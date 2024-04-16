We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
50-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED QNED80 4K 2024
Все дело в новом QNED
Яркие цвета и четкость изображения в огромном LG QNED. Наш новый набор микросхем и зоны уменьшения света обеспечивают идеальное изображение, поэтому каждый пиксель сохраняет безупречную четкость.
*Изображение экрана является имитацией.
Встречайте инновации LG QNED
Наслаждайтесь превосходными развлечениями изнутри
Интеллектуальный ИИ-процессор alpha 5 4K 7-го поколения автоматически оптимизирует аудио и яркость, обеспечивая полное погружение в действие.
*Изображение экрана является имитацией.
Синхронизируется с настройками просмотра
Ночь
День
Интеллект, при котором изображение выглядит ярко при любом свете
Днем или ночью функция Brightness Control обнаруживает свет в помещении и соответствующим образом балансирует изображение, обеспечивая четкость и ясность визуального восприятия.
Слышите каждую деталь звукового ландшафта
*Изображения экрана являются имитацией.
**Включается через меню режима звука.
***Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.
*Программа webOS Re:New Program поддерживает всего 4 обновления webOS в течение пяти лет.
**Пятилетний порог обновления для программы webOS Re:New Program предусматривает глобальный запуск нового изделия.
***Первое обновление операционной системы webOS произойдет через два года с момента покупки.
****Клиенты получают 5 версий операционной системы webOS, включая текущую версию на момент покупки.
*****Обновления доступны для моделей, выпущенных в 2022 году, включая все OLED и 8K QNED, а также для моделей, выпущенных после 2023 года, включая UHD, NanoCell, QNED и OLED.
******Функции могут быть изменены, а некоторые функции, приложения и обновления услуг могут отличаться в зависимости от модели.
Сделайте свой опыт просмотра телевизора уникальным
Наслаждайтесь телевизором, созданным специально для вас, с помощью функций «Мой профиль», AI Concierge и Quick Cards.
Главный экран операционной системы webOS 24 с категориями «Домашний офис», «Игра», «Музыка», «Домашний хаб» и «Спорт». В нижней части экрана отображаются персональные рекомендации в разделе «Лучшие рекомендации для вас».
*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны и могут измениться при выпуске.
**Рекомендации ключевых слов меняются в зависимости от приложения и времени суток, и предоставляются только в странах, поддерживающих NLP на их родном языке.
***Применяется к моделям OLED/QNED/NanoCell/UHD, произведенным в 2023 году и позднее.
****В течение 5-летнего периода будет предоставлено всего 4 обновления, и график может варьироваться в зависимости от региона или страны.
*****Изображения экрана являются имитацией.
Потрясающий масштаб завораживает вас
Максимальное погружение в атмосферу развлечений в натуральную величину. Смотрите весь контент на сверхбольшом дисплее и наслаждайтесь непревзойденной четкостью и масштабом при просмотре, игре или занятиях спортом.
*QNED85 и QNED80 имеют сверхтонкий дизайн.
**QNED99, QNED90, QNED85 и QNED80 имеют максимальный размер 86 дюймов.
***Применяемые модели могут отличаться в зависимости от региона.
Погрузитесь в невероятную глубину и детализацию
Усовершенствованная технология уменьшения света позволяет увидеть мелкие детали и удивительно реалистичное изображение, управляя областями уменьшения света по всему экрану.
*QNED85 и QNED80 оснащены технологией локального затемнения Advanced Local Dimming и технологией уменьшения света Dimming Pro.
Смотрите, как яркие и сочные цвета оживают
Поразите воображение невероятно насыщенными цветами, еще более яркими, чем окружающий вас мир.
*QNED89, QNED85 и QNED80 оснащены технологией QNED Color.
**Color Gamut Volume (CGV) (Color Gamut Volume (CGV)) дисплея эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.
Утонченный дизайн вписывается в ваш интерьер
Сверхтонкий дизайн позволяет экрану органично вписаться в пространство и идеально прилегать к стене.
*QNED85 и QNED80 имеют сверхтонкий дизайн.
**QNED85 и QNED80 имеют максимальный размер 86 дюймов.
***Применяемые модели могут отличаться в зависимости от региона.
Превосходная звуковая панель, достойная LG QNED
Великолепный звук всегда великолепно скрыт
С помощью кронштейна Synergy можно легко установить подходящую звуковую панель S70TY, идеально сочетающуюся с телевизором QNED.
*Звуковая панель может быть приобретена отдельно.
**Кронштейн Synergy поставляется с 1-полюсной или 2-полюсной подставкой, что может отличаться в зависимости от страны/изделия.
Погрузитесь в мир кино и игрового мастерства
Смотрите фильмы в соответствии с режиссерскими замыслами
Насладитесь подлинным монтажом. Режим FILMMAKER Mode позволяет смотреть фильмы в соответствии с замыслом режиссера с использованием точных настроек.
Мужчина в темной монтажной студии смотрит на телевизор LG TV, на экране которого изображен закат. В правой нижней части изображения находится логотип FILMMAKER Mode.
*Изображения экрана являются имитацией.
**FILMMAKER Mode является товарным знаком UHD Alliance, Inc.
Находите еще больше удивительного в каждой просматриваемой сцене
Наслаждайтесь кино дома. HDR10 Pro обеспечивает точное воспроизведение цвета и контрастности любого фильма.
