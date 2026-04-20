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43-дюймовый телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD 2026

43-дюймовый телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD 2026

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Front view of 43-дюймовый телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD 2026 43LB65006LA
Вид спереди телевизора LG SMART TV AI LB65 FHD, выпущенный в 2026 году, демонстрирует крупный план разноцветных кексов, представляя процессор alpha 5 AI Gen9, HDR10 Pro, webOS и 43-дюймовый дисплей.
Телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD, показанный спереди и сбоку, представляет собой 43-дюймовый дисплей с шириной экрана 955 мм, высота экрана 561 мм, высота с подставкой 617 мм, глубина 77,9 мм, основание подставки 791 на 200 мм.
Телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD подчеркивает преимущества HDR10 Pro с помощью разделенного изображения пейзажа с озером и горами, сравнивая SDR с HDR10 Pro для выявления более ярких светлых участков, более глубоких теней и более утонченного контраста.
Процессор alpha 5 AI Gen9 телевизора LG SMART TV AI LB65 FHD светится в центре оранжевой печатной платы, подчеркивая обработку ИИ, которая обеспечивает более четкое качество изображения с улучшенной резкостью и глубиной.
Телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD с технологией Dynamic Tone Mapping оптимизирует сцену с медведем в лесу, анализируя тональные кривые кадр за кадром, обеспечивая более богатые текстуры с улучшенным цветовым контрастом и визуальной четкостью.
Телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD с виртуальными каналами Virtual 9.1.2 от AI Sound наполняет современную гостиную разнонаправленным звуком во время просмотра на экране сцены из фильма про астронавтов, усиливая эффект погружения во всем пространстве.
Система LG Shield, применяемая в телевизорах LG SMART TV AI LB65 FHD, показана с логотипом LG Shield в центре, значками безопасности внизу и значком премии CES Innovation Awards 2026 вверху, что символизирует защиту данных и системы.
Значок премии CES Innovation Awards 2026 в категории «Искусственный интеллект» отмечает функцию поиска Multi-AI, с использованием Google Gemini и Microsoft Copilot.
Телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD оснащен хабом AI Hub для персонализации, с символом ИИ над пультом дистанционного управления, окруженным надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot.
На главном экране телевизора LG SMART TV AI LB65 FHD осуществляется переход в интерфейс LG Channels, демонстрирующий бесплатные телеканалы в прямом эфире, фильмы и эксклюзивный контент. Здесь подчеркивается прямой доступ к сотням вариантов развлечений без оплаты, без подписки и без необходимости использования ресивера.
Телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD и Sports Forecast от AI Concierge отображают прямой эфир футбольного матча с экранной панелью ИИ, представляющей прогнозы, информацию об игре и данные лиги, показывая, как ИИ анализирует игровой процесс для прогнозирования исходов матчей.
Front view of 43-дюймовый телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD 2026 43LB65006LA
Вид спереди телевизора LG SMART TV AI LB65 FHD, выпущенный в 2026 году, демонстрирует крупный план разноцветных кексов, представляя процессор alpha 5 AI Gen9, HDR10 Pro, webOS и 43-дюймовый дисплей.
Телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD, показанный спереди и сбоку, представляет собой 43-дюймовый дисплей с шириной экрана 955 мм, высота экрана 561 мм, высота с подставкой 617 мм, глубина 77,9 мм, основание подставки 791 на 200 мм.
Телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD подчеркивает преимущества HDR10 Pro с помощью разделенного изображения пейзажа с озером и горами, сравнивая SDR с HDR10 Pro для выявления более ярких светлых участков, более глубоких теней и более утонченного контраста.
Процессор alpha 5 AI Gen9 телевизора LG SMART TV AI LB65 FHD светится в центре оранжевой печатной платы, подчеркивая обработку ИИ, которая обеспечивает более четкое качество изображения с улучшенной резкостью и глубиной.
Телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD с технологией Dynamic Tone Mapping оптимизирует сцену с медведем в лесу, анализируя тональные кривые кадр за кадром, обеспечивая более богатые текстуры с улучшенным цветовым контрастом и визуальной четкостью.
Телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD с виртуальными каналами Virtual 9.1.2 от AI Sound наполняет современную гостиную разнонаправленным звуком во время просмотра на экране сцены из фильма про астронавтов, усиливая эффект погружения во всем пространстве.
Система LG Shield, применяемая в телевизорах LG SMART TV AI LB65 FHD, показана с логотипом LG Shield в центре, значками безопасности внизу и значком премии CES Innovation Awards 2026 вверху, что символизирует защиту данных и системы.
Значок премии CES Innovation Awards 2026 в категории «Искусственный интеллект» отмечает функцию поиска Multi-AI, с использованием Google Gemini и Microsoft Copilot.
Телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD оснащен хабом AI Hub для персонализации, с символом ИИ над пультом дистанционного управления, окруженным надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot.
На главном экране телевизора LG SMART TV AI LB65 FHD осуществляется переход в интерфейс LG Channels, демонстрирующий бесплатные телеканалы в прямом эфире, фильмы и эксклюзивный контент. Здесь подчеркивается прямой доступ к сотням вариантов развлечений без оплаты, без подписки и без необходимости использования ресивера.
Телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD и Sports Forecast от AI Concierge отображают прямой эфир футбольного матча с экранной панелью ИИ, представляющей прогнозы, информацию об игре и данные лиги, показывая, как ИИ анализирует игровой процесс для прогнозирования исходов матчей.

