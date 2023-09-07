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LG Smart 3D Blu-ray™ домашний кинотеатр с беспроводными колонками
LG Smart 3D Blu-ray™ домашний кинотеатр с беспроводными колонками
Управление смартфоном
SIMPLINK
Полный контроль над телевизором и Blu-ray плеером одним пультом! Пульт воспринимает сигнал HDMI, а значит пультом можно управлять всем устройствами, которые соединениы между собой портами HDMI. Фукнция SIMPLinK работает для всех устройств производства LG Electronics.
Совершенство звука
HX996TS Key Visual
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Все характеристики
-
Количество каналов
-
9.2
-
Общая выходная мощность (RMS)
-
1125 Вт
-
Передняя колонка, мощность (RMS)
-
270 Вт(3D 90 Вт) X2
-
Центральная колонка, мощность (RMS)
-
180 Вт
-
Колонка объемного звучания, мощность (RMS)
-
180 Вт х 2
-
Сабвуфер, мощность (RMS)
-
100 Вт (пассивный) X 2
-
Тип колонок
-
напольные
-
Возможность настенного крепления/передние колонки
-
-
-
Возможность настенного крепления/колонки объемного звучания
-
-
-
Возможность настенного крепления/центральная колонка
-
-
-
Возможность настенного крепления/основной блок
-
-
-
Звуковые декодеры - Dolby Prologiс / Dolby PrologicⅡ
-
-/●
-
Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +
-
●/●
-
Звуковые декодеры - Dolby True HD
-
●
-
Звуковые декодеры - DTS
-
●
-
Звуковые декодеры -DTS HD (High Resoultion Audio)
-
●
-
Звуковые декодеры - DTS HD (Master Audio Essential)
-
●
-
Звуковые декодеры - MPEG 1/2 L2
-
●
-
Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)
-
●
-
Звуковые декодеры - WMA
-
●
-
LG Звуковая галерея
-
●
-
Воспроизводимые диски - BD-ROM/BD-R/BD-RE
-
●
-
Преобразование изображения до Full HD 1080p
-
●
-
Воспроизводимые диски - 3D BD
-
●
-
Воспроизводимые диски - DVD (PAL/NTSC)
-
●
-
Воспроизводимые диски - DVD-R / -RW (режим видео)
-
●
-
Воспроизводимые диски- DVD+R / DVD+RW
-
●
-
Воспроизводимые диски - CD/CD-R/CD-RW
-
●
-
Воспроизводимые диски - DTS-CD
-
●
-
Воспроизводимые форматы - MPEG2 / MPEG4 AVC (H.264)
-
●
-
Воспроизводимые форматы - DivX/DivX HD
-
●/●
-
Воспроизводимые форматы - MKV
-
●
-
Воспроизводимые форматы - AVCHD
-
●
-
Воспроизводимые форматы - WMA
-
●
-
Воспроизводимые форматы - JPEG
-
●
-
Быстрая загрузка
-
●
-
Обновление ПО через Интернет
-
●
-
Распознавание музыкальных треков через Gracenote
-
●
-
AV Sync delay
-
●
-
Громкость ТВ звука
-
●
-
Блокировка ''Родительский контроль''
-
●
-
USB-запись напрямую
-
●
-
Воспроизведение с внешнего жесткого диска (до 2 ТБ)
-
●
-
Беспроводной активный сабвуфер
-
-
-
Беспроводные тыловые колонки
-
-
-
Поддержка протоколов DLNA / CIFS
-
●
-
Wi-Fi Direct
-
●
-
Wireless LAN (Wi-Fi)
-
●
-
Smart TV
-
●
-
NetCast Premium
-
-
-
NetCast (YouTube, Picasa, Accuweather)
-
-
-
Bonus View (BD profile 1.1)
-
●
-
BD Live (BD profile 2.0)
-
●
-
BD Profile 5.0
-
●
-
Диск караоке-песен в комплекте (4000, 2000, 1000, 200)
-
-
-
Микрофон в комплекте
-
-
-
Разъем для микрофона
-
-
-
Оценка исполнения в реальном времени
-
-
-
Фанфары
-
-
-
Подавление искажений
-
-
-
Контроль эха
-
-
-
Удаление вокала с CD
-
-
-
USB
-
●
-
Аудиовход
-
-
-
Вход для портативных устройств (3,5 мм)
-
●
-
Оптический вход/выход
-
● / -
-
HDMI вход/выход
-
2 / ●
-
Композитный выход
-
●
-
Компонентный выход
-
●
-
Ethernet (RJ45)
-
●
-
для iPod / iPhone
-
-
-
FM
-
●
-
Память предустановленных станций
-
50 станций
-
Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при настенном креплении)
-
1040 x 166 x 92
-
Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при установке на плоскость)
-
444 x 66 x 284
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка
-
305 x 1385 x 305
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Центральная колонка
-
416 x 119 x 106
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Колонка объемного звучания
-
305 x 1385 x 305
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер
-
215 x 404 x 373
-
Вес нетто (кг) / Основной модуль
-
3,96
-
Вес нетто (кг) / Передняя колонка
-
9,5
-
Вес нетто (кг) / Центральная колонка
-
2,29
-
Вес нетто (кг) / Колонка объемного звучания
-
9,5
-
Вес нетто (кг) / Сабвуфер
-
6,75
-
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HX996TS
LG Smart 3D Blu-ray™ домашний кинотеатр с беспроводными колонками