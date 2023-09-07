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Телевизор LG MiniLED QNED 65QNED916PA

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Телевизор LG MiniLED QNED 65QNED916PA

65QNED916PA

Телевизор LG MiniLED QNED 65QNED916PA

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Вид телевизора LG QNED спереди

Изображения, показанные в описании продукта ниже, используются только в целях презентации продукта. Более подробные изображения продукта можно посмотреть в галерее в верхней части страницы.

TECH ADVISOR BEST OF CES 2021

Слева изображен логотип награды reddot winner 2021, которую получила модель LG QNED99, а справа — логотип награды Best of CES 2021 по версии Tech Advisor.

LG QNED91

Гигантский скачок в развитии ЖК-дисплеев

Quantum Dot, NanoCell и Mini LED. Революционная комбинация технологий.

LG QNED mini LED представляет собой начало новой эры ЖК-телевизоров. Новаторский дисплей сочетает в себе панель mini LED с технологией Quantum Dot NanoCell, которые обеспечивают совершенно новые впечатления от просмотра телевизора. Это действительно вершина развития ЖК-телевизоров.

*LG QNED mini LED — это телевизор mini LED, который сочетает в себе технологии NanoCell и Quantum Dot.

Огромные возможности Mini LED

Приблизительно 30 000 светодиодов mini LED обеспечивают более яркое и четкое изображение, а около 2500 уникальных зон затемнения отвечают за точное управление подсветкой и сверхвысокую контрастность. Результат — более высокий уровень детализации и более точная цветопередача, чем у обычных ЖК-телевизоров.

*Сведения о наличии примерно 30 000 светодиодов Mini LED в телевизоре LG QNED основаны на 86-дюймовой модели с разрешением 8K.
**Указанное количество зон затемнения относится к 86-дюймовой модели с разрешением 8K.
***Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.

Дуэт NanoCell и Quantum Dot

Технология Quantum Dot NanoCell сочетает в себе NanoCell Plus и Quantum Dot и обеспечивает потрясающее изображение. Эта уникальное сочетание технологий улучшает цветопередачу, создавая более насыщенные и точные цвета.

Это наша самая яркая идея.

Добавьте новый уровень четкости всему, что смотрите. Усовершенствованная технология дисплея LG QNED mini LED делает белый цвет ярче и затемняет черный, обеспечивая невероятно высокое качество изображения. Таким образом, LG QNED mini LED отображает ваш любимый контент в совершенно новом свете.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.

Представляем магию черного

Приблизительно 2500 уникальных зон затемнения обеспечивают точное управление подсветкой и сверхвысокую контрастность. Это делает черный цвет более глубоким, а цвета более яркими для получения более детального изображения даже в самых темных сценах.

*Статистика по зонам затемнения основана на 86-дюймовой модели с разрешением 8K.
**В качестве обычного телевизора используется LG UHD без технологии NanoCell.
***Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.

Наслаждайтесь цветом во всем его великолепии

Технология Absolute Color расширяет спектр цветов. Изысканная цветопередача дисплея LG QNED mini LED была тщательно разработана для отображения более широкой гаммы и более ярких цветов. Благодаря этому все, что вы видите, будет выглядеть именно так, как задумано.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.

Утонченный дизайн

Стильный дизайн LG QNED mini LED украсит любой домашний интерьер. Благодаря минимальным рамкам и тонкому корпусу, оптимизированному для настенного монтажа, телевизор LG QNED mini LED любого размера будет висеть вплотную к стене. Это означает, что даже наш самый большой телевизор идеально впишется в ваш интерьер и украсит его как произведение искусства.

Телевизор LG QNED плотно прилегает к стене в современном интерьере.

*В зависимости от места установки возможно, что будет виден кабель.
**В зависимости от условий монтажа, между телевизором и стеной может быть небольшой зазор.

Три изображения, на которых тонкий и большой телевизор LG QNED Mini LED закреплен на стене.

QNED Кино.
Восхитительное зрелище.

LG QNED mini LED обеспечивает потрясающее кинематографическое качество. Великолепный черный цвет и более яркий дисплей создают изображение, улучшенное почти во всех отношениях, для достижения нового уровня погружения. Это телевизор, от которого каждый раз захватывает дух.