Основные характеристики

  • Процессор Alpha 5 AI Gen9 обеспечивает более четкое качество изображения с улучшенной резкостью и глубиной.
  • Поразительные цвета и детализация благодаря HDR10 Pro
  • Отмеченная наградами платформа webOS предлагает передовые возможности ИИ – на базе Google Gemini и Microsoft Copilot
  • AI Hub открывает доступ к интеллектуальному персонализированному использованию, защищенному LG Shield
  • Получите доступ к широкому выбору контента в прямом эфире и по запросу через LG Channels
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Почему именно телевизор LG SMART TV?

Процессор alpha 5 AI Gen9 телевизора LG SMART TV AI LB65 FHD светится в центре оранжевой печатной платы, подчеркивая обработку ИИ, которая обеспечивает более четкое качество изображения с улучшенной резкостью и глубиной.

ИИ-процессор alpha 5 AI Gen9

Телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD с виртуальными каналами Virtual 9.1.2 на базе AI Sound наполняет современную гостиную разнонаправленным звуком во время просмотра на экране сцены из фильма про астронавтов, усиливая эффект погружения во всем пространстве.

AI Sound Pro с виртуальными каналами Virtual 9.1.2

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS.

Под защитой LG Shield

Телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD с отмеченной наградами Multi AI webOS представлен на темном фоне с логотипами Microsoft Copilot и Google Gemini, указывающими на поддержку сервисов ИИ, доступных через интерфейс телевизора.

Отмеченная наградами Multi AI webOS

Телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD оснащен хабом AI Hub для персонализации, с символом ИИ над пультом дистанционного управления, окруженным надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.

AI Hub для персонализации

Телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD с функцией LG Channels предлагает бесконечные бесплатные развлечения, включая прямые трансляции телеканалов, фильмы и эксклюзивный контент, обеспечивая прямой доступ к широкому выбору контента для просмотра.

LG Channels – бесконечные развлечения бесплатно

В чем отличие телевизоров LG SMART TV?

Телевизоры LG SMART TV работают на базе наших процессоров alpha AI, обеспечивая улучшенное качество изображения и усовершенствованный звук. HDR10 Pro повышает контрастность. AI Sound Pro добавляет глубину и чистоту звучанию. Кроме того, наша отмеченная наградами платформа webOS делает все интуитивно понятным и удобным благодаря функциям на основе ИИ, таким как поиск Multi AI и многим другим.

ИИ-процессор alpha 5 AI Gen9

Создан для великолепного изображения

Новый процессор alpha 5 AI Gen9 обеспечивает вашему телевизору LG TV высококлассную обработку данных, повышая резкость и глубину для общего улучшения впечатлений от просмотра.