Семья сидела на полу в слабо освещенной гостиной за небольшим столом и смотрела на телевизор LG TV, установленный на стене, на экране которого показывалась Земля из космоса.
*HDR10 Pro — это технология, разработанная компанией LG Electronics на основе стандартизированного качества изображения стандарта «HDR10».
Погрузитесь в действие на полной скорости
Благодаря ALLM захватывающая игра HGiG остается плавной на высоких скоростях,
а eARC обеспечивает потрясающий звук.
*QNED99, QNED90, QNED89, QNED85 и QNED80 оснащены GeForce NOW, Game Dashboard и Optimizer, ALLM, eARC и HGiG.
***VRR является сертифицированной спецификацией HDMI 2.1.
***HGiG — это независимая группа компаний, представляющих производителей игр и телевизионных дисплеев, проводящая встречи с целью разработки и предоставления общественности рекомендаций по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.
****Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.
Элементы управления прямо там, где они нужны
Не забывайте использовать меню Game Optimizer и Game Dashboard.
*Меню Game Dashboard активируется только в том случае, если одновременно включены меню «Game Optimizer» и «Game Dashboard».
**Изображения экрана являются имитацией.
Доступ ко всем вашим любимым играм
Тысячи игровых вселенных прямо у вас под рукой. Ознакомьтесь с огромной библиотекой облачных игр и запускайте их немедленно, не тратя игровое время на загрузку или обновление.
*Поддерживаемые партнерства могут различаться в зависимости от страны.
**Может потребоваться подписка GeForce NOW (GeForce NOW).
***Может потребоваться подписка Boosteroid.
Узнайте о видении LG QNED завтрашнего дня
Выбирайте то, что полезно для планеты, благодаря легкой, биоразлагаемой упаковке и глобальным показателям устойчивости.
*Поддерживаемые партнерства могут различаться в зависимости от страны.
**Нижний кронштейн для всех QNED и полная задняя крышка для QNED85 (65/55/50") изготовлены из переработанного пластика.
Характеристики
-
Тип дисплея
4K QNED
-
Частота обновления
60Гц
-
Широкая цветовая гамма
QNED Цвет
-
Процессор
Интеллектуальный процессор α5 Gen7 4K
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
HDR10 / HLG
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1123 x 652 x 29.7
-
Вес телевизора без подставки
13.0
Все характеристики
ДОСТУПНОСТЬ
-
Оттенки серого
Да
-
Высокая контрастность
Да
-
Инвертировать цвета
Да
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
-
Кабель питания
Да (Съемный)
-
Пульт
Пульт Magic Remote (MR24)
-
Батарейки для пульта дистанционного управления
Да (AA x 2ШТ)
АУДИО
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2 Up-mix)
-
AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)
Да
-
Аудио кодек
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)
-
Аудио выход
20Вт
-
Bluetooth Surround Ready
Да (2-стороннее воспроизведение)
-
Чистый голос Pro
Да (авто настройка громкости)
-
LG Синхронизация звука
Да
-
Одновременный вывод звука
Да
-
Звуковой режим
Да
-
Направление динамика
Вниз
-
Акустическая система
2.0 Канал
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
-
Поддержка Bluetooth
Да (5.1)
-
CI-слот
1шт
-
Ethernet- вход
1шт
-
HDMI Обратный звуковой канал
eARC (HDMI 2)
-
HDMI-вход
3 шт.: поддержка eARC, ALLM
-
RF вход (антенна/кабель)
2шт
-
Simplink (HDMI CEC)
Да
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
1шт
-
USB-вход
2шт (v 2.0)
-
Wi-Fi
Да (Wi-Fi 5)
ГАБАРИТЫ И ВЕС
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
1215 x 775 x 152
-
Вес упаковки
16.4
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1123 x 652 x 29.7
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
1123 x 720 x 257
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
941 x 257
-
Вес телевизора без подставки
13.0
-
Вес телевизора с подставкой
13.4
-
Крепление VESA (ШхВ)
200 x 200
ИГРЫ
-
Оптимизатор игр
Да (Игровая панель)
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
Да
-
Режим HGIG
Да
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)
-
Тип подсветки
Edge
-
Разрешение экрана
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
4K QNED
-
Частота обновления
60Гц
-
Широкая цветовая гамма
QNED Цвет
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
Да
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
4K Масштабирование
-
Технология затемнения
Локальное затемнение
-
Динамическое отображение тонов
Да
-
FILMMAKER MODE ™
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
HDR10 / HLG
-
Режим изображения
9 режимов: Яркий, Стандартный, Автоматическое энергосбережение(APS), Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)
-
Процессор
Интеллектуальный процессор α5 Gen7 4K
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
-
Источник питания ( напряжение, Гц)
Переменного тока 100~240В 50-60Гц
-
Энергопотребление в режиме ожидания
Менее 0.5Вт
SMART TV
-
Семейные настройки
Да
-
Веб-браузер
Да
-
Интеллектуальное распознавание голоса
Да
-
Пульт Magic Remote
В комплекте
-
Операционная система (ОС)
webOS 24
-
Передача из Комнаты в комнату
Да (Отправитель/Получатель)
-
Приложение для удаленного управления смартфоном
Да (LG ThinQ)
-
ThinQ
Да
-
Совместимость с USB-камерой
Да
-
Работает с Apple AirPlay 2
Да
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.
Свяжитесь с нами
Купить напрямую
50QNED80T6A
50-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED QNED80 4K 2024