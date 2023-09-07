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Телевизор LG,LED 43", 2K, Технология Active HDR, Smart, Virtual Surround Plus

Характеристики

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Телевизор LG,LED 43", 2K, Технология Active HDR, Smart, Virtual Surround Plus

43LK5910PLC

Телевизор LG,LED 43", 2K, Технология Active HDR, Smart, Virtual Surround Plus

Печать

Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LCD

Размер экрана

43

Разрешение

1920*1080

Дисплей Nano Cell (2–го поколения)

-

Панель IPS

-

Угол обзора

-

Расширенный диапазон цветов

-

Миллиард насыщенных цветов

-

Затемнение

-

Черный цвет

-

Технология Ultra Luminance

-

BLU

Direct

Технология TruMotion/частота обновления

TM100 (частота обновления 50 Гц)

ВИДЕО(КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ)

HDR

Технология Active HDR

Режим Dolby Vision

-

HDR10 Pro

'▲/●/●/● (Только 2K)

HLG

▲ -/●/● (Только 2K)

Усовершенствованная технология HDR от Technicolor

-

Эффект HDR

● (Только 2K)

4K HFR

-

2K HFR

-

Мастер процессор изображения

Четырехядерный процессор

Экспертный режим Technicolor

-

Профессиональное игровое ТВ

-

Время отклика в режиме Enhanced Motion Picture

-

Активный усилитель глубины изображения объектов

-

Оптимизация яркости по технологии Local Dimming

-

Усилитель цветопередачи

Технология Dynamic Color

Точность цветопередачи

-

Функция Upscaler

Функция Resolution Upscaler

Подавление шумов

NR

Резкость

-

Динамическое отображение тонов

Динамическое отображение тонов

HEVC

2K@60 пикселей,10 бит

VP9

2K@60 пикселей,10 бит

SHVC

2K@60 пикселей,10 бит

ЗВУК

Выходная мощность

10 Вт

Канал

2.0ch

Направление

Сабвуфер, направленный в пол

НЧ–динамик

-

Одновременное воспроизведение аудио

DOLBY ATMOS

-

Режим объемного звучания

Объемное звучание Virtual Surround Plus

Clear Voice

Clear Voice III

Регулировка звука одним касанием

Определение типа установки телевизора

Адаптивное управление звуком

-

Функция Audio Upscaler

-

Синхронизация звука LG

-

Воспроизведение звука через Bluetooth

-

Декодер DTS

Аудиокодек

AC3(Dolby Digital), EAC3, HEAAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTSHD, DTS Express, WMA (см. руководство)

ТЕХНОЛОГИЯ SMART CONVENIENCE

Операционная система (ОС)

Платформа webOS для смарт-телевизоров

Количество процессоров

Четырехъядерный

Дистанционное управление Magic

-

Быстрый доступ

Функция Focus Zoom

-

Функция Live Zoom

Универсальное управление

-

Интеллектуальная функция распознавания голоса

-

Голосовой ввод текста

-

360 VR

-

Magic Link

Галерея

-

Магазин контента LG

Многоэкранное средство просмотра

-

DIAL

Веб–браузер

Музыкальный проигрыватель

Мой контент

Мои каналы

Советчик каналов

Функция Channel Plus

● (Только для России)

ФУНКЦИЯ IOT И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ/ПК

Функция Mobile TV вкл.

Функция WiF TV вкл.

Режим экономии энергии Bluetooth вкл.

-

Технология Miracast Overlay/Miracast

Технология Miracast

Сетевой файловый браузер

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Цифровая запись

-

Аналоговый DVR

-

Временной сдвиг

-

Просмотр и запись

-

Встроенные игры

-

Калибровка аудио

-

Язык экранного меню

36 языков

Блокировать доступ к вредоносному сайту

Функция Live Plus

-

ПРИЕМ СИГНАЛА ВЕЩАНИЯ

Цифровое ТВ (наземное, кабельное, спутниковое)

DVB - T2/C/S2

Наземное

DVB - T2/T

Кабельное

DVB - C

Спутниковое

DVB - S2/S

Прием аналогового ТВ сигнала

Многофункциональный тюнер

-

Передача данных (спецификация по странам)

HbbTV(Ready)

CI + (общий интерфейс)

CI+ 1.4

Страница телетекста

ДА (2000 стр.)

Телетекст (Top/Flof/List)

ДА (ТОП: Австрия, Германия, Италия, Швейцария, НЕТ НЕТ, Flof: другие)

[DVB] субтитр

AD (аудио описание)

Функция EPG (электронная программа передач) (на 8 дней)

РАЗЪЕМ

HDMI

1 (сзади)/1 (сбоку)

Simplink (HDMI CEC)

ARC (Канал возврата аудио)

ДА (сбоку, HDMI 1)

USB

1 (сбоку)

LAN

ДА (сзади)

Компонента

ДА (сзади, общий компонентный/AV-вход)

Композитный вход (AV)

ДА (сзади, общий компонентный/AV-вход)

Слот CI

ДА (сбоку)

B–CAS

-

Вход RF

2 (сзади, RF/Sat)

SPDIF (оптико–цифровой аудио выход)

ДА (сзади)

Выход для наушников

-

Линейный выход

-

RS–232C (управление/SVC)

-

Wifi

ДА (802.11ac)

Bluetooth

-

ПИТАНИЕ И «ЗЕЛЕНАЯ»

Источник питания

AC 100~240 В 50НЕТ60 Гц

Потребляемая мощность в режиме ожидания

До 0,5 Вт

Потребляемая мощность (макс.)

Размер экрана отличается в зависимости от региона

Режим энергосбережения

«Зеленый» датчик освещенности

Отвечает требованиям ENERGY STAR®

-

Расчетные эксплуатационные расходы в год

-

Расчетное потребление электроэнергии в год

-

АКСЕССУАРЫ

Пульт управления

LNOCon

Батарейки

●(AAA x 2EA)

Компонентный/AV–кабель

-

Кабель питания

● (Телевизор отсоединен)

Настенное крепление VESA

См. лист «Аксессуары»

Размер настенного крепления VESA

См. лист «Аксессуары»

Модель настенного крепления VESA

См. лист «Аксессуары»

РАЗРЕШЕНИЕ

Full HD

ОСОБЕННОСТИ

LED TVs

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Smart TV

webOS Smart TV

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Wi-Fi

● (802.11ac)

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