Процессор alpha 5 AI Gen9 телевизора LG SMART TV AI LB65 FHD светится в центре оранжевой печатной платы, подчеркивая обработку ИИ, которая обеспечивает более четкое качество изображения с улучшенной резкостью и глубиной.

Процессор alpha 5 AI Gen9 телевизора LG SMART TV AI LB65 FHD светится в центре оранжевой печатной платы, подчеркивая обработку ИИ, которая обеспечивает более четкое качество изображения с улучшенной резкостью и глубиной.

HDR10 Pro

Яркие детали, более глубокий контраст в каждой сцене

Наш формат HDR10 Pro обеспечивает более яркие светлые участки и более глубокие тени. Погрузитесь в более яркие сцены с богатой детализацией. 1)

Телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD подчеркивает преимущества HDR10 Pro с помощью разделенного изображения пейзажа с озером и горами, сравнивая SDR с HDR10 Pro для выявления более ярких светлых участков, более глубоких теней и более утонченного контраста.

Телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD подчеркивает преимущества HDR10 Pro с помощью разделенного изображения пейзажа с озером и горами, сравнивая SDR с HDR10 Pro для выявления более ярких светлых участков, более глубоких теней и более утонченного контраста.

Почему именно LG AI TV?

LG AI TV оптимизирует изображение и звук, делая каждый день умнее с помощью персонализированного хаба AI Hub

Узнайте больше об LG AI TV
Телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD с технологией Dynamic Tone Mapping оптимизирует сцену с медведем в лесу, анализируя тональные кривые кадр за кадром, обеспечивая более богатые текстуры с улучшенным цветовым контрастом и визуальной четкостью.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED with 4K Super Upscaling shows an orca swimming over a coral reef and fish, as AI upscales every frame toward 4K quality, then zooms out to reveal a child watching up close, immersed in the vivid detail.

Dynamic Tone Mapping

Улучшенная яркость и детализация в каждом кадре

Технология Dynamic Tone Mapping анализирует каждый кадр и корректирует тональные кривые для улучшения цветопередачи и контрастности.

Телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD с виртуальными каналами Virtual 9.1.2 Ch на базе AI Sound наполняет современную гостиную разнонаправленным звуком во время просмотра на экране сцены из фильма про астронавтов, усиливая эффект погружения во всем пространстве.

Телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD с виртуальными каналами Virtual 9.1.2 Ch на базе AI Sound наполняет современную гостиную разнонаправленным звуком во время просмотра на экране сцены из фильма про астронавтов, усиливая эффект погружения во всем пространстве.

Virtual 9.1.2 Ch

Иммерсивный объемный звук с виртуальными каналами Virtual 9.1.2 Ch

AI Sound использует сложные алгоритмы для анализа звука и его масштабирования, создавая звучание, имитирующее объемный звук даже без дополнительных внешних динамиков.2)

Откройте для себя 3 главных преимущества AI Hub

Продвинутый поиск Multi AI с использованием Google Gemini и Microsoft Copilot

Просто скажите, что вы ищете, а затем выберите модель ИИ, которая подходит вам лучше всего. Система подключается к нескольким моделям ИИ, чтобы предоставлять более широкие и релевантные результаты.3)

Получайте персонализированные рекомендации контента и информацию

AI Concierge предлагает контент и обновления, подобранные под ваши интересы. Функция In This Scene («В этой сцене») предоставляет соответствующие рекомендации и информацию на основе того, что вы смотрите, а генеративный ИИ позволяет искать и создавать изображения.4)

Телевизор LG AI TV распознает ваш голос и перенаправляет вас на страницу My Page, созданную специально для вас!

На My Page вы можете увидеть все сразу: от погоды, календаря и виджетов до результатов любимых спортивных матчей.5)

Значок CES Innovation Awards 2026 Honoree показан на темном фоне. Архитектура Multi-AI отмечена в категории «Искусственный интеллект».

Значок CES Innovation Awards 2026 Honoree показан на темном фоне. Архитектура Multi-AI отмечена в категории «Искусственный интеллект».

