функция My Page применяется в телевизорах OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026 года.

12) * Требуется подключение к Интернету.

* Можно связать AI Chatbot со службой поддержки клиентов.

* В странах, где не поддерживается обработка естественного языка, голосовой доступ к приложениям и их использование с помощью голоса могут быть недоступны.

13) * Сертификация LG Shield может зависеть от модели.

* Защита установки исключает установку приложений из нестандартных источников, отличных от Приложений LG и т. д.

* Для непрерывной защиты в течение 5 лет требуются регулярные обновления программного обеспечения.

* Защита и шифрование данных обеспечиваются при обычном использовании.

14) * webOS Re:New – это программа обновления программного обеспечения, доступная только для некоторых моделей. Количество обновлений и продолжительность поддержки Re:New могут зависеть от продукта, модели или региона.

* График обновлений, а также функции, приложения и услуги могут различаться в зависимости от модели и региона.

* Доступные функции, контент и услуги могут быть изменены без уведомления и могут различаться в зависимости от продукта, модели или региона.

15) * Обеспечивает быстрый доступ к ИИ-функциям телевизора, но не имеет встроенной обработки ИИ.

* Дизайн, доступность и функции пульта AI Magic Remote могут различаться в зависимости от региона и поддерживаемого языка, даже для одной и той же модели.

* Для работы некоторых функций может потребоваться подключение к Интернету.

* Распознавание голоса AI Voice Recognition предоставляется только в странах, где поддерживается обработка естественного языка на местном языке.

16) * Работает только с играми или входными сигналами ПК, поддерживающими частоту 165Hz.

* NVIDIA G-Sync compatible: совместимость с видеокартами RTX 20, RTX 30, RTX 40 и GTX 16. Более старые графические процессоры не поддерживают совместимость с G-Sync.

17) * Дисплеи LG OLED получили сертификаты Intertek за время отклика 0,1 мс (Gray to Gray) и Qualified Gaming Performance.

18) * HGiG – это добровольная группа компаний из индустрий видеоигр и телевизионных дисплеев, совместно разрабатывающая и публикующая рекомендации для улучшения игрового опыта потребителей в HDR.

* Поддержка HGiG может зависеть от страны.

*83/77/65/55/48/42-дюймовые модели OLED С6 имеют только сертификацию ClearMR 10000.

* ClearMR – это программа сертификации по стандарту VESA для оценки эффективности дисплея в отношении размытия при движении.

19) * Требуется подписка Предложения услуг могут отличаться в зависимости от плана подписки.

* Доступно только на LG OLED W6, G6, C6 и MRGB95, MRGB9M.

* Доступность GeForce NOW может зависеть от страны.

* В режиме ULL можно подключить только один контроллер (геймпад). Работа других устройств Bluetooth может нарушаться.

* Для наилучшей производительности рекомендуется подключение Ethernet или Wi-Fi 5GHz.

20) * Bluetooth со сверхнизкой задержкой используется только в некоторых моделях LG TV 2026 года. Функциональность контроллера ULL поддерживается только при подключении к совместимым устройствам.

* В режиме ULL можно подключить только один контроллер (геймпад). Работа других устройств Bluetooth может нарушаться.

* Для наилучшей производительности рекомендуется подключение Ethernet или Wi-Fi 5GHz.

* Игровой контроллер продается отдельно.

21) * Поддержка облачных игровых сервисов может отличаться.

* Некоторые игровые сервисы могут требовать подписки и геймпада.

* Геймпад продается отдельно.

22) * Требования к установке могут отличаться.

24) *Доступный контент может зависеть от региона и может быть изменен.

* Для доступа к полному контенту и функциям требуется подписка LG Gallery+.

27) * Эта функция работает, если выполнен вход в учетную запись «Google Фото» и у вас есть хотя бы 10 фотографий в приложении.

28) * Датчики яркости могут отличаться в зависимости от модели.

29) * Датчики движения доступны только на моделях W6 и G6.

30) * Поддержка определенных каналов LG Channels зависит от региона.

31) * LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.

32) * Ambient FILMMAKER MODE является торговой маркой UHD Alliance, Inc.

* Поддерживается Ambient FILMMAKER MODE с Dolby Vision.

* Ambient FILMMAKER MODE автоматически включается в приложениях AppleTV+ и Amazon Prime Video.

* Ambient FILMMAKER MODE работает на моделях, оснащенных датчиком освещенности.

33) * Карточка «В этой сцене» доступна в странах, поддерживающих EPG.

* Объем поддержки может зависеть от страны.

* Информация, предоставляемая AI Concierge, носит исключительно справочный характер и может быть неточной. LG не несет ответственности за действия или решения, принятые на основе такой информации.

35) * Звуковую панель можно приобрести отдельно.

* Управление режимами звука может зависеть от модели.

* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется сетевое подключение.

* Использование пульта для LG TV ограничено только определенными функциями.