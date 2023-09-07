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Домашний кинотеатр Blu-ray 3D с функцией LG Smart TV и возможностью крепления на стену

Характеристики

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Домашний кинотеатр Blu-ray 3D с функцией LG Smart TV и возможностью крепления на стену

BH6530T

Домашний кинотеатр Blu-ray 3D с функцией LG Smart TV и возможностью крепления на стену

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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Воспроизведение 3D/2D

●/●

Количество каналов

5.1

Общая выходная мощность (RMS)

1000 Вт

Передняя колонка, мощность (RMS)

167 Вт X 2

Центральная колонка, мощность (RMS)

167 Вт

Колонка объемного звучания, мощность (RMS)

167 Вт X 2

Сабвуфер, мощность (RMS)

167 Вт (пассивный)

ФОРМАТЫ АУДИО(ДЕКОДИРОВАНИЕ)

LPCM

AAC

DTS-HD Master Audio

DTS-HD High Resolution Audio

WMA

FLAC

ID3-теги

MP3

Dolby Digital

Dolby TrueHD

DTS

Dolby Digital Plus

ФОРМАТЫ ВИДЕО

M4V

TS

AVCHD

MPEG4 AVC (H.264)

SMPTE VC1 (VC-9)

FLV

MKV

MPEG2

WMV

MVC

3GP

DivX HD

DivX

ОБРАБОТКА ВИДЕО

ARC (реверсивный звуковой канал)

Увеличение изображений

xvYCC

HDMI 1.4

Повышение качества видео

Deep Colour

Запоминание последней сцены

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Экранная заставка

Блокировка "Родительский контроль"

Сеть/BD Live (профиль BD 2.0)

Картинка в картинке (PIP), видео

Автовыключение

Картинка в картинке (PIP), аудио

Изображения PNG, JPEG, GIF

DVD / Преобразование изображения до Full HD 1080p

Профиль BD

5.0

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ

Blu-ray 3D

CD-R/CD-RW

BD-ROM

BD-RE

DVD-R

DVD+R

BD-R

DTS-CD

DVD+RW (режим видео)

DVD-RW (режим видео / видеозаписи)

DVD (NTSC)

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Полоса прогресса

DLNA (цифр. медиаплеер / цифр. устр-во визуализации (передача со смартфона на ТВ) / цифр. медиасервер (USB) )

●/●/-

Проводное подключение

USB Host (аудио)

Шкала звука домашнего кинотеатра на ТВ

Thumbnail (видео/фото)

-/●

Контроль динамического диапазона (включение / выключение)

USB Plus (видео, фото, аудио)

Спящий режим

SIMPLINK

Обновление ПО через Интернет

USB-запись напрямую

-

Поддержка внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб)

Тихий режим (Private Sound)

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ

Smart TV

Премиальный контент / контент-провайдеры

LG Магазин приложений

Универсальный поиск / Контент-провайдеры/ приложения / веб-страницы

●/●/-

КАРАОКЕ

Регулировка громкости микрофона / эха

●/●

Разъем для микрофона

2

Оценка исполнения

Фанфары

Подавление искажений

Контроль эха

РАЗЪЕМЫ

Передняя панель / Разъем для микрофона (φ6.3)

2

Передняя панель / USB

1

Передняя панель / Аудиовход для портативных устройств

Задняя панель / Ethernet RJ45

Задняя панель / Аудиовход (левый / правый)

Задняя панель / Аудиовход оптический

1

Задняя панель / HDMI выход

1

Задняя панель / HDMI вход

-

Задняя панель / Тюнер FM

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш х В х Г), мм / Основной модуль

360 x 60.5 x 299

Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка

250 x 1100 x 250

Размер (Ш х В х Г), мм / Центральная колонка

260 x 93 x 74

Размер (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер

133 x 352 x 325

Размер (Ш x В x Г), мм / Тыловая колонка

250 x 1100 x 250

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