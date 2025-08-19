We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
65-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED70 4K 2025 года
65-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED70 4K 2025 года
Основные характеристики
- Невероятно богатая цветовая палитра от новой динамической QNED Color
- Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 7 4K Gen8
- Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote
- Наслаждайтесь высоким разрешением, яркостью и четкостью изображения благодаря 4K Super Upscaling
- Высокое разрешение на огромном экране Ultra Big TV
Изображения, используемые в обзоре изделия ниже, приведены в репрезентативных целях. Обратитесь к галерее изображений в верхней части страницы, чтобы получить точное представление.
* Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.
* QNED и QNED evo оснащены различными цветовыми решениями, использующими новейшую и уникальную технологию широкого цветового охвата от LG, что включает замену технологии Quantum Dot.
Совершенно новый динамический QNED Color
Уникальная новейшая технология LG с широкой цветовой гаммой, заменяющая Quantum Dot, обеспечивает более высокую точность воспроизведения цветов.
* Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.
Представляем мощный умный ИИ-процессор alpha 7 Gen8
Благодаря улучшенным характеристикам и ускоренной обработке ИИ-процессор alpha 7 Gen8 обеспечивает качество изображения 4K повышенной резкости и глубины.
* По сравнению с ИИ-процессором alpha 5 Gen6 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.
4K Super Upscaling оживляет каждый кадр
Мощный процессор LG обеспечивает разрешение оригинального качества. Наслаждайтесь высоким разрешением, яркостью и четкостью изображения благодаря 4K Super Upscaling.
Следующее поколение телевизоров LG AI TV
Пульт AI Magic Remote дополняет AI Опыт
Легко управляйте телевизором с помощью AI magic remote — не требуются дополнительные устройства! Датчик движения и колесо прокрутки пульта позволяют просто наводить указатель и нажимать, используя его как «воздушную мышь». Можно также использовать голосовые команды.
* Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели.
* Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.
* AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.
* В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.
* Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г.
* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.
* Функция Voice ID доступна на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г.
* В США и Корее используют модель LLM.
* Необходимо подключение к Интернету.
* Необходимо подключение к Интернету.
* AI Chatbot на основе ИИ предоставляются только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.
* Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.
* Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.
* Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.
* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.
* Программа webOS Re:New применима к телевизорам OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025 г. выпуска.
* Программа webOS Re:New предусматривает в общей сложности четыре обновления в течение пяти лет, порогом является предустановленная версия webOS, а график обновлений варьируется от конца месяца до начала года.
* Обновления и график работы некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.
* Обновления, доступные в 2022 г., распространяются на модель OLED, а доступные в 2023 г. обновления — на модели с разрешением UHD и более поздние модели.
Узнайте, что LG AI TV может сделать для вас!
Al Voice ID
AI Search
AI Chatbot и AI Picture/Sound Wizard
AI Concierge
* LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.
* Использование функции голосовой громкой связи без пульта дистанционного управления возможно только с ИИ-процессором alpha 9 и ИИ-процессором alpha 11. Они могут отличаться в зависимости от устройства и региона.
Ультрабольшой телевизор Ultra Big TV
Смотрите все любимые фильмы, спортивные события и игры на телевизоре LG Ultra Big. Погружайтесь в высокое разрешение на экране супер-класса.
* QNED70 доступен с максимальной диагональю 86 дюймов, и размеры могут варьироваться в зависимости от региона.
AI Sound Pro настраивает звук максимально точно для достижения нужного эффекта
* AI Clear Sound включается через меню режима звука.
* Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.
Сделайте звук более насыщенным с телевизором LG TV и звуковой панелью LG Soundbar
* Звуковая панель может быть приобретена отдельно.
* Управление режимом звуковой панели может отличаться в зависимости от модели звуковой панели.
* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.
* Модели звуковых панелей, совместимые с телевизором, могут различаться в зависимости от региона и страны.
* Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.
Лучшее сочетание LG Soundbar и LG TV
* Функции могут отличаться в зависимости от модели. Подробные характеристики приведены на странице каждого продукта.
* Настройки изображения и звука на обоих экранах одинаковы.
*Apple, логотип Apple, Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
* Поддержка AirPlay 2, HomeKit и Google Cast может отличаться в зависимости от региона и языка.
* Доступный контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона.
Gaming Portal превращает ваш телевизор в совершенный игровой центр
Играйте в тысячи игр непосредственно на своем телевизоре LG с доступом к таким сервисам, как GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut и приложению Boosteroid! Наслаждайтесь различными играми, от популярных AAA-игр для геймпадов до казуальных игр, в которые можно играть с вашим пультом ДУ.
* Поддержка Gaming Portal может отличаться в зависимости от страны.