*Требуется подписка на Netflix. Доступность формата 4K Ultra HD зависит от подписки на Netflix, подключения к Интернету, возможностей устройств и наличия контента. www.netflix.com/TermsOfUse

Развлечения

Место для просмотра любимого контента

Доступ к Apple TV, Netflix и LG Channel. Выбирайте новинки кино, телешоу, документальных фильмов и спортивных программ в прямом эфире — все в одном месте.

*Требуется подписка на Netflix.
**Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.
***Требуется подписка на Apple TV+.
****Список поддерживаемых сервисов зависит от страны.

Dolby Vision IQ и Dolby Atmos

Совершенно новые впечатления от просмотра телевизора

Dolby Vision IQ интеллектуально регулирует настройки изображения в зависимости от жанра контента и окружающей обстановки, а Dolby Atmos обеспечивает многомерный объемный звук — это потрясающая комбинация, обеспечивающая великолепные кинематографические результаты.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.

FILMMAKER MODE™

Смотрите кино таким, как его задумал режиссер

FILMMAKER MODE™ отключает сглаживание движения, сохраняя при этом исходное соотношение сторон, цветопередачу и частоту кадров. Этот режим позволяет точно передать оригинальное видение режиссера, поэтому вы видите фильм именно таким, каким он был задуман.
Смотреть видео полностью
HDR 10 Pro

Весь спектр впечатлений

Разработанная компанией LG технология расширения динамического диапазона HDR 10 Pro регулирует яркость, улучшает цветопередачу и раскрывает все мельчайшие детали, придавая реалистичную четкость любым изображениям и улучшая обычный HDR-контент. Теперь все ваши любимые фильмы и сериалы будут более яркими и потрясающими.

QNED Гейминг.
Бесконечные преимущества.

LG QNED mini LED обладает множеством функций, которые сделают ваш игровой процесс еще ярче. Absolute Color и Game Optimizer обеспечивают плавный и реалистичный игровой процесс, а улучшенная яркость и черный цвет дисплея mini LED обеспечивают максимальную точность. Проходите все игры с невероятным уровнем реализма картинки.
Оптимизатор видеоигр

Непревзойденный уровень контроля

Наслаждайтесь новым уровнем качества ваших любимых игр. Оптимизатор видеоигр автоматически корректирует настройки изображения и графики, позволяя вам наслаждаться вам уникальным качеством изображения независимо от типа игры.
Партнерство с Xbox

Непобедимое сочетание

Свобода игрового процесса. Благодаря партнерству LG с Xbox вы готовы к играм следующего поколения. Используйте все возможности вашего Xbox благодаря потрясающему качеству изображения и сверхбыстрому времени реакции.
AMD FreeSync™ Premium

Максимальная производительность

Играйте с самым высоким качеством. Телевизор LG QNED поддерживает AMD FreeSync™ Premium и способен менять частоту кадров во время игрового процесса. Эта технология обеспечивает четкий и плавный геймплей, позволяя избавиться от «заеданий» и «разрывов».
VRR, ALLM, eARC

Играйте с самым высоким качеством

Ваше преимущество над противниками. VRR, ALLM и eARC, отвечающие требованиям современных спецификаций HDMI 2.1, обеспечивают реалистичную демонстрацию быстро двигающихся объектов с плавной и синхронизированной графикой.

QNED Спорт.
Телевизор для побед.

LG QNED mini LED был создан для участия в профессиональных лигах. Благодаря большому экрану, дисплею с разрешением Real 8K и совместимости с технологией Bluetooth Surround Sound, LG QNED mini LED создаст в вашем доме атмосферу стадиона, на котором у вас всегда будут лучшие места.
Объемный звук через Bluetooth

Несомненное преимущество для дома

Простое подключение динамиков через Bluetooth для получения настоящего беспроводного объемного звука. Все действия звучат более насыщенно и реалистично, создавая атмосферу большой игры в вашей гостиной.

*Динамики продаются отдельно.

Интеллектуальный процессор α7 Gen4 4K

Технологии, которые перевернут ваше сознание

В основе телевизоров LG QNED mini LED лежит процессор α7 Gen4 4K на основе искусственного интеллекта — революционный чип, использующий алгоритмы машинного обучения для анализа и оптимизации контента. Настройка изображения и звука выполняется автоматически, поэтому вы всегда получаете самые лучшие впечатления от просмотра.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.

AI Picture

Профессиональная картинка

Алгоритм глубокого обучения использует огромную базу данных, включающую более миллиона визуальных данных, распознавая контент, устраняя шум и оптимизируя качество изображения.

