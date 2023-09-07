Технология подсветки EDGE LED, CINEMA 3D Smart TV



Теперь игры на разделенном на двух игроков экране проецируются на полный экран на одном телевизоре с технологией Dual Play* от LG. Со специальными легкими очками, работающими от батареек, каждый игрок может только видеть свою игру (в 2D) во весь экран телевизора, не будучи в состоянии видеть противника. Больше нет обмана во время игры, никто не сможет заглядывать друг другу в экраны во время сражений в играх на двух игроков, таких как Forza Motorsport ® 4. Dual Play работает с большинством текущих игровых систем или даже консолей предыдущего поколения до тех пор, пока в игре используется разделение экрана на 2 половины. Dual Play использует две пары специальных очков F310DP продаются отдельно в комплекте.



Технология Two player compatible устанавливается и продается отдельно. Условие:Для небольшого процента населения, просмотр стереоскопической технологии 3D видео может вызвать дискомфорт, с такими симптомами как головные боли, головокружение или тошнота. Если вы испытываете какие-либо симптомы, прекратите просмотр в 3D и обратитесь к врачу.