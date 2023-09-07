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Телевизор LG,LED 43", 2K, Технология Active HDR, Smart, Virtual Surround Plus

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Телевизор LG,LED 43", 2K, Технология Active HDR, Smart, Virtual Surround Plus

43LK6200PLD

Телевизор LG,LED 43", 2K, Технология Active HDR, Smart, Virtual Surround Plus

(2)

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Full HD 1080P1

Full HD 1080P

Смотрите телепрограммы и фильмы в высоком разрешении 1080p с кристальной четкостью изображения. Благодаря этому вы сможете различить на экране даже самые мелкие детали, которые теряются при более низком разрешении.
Dynamic Color<br>1

Dynamic Color

Благодаря технологии Dynamic Color 6 цветов, включая цвета RGB, становятся более насыщенными и четкими. Эта революционная технология обработки цветов делает изображение на экране максимально реалистичным.

* Под обычной обработкой в данном случае следует понимать технологию, используемую в предыдущей модели телевизора LG.

Суть безупречной картинки<br>1

Суть безупречной картинки

Четырехядерный процессор работает без устали, чтобы снизить уровень шума и повысить четкость изображений даже с низким разрешением до качества, сравнимого с изображениями качества 4К.

Технология Active HDR

Формат HDR (расширенный динамический диапазон) — это новый стандарт качества изображения. Он обладает высоким качеством передачи деталей и естественными цветами при высоком диапазоне контрастности. Телевизор LG UHD поддерживает различные форматы HDR, в том числе HDR10 Pro и HLG Pro.

Технология Active HDR 1

Телевизор LG UHD Обрабатывает края кадров с помощью технологии динамического регулирования. С помощью данной чувствительной технологии обработки формат SDR можно воспроизвести в формате HDR.

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Виртуальное объемное звучание<br>1

Виртуальное объемное звучание

Кажется, что технология виртуального объемного звучания LG материализует звук. Чтобы ощутить вокруг себя звук достаточно воспользоваться колонками телевизора, никакое другое дополнительное оборудование для этого не требуется.
Погрузитесь в мир домашних развлечений<br>1

Погрузитесь в мир домашних развлечений

Подключайте свои развлекательные устройства и наслаждайтесь играми и фильмами на телевизионном экране.
Высокотехнологичный как внутри, так и снаружи<br>1

Высокотехнологичный как внутри, так и снаружи

Стильные металлические рамки придают современному дизайну этого телевизора еще большую элегантность и изысканность.
Простота для вашего удобства<br>1

Простота для вашего удобства

Откройте для себя множество функций умного телевизора LG с WebOS. Воспользуйтесь расширенными возможностями управления и поиска, чтобы открывать и переключать избранные приложения и прочие премиальные сервисы при помощи голосового управления.

* ГИП webOS может отличаться в зависимости от страны.
* Сервисы предоставляются при их наличии, могут требовать подписки, а также могут отличаться в зависимости от продукта и платформы. Необходимо подключение к интернету.
* Функция Magic remote входит в комплект поставки некоторых моделей телевизоров webOS.
* Кнопка Netflix Hotkey на пульте управления может быть недоступна в некоторых странах.

Печать

Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LCD

Размер экрана

43

Разрешение

1920*1080

Дисплей Nano Cell (2–го поколения)

-

Панель IPS

-

Угол обзора

-

Расширенный диапазон цветов

-

Миллиард насыщенных цветов

-

Затемнение

-

Черный цвет

-

Технология Ultra Luminance

-

BLU

Direct

Технология TruMotion/частота обновления

TM100 (частота обновления 50 Гц)

PMI (индекс улучшения изображения)/ частота обновления (только для серии LCD)

TBD

ВИДЕО(КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ)

HDR

Технология Active HDR

Режим Dolby Vision

-

HDR10 Pro

▲/●/●/●/● (Только 2K)

HLG

▲ -/●/●/● (Только 2K)

Усовершенствованная технология HDR от Technicolor

-

Эффект HDR

● (Только 2K)

4K HFR

-

2K HFR

-

Мастер процессор изображения

Четырехядерный процессор

Экспертный режим Technicolor

-

Профессиональное игровое ТВ

-

Время отклика в режиме Enhanced Motion Picture

-

Активный усилитель глубины изображения объектов

-

Оптимизация яркости по технологии Local Dimming

-

Усилитель цветопередачи

Технология Dynamic Color

Точность цветопередачи

-

Функция Upscaler

Функция Resolution Upscaler

Подавление шумов

NR

Резкость

-

Динамическое отображение тонов

Динамическое отображение тонов

HEVC

2K@60 пикселей,10 бит

VP9

2K@60 пикселей,10 бит

SHVC

2K@60 пикселей,10 бит

ЗВУК

Выходная мощность

20 Вт

Канал

2.0 ch

Направление

Сабвуфер, направленный в пол

НЧ–динамик

-

Одновременное воспроизведение аудио

DOLBY ATMOS

-

Режим объемного звучания

Объемное звучание Virtual Surround Plus

Clear Voice

Clear Voice III

Регулировка звука одним касанием

Определение типа установки телевизора

Адаптивное управление звуком

-

Функция Audio Upscaler

-

Синхронизация звука LG

Воспроизведение звука через Bluetooth

Декодер DTS

Аудиокодек

AC3(Dolby Digital), EAC3, HEAAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTSHD, DTS Express, WMA,aptX (см. руководство)