* Функция AI Picture не будет работать с каким-либо контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

AI Sound

Профессиональный звук

Благодаря обучению на базе свыше 17 миллионов элементов аудиоданных, процессор определяет голоса, эффекты и частоты, оптимизируя звучание в зависимости от жанра аудио и способствуя созданию эффекта полного погружения.

*Качество изображения масштабированного изображения может отличаться в зависимости от разрешения исходного изображения.
**Только на моделях с 8K.
***Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.

ThinQ AI

Думаете, что знаете всё о смарт-технологиях?

LG ThinQ создан для того, чтобы вы получали от телевизора максимум удовольствия. Вы можете выбрать любимую технологию голосового помощника и управлять телевизором голосом с помощью нового главного экрана, который обеспечивает еще большее удобство и контроль.
Новый главный экран

Добро пожаловать в новый дом

Бесконечный поиск нового контента и старых любимых фильмов подошел к концу. Дизайн главного экрана был полностью изменен, чтобы вы могли в одном месте видеть все, что заслуживает вашего внимания. Наслаждайтесь индивидуальными рекомендациями на основе истории поиска, быстрым доступом к контенту и простотой управления подключенных устройств.

*Список доступных сервисов зависит от региона или страны.
**Для сервисов OTT требуется отдельная подписка.

Новый пульт Magic Remote

Похож на волшебную палочку

Magic Remote имеет эргономичный дизайн. Пульт легко ложится в руку, а его система наведения и прокрутки обеспечивает более быстрый поиск. Встроенная технология искусственного интеллекта обеспечивает легкий доступ к сервисам, а горячие клавиши для основных платформ контента позволяют быстро переходить к избранному. Помимо этого, теперь у вас есть Magic Tap — новая смарт-функция, позволяющая подключать ваш телефон к телевизору.
Голосовое управление

Ваш островок удобства и комфорта

Технология LG ThinQ позволяет легко управлять вашей экосистемой Home IoT с помощью функции распознавания естественного голоса*. Вы можете управлять телевизором LG QNED mini LED, используя голосовое управление, чтобы гораздо быстрее получать доступ к сервисам.

*Поддерживаемые меню и приложения зависят от страны.
**Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.
***Доступность голосового управления может варьироваться в зависимости от страны и продукта.

Это изображение телевизора LG OLED, смоделированное в дополненной реальности в веб-среде. Изображения из мобильного телефона накладываются друг на друга в минималистичном пространстве. Снизу справа показан QR-код.

Виртуальное размещение
телевизоров с соблюдением масштаба

Виртуальное размещение<br> телевизоров с соблюдением масштаба УСТАНОВИТЬ СЕЙЧАС

*Приложение LG TV & Audio AR Experience можно скачать в App Store и Google Play.

Это иллюстрация симулятора, который позволяет вам размещать все модели телевизоров LG в виртуальном пространстве.

Предварительный просмотр в виртуальном пространстве с соблюдением размера
Пространство и телевизоры

Предварительный просмотр в виртуальном пространстве с соблюдением размера<br> Пространство и телевизоры УСТАНОВИТЬ СЕЙЧАС

*В комплект продукта не входит антенна или кабели для подключения антенны или внешних устройств.

Печать

Характеристики

Тип дисплея

4K QNED MiniLED

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

Nano Цвет Pro

Процессор

Интеллектуальный процессор α7 4-го поколения 4K

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Dolby Atmos

Да

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

AI Звук (Виртуальный 5.1 )

Bluetooth Surround Ready

Да

Чистый голос Pro

Чистый голос

Dolby Atmos

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.0)

Simplink (HDMI CEC)

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Mini LED

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K QNED MiniLED

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

Nano Цвет Pro

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Режим HGIG

Да

VRR (Переменная частота обновления)

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

Да (Dolby HDR)

AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)

AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

Технология затемнения

Точное Затемнение Pro

Динамическое отображение тонов

Да

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

HFR (Высокая частота кадров)

4K 120 кадров в секунду (HDMI)

Motion (Технология обработки движений)

Motion Pro

Режим изображения

9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)

Процессор

Интеллектуальный процессор α7 4-го поколения 4K

SMART TV

Художественная галерея

Да

Панель управления домом 

Да

Операционная система (ОС)

webOS 6.0

ThinQ

Да

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Вид телевизора LG QNED спереди

65QNED916PA

Телевизор LG MiniLED QNED 65QNED916PA