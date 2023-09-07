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Телевизор LG LED FHD SMART 43LM5772PLA
Все характеристики
-
Линейка
-
Full HD (LED)
-
Размер экрана (дюймы)
-
43
-
Smart TV
-
webOS Smart TV
-
Тип HDR
-
Active HDR
-
Звуковая система
-
Virtual surround Plus
-
Система динамиков
-
2.0
-
Разрешение экрана
-
1920x1080
-
Тип подсветки
-
Direct
-
Размер экрана (дюймы)
-
43
-
Тип HDR
-
Active HDR
-
HDR10 Pro (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
— / ● / ● / ● (2K только)
-
HLG (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
— / — / — / ● (2K только)
-
Эффект HDR
-
● (2K только)
-
Процессор обработки изображений
-
Четырехъядерный процессор
-
Улучшение изображения
-
●
-
Цветобустер
-
Dynamic Color
-
Подавление шума
-
●
-
Масштабирование разрешения
-
●
-
Режимы изображения
-
● 9 режимов (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))
-
Алгоритм тонального отображения
-
HDR Dynamic Tone Mapping
-
HEVC (Видео декодер)
-
2K@60P,10bit
-
VP9 (Видео декодер)
-
2K@60P,10bit
-
True Motion (улучшение четкости динамического изображения) / Частота Обновления (Refresh Rate)
-
Частота обновления 60Гц
-
Выходная мощность
-
10 Вт (5 Вт на канал)
-
Система динамиков
-
2.0
-
Направленность динамиков
-
Вниз
-
Одновременный Аудио выход (на динамики TB и Оптический выход / Выход для наушников)
-
●
-
DTS декодер
-
●
-
Настройка звука одним касанием (AI Acoustic Tuning)
-
●
(В зависимости от региона)
-
Звуковая система
-
Virtual Surround Plus
-
Алгоритм обработки голоса (Clear Voice)
-
Clear Voice III
-
LG Sound Sync / Bluetooth
-
●
-
Авто оповещение (легкое подключение по Bluetooth)
-
●
-
Потоковая передача музыки с мобильного устройства на ТВ (Android/iOS)
-
●
-
Режим Sound Sync
-
●
-
Функция Sound Alive
-
●
-
Аудио кодек
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X (см. инструкцию)
-
Технология AI UX
-
●
-
Технология AI Home
-
●
-
Технология AI Recommendation
-
●
-
Интеллектуальное редактирование
-
●
-
Панель управления домом (Home Dashboard)
-
●
-
Авто определение устройств
-
●
-
Технология Mobile Connectivity
-
●
-
Технология Screen Share
-
●
-
Работа с приложением LG TV Plus
-
● (Будет заменено приложением ThinQ)
-
Работа с приложением ThinQ
-
●
-
Операционная Система
-
webOS Smart TV
-
Количество ядер
-
4
-
Функция «Быстрый доступ» (Quick Access)
-
●
-
Функция Виртуальная реальность (360 VR)
-
● (только Youtube)
-
Функция Magic Link
-
●
-
Аудиогид (преобразование текста в речь)
-
●
-
Магазин контента и приложений LG
-
●
-
DIAL
-
●
-
Браузер
-
●
-
Музыкальный проигрыватель
-
●
-
LG каналы Плюс
-
● (только Россия)
-
Поддержка Mobile TV
-
●
-
Поддержка Wi-Fi TV
-
●
-
Поддержка Bluetooth Low Energy
-
●
-
Сетевой Файловый Браузер
-
●
-
Родительский режим
-
●
-
Режим Гостиница
-
●
-
Языковая поддержка / OSD Language
-
37 языков
-
Прием цифрового ТВ (Наземное, Кабельное, Спутниковое)
-
●
-
Эфирное ТВ
-
DVB-T2/T
-
Кабельное ТВ
-
DVB-C
-
Спутниковое ТВ
-
DVB-S2/S
-
Приём аналогового сигнала
-
●
-
Передача данных (зависит от страны)
-
HbbTV (Россия)
-
CI+
-
CI+ 1.4
-
Телетекст, количество страниц
-
2000 страниц
-
Телетекст, способ навигации
-
●
(Зависит от региона)
-
Субтитры
-
●
-
Аудио описание (AD)
-
●
-
Электронная телепрограмма (EPG)
-
●
-
HDMI
-
1 (Сзади) / 1 (Сбоку) v1.4
-
HDMI
-
HDMI 1.4
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
Обратный звуковой канал (ARC)
-
● (Сбоку, HDMI1)
-
USB
-
1 (Сбоку)
-
LAN
-
● (Сзади)
-
Композитный / Компонентный вход
-
● (Сзади) / ● (Сзади)
-
Слот CI
-
● (Сбоку)
-
Вход для антенны (RF)
-
2 (Сзади, RF/Sat)
-
Оптический Аудио выход
-
● (Сзади)
-
Wi-Fi
-
● (802.11ac)
-
Bluetooth
-
● (V5.0)
-
Источник питания (В/Гц)
-
100 - 240/50 - 60
-
Потребление в режиме ожидания (Вт)
-
< 0.5
-
Функция энергосбережения
-
●
-
Датчик освещенности
-
●
-
Пульт ДУ
-
L-con (версия 2021 года)
-
Батарейки
-
● (AA x 2 шт)
-
Кабель питания
-
●
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
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