ТЕХНОЛОГИЯ SMART CONVENIENCE

Операционная система (ОС)

Платформа webOS для смарт-телевизоров

Количество процессоров

Четырехъядерный

Дистанционное управление Magic

Встроенный

Быстрый доступ

Функция Focus Zoom

-

Функция Live Zoom

Универсальное управление

● (зависит от страны)

Интеллектуальная функция распознавания голоса

● ※ Поддержка 10 языков: корейский, английский (США, Великобритания, Австралия, Канада), немецкий, итальянский, французский, испанский (Испания, Мексика), португальский (Бразилия), польский, турецкий, русский

Голосовой ввод текста

360 VR

-

Magic Link

Галерея

-

Магазин контента LG

Многоэкранное средство просмотра

-

DIAL

Веб–браузер

Музыкальный проигрыватель

Мой контент

Мои каналы

Советчик каналов

Функция Channel Plus

● (Только для России)

ФУНКЦИЯ IOT И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ/ПК

Функция Mobile TV вкл.

Функция WiF TV вкл.

Режим экономии энергии Bluetooth вкл.

Технология Miracast Overlay/Miracast

Технология Miracast

Сетевой файловый браузер

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Цифровая запись

-

Аналоговый DVR

-

Временной сдвиг

-

Просмотр и запись

-

Встроенные игры

-

Калибровка аудио

-

Язык экранного меню

36 языков

Блокировать доступ к вредоносному сайту

Функция Live Plus

-

ПРИЕМ СИГНАЛА ВЕЩАНИЯ

Цифровое ТВ (наземное, кабельное, спутниковое)

DVB НЕТ T2/C/S2

Наземное

DVB НЕТ T2/T

Кабельное

DVB НЕТ C

Спутниковое

DVB НЕТ S2/S

Прием аналогового ТВ сигнала

Многофункциональный тюнер

-

Передача данных (спецификация по странам)

HbbTV(Ready)

CI + (общий интерфейс)

CI+ 1.4

Страница телетекста

● (2000 стр.)

Телетекст (Top/Flof/List)

● (ТОП: Австрия, Германия, Италия, Швейцария, НЕТ НЕТ, Flof: другие)

[DVB] субтитр

AD (аудио описание)

Функция EPG (электронная программа передач) (на 8 дней)

РАЗЪЕМ

HDMI

2 (сзади)/1 (сбоку)

Simplink (HDMI CEC)

ARC (Канал возврата аудио)

(сбоку, HDMI 1)

USB

2 (сбоку)

LAN

● (сзади)

Компонента

● (сзади, общий компонентный/AV-вход)

Композитный вход (AV)

● (сзади, общий компонентный/AV-вход)

Слот CI

● (сбоку)

B–CAS

-

Вход RF

2 (сзади, RF/Sat)

SPDIF (оптико–цифровой аудио выход)

● (сзади)

Выход для наушников

-

Линейный выход

-

RS–232C (управление/SVC)

-

Wifi

● (802.11ac)

Bluetooth

● (V4.2)

ПИТАНИЕ И «ЗЕЛЕНАЯ»

Источник питания

AC 100~240 В 50НЕТ60 Гц

Потребляемая мощность в режиме ожидания

● 0,5 Вт

Потребляемая мощность (макс.)

Размер экрана отличается в зависимости от региона

Режим энергосбережения

«Зеленый» датчик освещенности

Отвечает требованиям ENERGY STAR®

-

Расчетные эксплуатационные расходы в год

-

Расчетное потребление электроэнергии в год

-

АКСЕССУАРЫ

Пульт управления

MR18

Батарейки

●(AAA x 2EA)

Компонентный/AV–кабель

-

Кабель питания

● (Телевизор отсоединен)

Настенное крепление VESA

См. лист «Аксессуары»

Размер настенного крепления VESA

См. лист «Аксессуары»

Модель настенного крепления VESA

См. лист «Аксессуары»

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43LK6200PLD

Телевизор LG,LED 43", 2K, Технология Active HDR, Smart, Virtual Surround Plus

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