LG QNED 4K SMART 50QNED816

* Поддерживаемые сервисы и функции 'Matter' могут отличаться в зависимости от подключенных устройств. Первоначальное подключение ThinQ и Matter должно осуществляться через мобильное приложение ThinQ.

*Apple, логотип Apple, Apple TV, AirPlay и HomeKit являются товарными знаками Apple Inc. и зарегистрированы в США и других странах.

*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.

*Доступность Voice Command может отличаться в зависимости от продукта и страны.

*Представленные меню могут быть иными на момент выпуска.

*Поддержка AirPlay 2 и HomeKit может отличаться в зависимости от региона.