* Поддержка облачных игровых сервисов и игр на Gaming Portal может отличаться в зависимости от страны.
* Для некоторых игровых сервисов может понадобится подписка и геймпад.
Потрясающая игра
Поднимите игру на новый уровень с помощью VRR. Играйте без задержек и размытия движений, которые могут ухудшить результаты.
Игровой контроллер в руках перед экраном с видеоигрой автомобильной гонки. Видны логотип VRR в левом верхнем углу и другие соответствующие сертификации.
* Работает только с играми или входами ПК, поддерживающими 60Hz.
Режим Ambient FILMMAKER MODE
Испытайте кино так, как это задумал режиссер, с режимом FILMMAKER MODE с компенсацией окружающего света, который сохраняет визуальные эффекты максимально приближенными к оригинальному виду.
* Режим Ambient FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc.
* Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и приложении Amazon Prime Video.
* Все изображения на этой странице приводятся только в качестве иллюстрации. Обратитесь к изображениям в галерее для более точного представления.
* Все изображения выше представляют собой симуляцию.
* Доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона или страны.
* Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения.
* Пульт AI Magic Remote может потребовать отдельной покупки в зависимости от размера, модели и региона вашего телевизора.
Характеристики
Тип дисплея
4K QNED
Частота обновления
60Гц
Широкая цветовая гамма
Dynamic QNED Color
Процессор
Интеллектуальный процессор α7 4K Gen8
HDR (Расширенный динамический диапазон))
HDR10 / HLG
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1455 x 841 x 67.9
Вес телевизора без подставки
16.8
Все характеристики
АУДИО
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
α7 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)
AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)
Да
Аудио кодек
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)
Аудио выход
20Вт
Bluetooth Surround Ready
Да (2-стороннее воспроизведение)
Чистый голос Pro
Да (авто настройка громкости)
LG Синхронизация звука
Да
Одновременный вывод звука
Да
Звуковой режим
Да
Направление динамика
Вниз
Акустическая система
2.0 Канал
WOW-оркестр
Да
ДОСТУПНОСТЬ
Оттенки серого
Да
Высокая контрастность
Да
Инвертировать цвета
Да
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Поддержка Bluetooth
Да (v 5.0)
CI-слот
1шт
Ethernet- вход
1шт
HDMI Обратный звуковой канал
eARC (HDMI 2)
HDMI-вход
3 шт.: поддержка eARC, ALLM
RF вход (антенна/кабель)
2шт
Simplink (HDMI CEC)
Да
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
1шт
USB-вход
1шт (v 2.0)
Wi-Fi
Да (Wi-Fi 5)
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Размеры упаковки (ШхВхГ)
1580 x 950 x 162
Вес упаковки
22.7
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1455 x 841 x 67.9
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
1455 x 900 x 255
Тумба под ТВ (ШхГ)
1264 x 255
Вес телевизора без подставки
16.8
Вес телевизора с подставкой
17.0
Крепление VESA (ШхВ)
300 x 200
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)
Тип подсветки
Direct
Разрешение экрана
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Тип дисплея
4K QNED
Частота обновления
60Гц
Широкая цветовая гамма
Dynamic QNED Color
ИГРЫ
Оптимизатор игр
Да (Игровая панель)
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
Да
Режим HGIG
Да
VRR (Переменная частота обновления)
Да (до 60Гц)
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
Аналоговый ТВ-прием
Да
Диджитал ТВ-прием
DVB-T2/T (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2/S (спутник)
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
4K Super Upscaling
Авто калибровка
Да
Динамическое отображение тонов
Да
FILMMAKER MODE ™
Да
HDR (Расширенный динамический диапазон))
HDR10 / HLG
Режим изображения
10 режима
Процессор
Интеллектуальный процессор α7 4K Gen8
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Источник питания ( напряжение, Гц)
Переменного тока 100~240В 50-60Гц
Энергопотребление в режиме ожидания
Менее 0.5Вт
SMART TV
AI Чатбот
Да
Веб-браузер
Да
Google Cast
Да
Google Home / Hub
Да
Home Hub
Да
Интеллектуальное распознавание голоса
Да
LG Каналы
Да
Пульт Magic Remote
В комплекте
Операционная система (ОС)
webOS 25
Приложение для удаленного управления смартфоном
Да (LG ThinQ)
Совместимость с USB-камерой
Да
Voice ID
Да (за исключением России)
Работает с Apple AirPlay
Да
Работает с Apple Home
Да
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
Кабель питания
Да (Съемный)
Пульт
Пульт Magic Remote (MR25)
Что говорят
Наш выбор для Вас
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.
Рекомендуемый Продукт