Отмеченная наградами Multi AI webOS

Телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD с AI Chatbot отображает на экране сообщение, которое идентифицирует проблему внезапного выключения и предлагает решение до действий пользователя, демонстрируя проактивное обнаружение ИИ и руководство через интерфейс телевизора.

AI Chatbot

Знает ответ до того, как вы спросите

Когда ваш телевизор проявляет признаки неисправности, система обнаруживает проблему и предоставляет пошаговые инструкции прямо на экране, помогая вам мгновенно решить ее или связаться с поддержкой.6)

Отмеченная наградами webOS теперь защищена LG Shield

Значок «Выбор редакции AVForums» отображается на темном фоне для LG webOS 25, названной лучшей системой Smart TV 2025/2026.

Значок «Выбор редакции AVForums» отображается на темном фоне для LG webOS 25, названной лучшей системой Smart TV 2025/2026.

Лучшая система Smart TV уже 8 лет 

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS. Также показан значок CES Innovation Awards 2026.

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS. Также показан значок CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Безопасность, которой можно доверять

7 основных технологий LG Shield – это надежное хранение и управление данными, надежные криптографические алгоритмы, целостность программного обеспечения, аутентификация пользователей и контроль доступа, безопасная передача данных, обнаружение событий безопасности и реагирование на них, а также безопасное управление обновлениями.

Безопасность, которой можно доверять Узнайте больше об LG Shield

Программа webOS Re:New Program

Обновляйте свой телевизор бесплатно в течение 5 лет7)

LG Quad Protection представлена четырьмя значками защиты на желтом фоне. На каждом значке изображены защита от ударов молнии, защита от влажности, защита от скачков напряжения и защита webOS с помощью LG Shield.

LG Quad Protection представлена четырьмя значками защиты на желтом фоне. На каждом значке изображены защита от ударов молнии, защита от влажности, защита от скачков напряжения и защита webOS с помощью LG Shield.

LG Quad Protection

Ваш LG TV создан долговечным благодаря LG Quad Protection

Ваш LG TV защищен целиком, от аппаратного до программного обеспечения. Встроенные конденсаторы защищают от высокого напряжения, включая удары молнии, а полупроводники разработаны с защитой от скачков напряжения. Силиконовый гель и защитные покрытия защищают чипсеты от влажности, а благодаря LG Shield ваши данные остаются в безопасности.

Пульт AI Magic Remote

Навигация без усилий и управление как аэромышью – для комфортной работы с AI Hub.

Легко управляйте телевизором с помощью AI Magic Remote. С датчиком движения и колесиком прокрутки, нажимайте и перетаскивайте для его использования в качестве беспроводной мыши или просто говорите голосовые команды.8)

Телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD оснащен хабом AI Hub для персонализации, с символом ИИ над пультом дистанционного управления, окруженным надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot.

Телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD с функцией LG Channels предлагает бесконечные бесплатные развлечения, включая прямые трансляции телеканалов, фильмы и эксклюзивный контент, обеспечивая прямой доступ к широкому выбору контента для просмотра.

LG Channels

Бесконечные развлечения бесплатно

LG Channels объединяет разнообразный контент с различных платформ в одном бесплатном центре, упрощая поиск любимых материалов как никогда прежде. Начните просмотр без скрытых платежей или установки приставки.9)

Телевизор LG SMART TV AI LB65 FHD с функцией интеллектуального подключения отображает интерфейс Home Hub на экране, показывая соединения с Google Home и LG ThinQ, с панелями для ТВ, устройств и приложений в едином интерфейсе управления.

Интеллектуальное подключение

Home Hub – платформа все-в-одном для вашего умного дома

Home Hub объединяет все ваши умные устройства. Бесшовно подключайтесь, управляйте и взаимодействуйте с устройствами умного дома в поддерживаемых экосистемах IoT.10)

Погрузитесь в каждый спортивный матч

Спортивный прогноз от AI Concierge

Получайте прогнозы игр с помощью ИИ

ИИ анализирует статистику и эффективность вашей команды, чтобы предоставить прогнозы игр. Болейте активнее и поддерживайте свою команду, вооружившись аналитикой ИИ.11)

Sports Alert

Настройте оповещения и не пропустите ни одного момента

Ловите каждый момент события. Настройте оповещения и получайте уведомления о расписании игр вашей команды, счете и многом другом.

