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LQ63 32'' Smart HD телевизор

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LQ63 32'' Smart HD телевизор

32LQ630B6LA

LQ63 32'' Smart HD телевизор

Вид телевизора LG Full HD спереди с изображением на экране и логотипом продукта

*Изображения, представленные в описании продукта ниже, приведены для примера.
*Более подробные изображения продукта можно посмотреть в галерее в верхней части страницы.

Изображение с яркими цветными стеклянными стаканами.

Новый уровень формата HD

Дисплей телевизора LG HD с более богатым цветом позволит вам наслаждаться любимым контентом с более яркой и естественной цветопередачей.
Изображение заката, снятое между двумя деревьями в лавандовом поле, улучшенное с помощью интеллектуального процессора α5 Gen5 4K.
Интеллектуальный процессор α5 Gen 5

Незабываемые впечатления от просмотра

Интеллектуальный процессор α5 Gen5 телевизора LG HD позволяет полностью погрузиться в изображение.

Интеллектуальный контроль яркости

Интеллектуальный контроль яркости обеспечивает отличный уровень яркости в любом интерьере, адаптируя яркость под освещение помещения.

Экран, на котором показан лес, яркость которого регулируется в зависимости от условий освещения.

Видео, в котором показано использование голосового управления на ThinQ AI: после подачи голосовой команды на экране появляется значок распознавания речи и рекомендуемые изображения.
ThinQ AI

Умнее, чем вы можете представить

ThinQ AI позволяет удобно использовать весь функционал телевизора LG HD: от голосового управления до персонализации контента.

*Внешний вид изделия и картинка на экране могут отличаться от представленных на изображении.
*Список доступных сервисов зависит от региона или страны.
*Для сервисов OTT требуется отдельная подписка.

Умнее, чем вы можете представить

Простое управление голосом. Голосовое смарт-управление с помощью Google Assistant, Amazon Alexa, Apple AirPlay и других решений делает управление телевизором LG UHD проще и быстрее.

Логотипы Hey Google, alexa, Apple Airplay и Apple HomeKit, с которыми совместим ThinQ AI.

*Apple, логотип Apple и Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.
*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.
*Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.
* Поддержка AirPlay 2 и HomeKit зависит от региона.

HDR10 Pro

FILMMAKER MODE™

OTT-сервисы

HDR10 Pro

Уровень яркости HDR10 Pro регулируется таким образом, чтобы улучшить цвет и четкость каждого изображения. Вы будете потрясены реалистичностью изображения.

FILMMAKER MODE™

Наслаждайтесь качеством и цветопередачей фильмов в оригинальном виде, который был задуман режиссером.


Доступ к любимым платформам

Подключитесь к сервисам, на которые у вас оформлена подписка, и наслаждайтесь любимыми шоу.


*Требуется подписка на Netflix.
*Контент и доступность приложений могут отличаться в зависимости от страны или региона. Требуется отдельная подписка на Disney+.
*Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.
*Требуется подписка на Apple TV+.
*®2022 WarnerMedia Direct, LLC. Все права защищены. HBO Max™ используется по лицензии. 9. Требуется подписка на HBO Max.
*Amazon, Prime Video и другие связанные логотипы являются торговыми марками Amazon.com, Inc. или ее филиалами. Применяются тарифы Amazon Prime и/или Prime Video. Подробную информацию смотрите на сайте primevideo.com/terms.
*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.

Ящик для цветов, изготовленный из переработанной упаковки монитор LG FHD.

Экологичность

В упаковке для телевизоров LG HD используется одноцветная печать и коробка, пригодная для вторичной переработки.
Печать

Характеристики

Тип дисплея

HD

Частота обновления

60Гц

Процессор

Интеллектуальный процессор α5 5-го поколения

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

AI Звук (Виртуальный 5.1 )

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.0)

Simplink (HDMI CEC)

Да

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 2)

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

812 x 510 x 142

Вес упаковки

5.9

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

736 x 437 x 82.9

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

736 x 464 x 180

Тумба под ТВ (ШхГ)

606 x 180

Вес телевизора без подставки

4.7

Вес телевизора с подставкой

4.7

Крепление VESA (ШхВ)

200 x 200

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Direct

Разрешение экрана

HD (1,366 x 768)

Тип дисплея

HD

Частота обновления

60Гц

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

Режим HGIG

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

Масштабирование разрешения

Динамическое отображение тонов

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Режим изображения

8 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)

Процессор

Интеллектуальный процессор α5 5-го поколения

SMART TV

Семейные настройки

Да

Панель управления домом 

Да

Операционная система (ОС)

webOS 22

ThinQ

Да

Спортивное оповещение

Да

Совместимость с USB-камерой

Да

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Работает с Apple Homekit

Да

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Вид телевизора LG Full HD спереди с изображением на экране и логотипом продукта

32LQ630B6LA

LQ63 32'' Smart HD телевизор