LQ63 32'' Smart HD телевизор

*Требуется подписка на Netflix.

*Контент и доступность приложений могут отличаться в зависимости от страны или региона. Требуется отдельная подписка на Disney+.

*Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.

*Требуется подписка на Apple TV+.

*®2022 WarnerMedia Direct, LLC. Все права защищены. HBO Max™ используется по лицензии. 9. Требуется подписка на HBO Max.

*Amazon, Prime Video и другие связанные логотипы являются торговыми марками Amazon.com, Inc. или ее филиалами. Применяются тарифы Amazon Prime и/или Prime Video. Подробную информацию смотрите на сайте primevideo.com/terms.

*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.