Семья с детьми и их бабушкой и дедушкой сидит вместе на диване в светлой гостиной, с пультом, смотря телевизор.

Семья с детьми и их бабушкой и дедушкой сидит вместе на диване в светлой гостиной, с пультом, смотря телевизор.

Accessibility

Вспомогательные функции делают просмотр более инклюзивным

LG TV разработаны с учетом доступности и оснащены такими функциями, как фильтр коррекции цвета, руководство на языке жестов и поддержка прямого подключения вспомогательных аудиоустройств.

Отказ от ответственности

 

* Все изображения на этой странице с информацией об изделии приводятся только в качестве иллюстраций. Обратитесь к изображениям в галерее для более точного представления.

* Технические характеристики и функции зависят от региона, модели и размера.

* Доступность сервисов отличается в зависимости от региона и страны.

* Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения.

* Для доступа к сетевым смарт-сервисам и функциям, включая потоковые приложения, требуется учетная запись LG и принятие соответствующих Условий и положений. Без учетной записи LG доступны только подключения внешних устройств (например, через HDMI) и эфирное/наземное телевидение (только для телевизоров с тюнерами). Создание учетной записи LG бесплатно.

 

1) * HDR10 Pro – это не формат, а собственная технология LG динамического тонального отображения, применяемая покадрово к HDR10-контенту.

 

2) * Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.

 

3) * Функция AI Search (Copilot) доступна в моделях OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD, поддерживающих программу обновления webOS Re:New, включая модели, выпущенные с 2022 года.

* Требуется подключение к Интернету, а партнерские сервисы ИИ могут быть изменены или требовать подписки.

* Эта функция может зависеть от региона и модели и недоступна в странах, где не предоставляется поддержка LLM.

 

4) * Некоторые из этих функций могут не поддерживаться в определенных регионах или моделях.

* Отображаемые меню могут отличаться после выпуска изделия.

* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.

* Карточка In This Scene («В этой сцене») доступна в странах, поддерживающих EPG (Электронный телегид).

* Карточка «Сейчас в эфире» недоступна в приложениях Netflix и других контент-провайдеров, поэтому она не будет отображаться.

* Карточка Generative AI («Генеративный ИИ») доступна в определенных регионах или моделях.

 

5) * В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

* Поддержка Voice ID может различаться в зависимости от региона и страны и доступна на телевизорах OLED, QNED, NANO 4K UHD, выпущенных начиная с 2024 г, а также на телевизорах MRGB и FHD начиная с 2026 г.

* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.

* Блокировка может быть снята человеком с похожим голосом; если голос меняется по состоянию здоровья или другим причинам, распознавание может работать некорректно.

* Предоставляемые виджеты могут отличаться в зависимости от страны и могут быть изменены или удалены без предварительного уведомления.

* Функция My Page применяется в телевизорах OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026 года.

 

6) * Необходимо подключение к Интернету.

* Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.

* В странах, где обработка естественного языка не поддерживается, голосовой доступ к приложениям и их использование могут быть недоступны.

 

7) * webOS Re:New – это программа обновления программного обеспечения, доступная только для некоторых моделей. Количество обновлений и продолжительность поддержки Re:New могут различаться в зависимости от продукта, модели или региона.

* График обновлений, а также функции, приложения и сервисы могут отличаться в зависимости от модели и региона.

* Доступные функции, контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона и могут быть изменены без предупреждения.

 

8) * Обеспечивает быстрый доступ к ИИ-функциям телевизора, но не имеет встроенной ИИ-обработки.

* Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и поддерживаемого языка, даже в одних и тех же моделях.

* Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.

* AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

 

9) * Поддержка определенных каналов LG Channels зависит от региона.

 

10) * LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.

 

11) * Карточка In This Scene («В этой сцене») доступна в странах, поддерживающих EPG (Электронный телегид).

* Объем поддержки может зависеть от страны.

* Информация, предоставляемая AI Concierge, носит исключительно справочный характер и может быть неточной. LG не несет ответственности за действия или решения, принятые на основе такой информации.

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