5.1-канальный 3D Blu-ray™ Smart TV Домашний кинотеатр с возможностью настенного крепления колонок

С тех пор как видеофайлы, такие как MKV и DivX HD, стали расти в размерах, все больше количество людей использует внешние жесткие диски (HDD). Имея такой HDD, вы можете насладиться просмотром его содержимого прямо на домашнем кинотеатре LG Blu-ray