About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
LG Smart 3D Blu-ray™ домашний кинотеатр с беспроводными колонками

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

LG Smart 3D Blu-ray™ домашний кинотеатр с беспроводными колонками

HX996TS

LG Smart 3D Blu-ray™ домашний кинотеатр с беспроводными колонками

Управление смартфоном

Для владельцев смартфонов Apple и на операционной системе Android были разработанны специальные приложения для управления LG TV. Скачайте приложение LG TV из iStore или Android Market, установите его на смартфон и наслаждайтесь самым удобным управлением телевизора и набором текста!

Тонкий двойной сабвуфер

С двумя тонкими сабвуферами с каждой стороны, Система домашнего кинотеатра LG улучшают низкотональные звуки. Общий эффект звучания уникален и не подвластен обычному сабвуферу. Вы по достоинству оцените мощность двойных басов при их чистоте и сбалансированности звучания.

DLNA / CiFS

Вы по достоинству оцените убодство беспроводной передачи контента с компьютерных устройств прямо на экран телевизора. Технология передачи контента «по воздуху» настолько проста и понятна, как если бы этот контент уже был в телевизоре!

SIMPLINK

Единое управление телевизором и Blu-ray плеером (SIMPLink)
Полный контроль над телевизором и Blu-ray плеером одним пультом! Пульт воспринимает сигнал HDMI, а значит пультом можно управлять всем устройствами, которые соединениы между собой портами HDMI. Фукнция SIMPLinK работает для всех устройств производства LG Electronics.

Звуковая галлерея LG

Звуковая галлерей от LG представляет собой встроенный профессиональный процессор для воспроизведения цифрового звука. На выбор представленно 7 аккустических режимов для идеального звучания разных музыкальных жанров.

Преобразование Full HD (1080p)

Обычный DVD формат (576i SD) можно преобразовать в широкий формат (Full HD 1080p) благодаря автоматической конвертацией, которой обладает новый домашний кинотеатр от LG

Совершенство звука

HX996TS Key Visual

Alt text

Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

9.2

Общая выходная мощность (RMS)

1125 Вт

Передняя колонка, мощность (RMS)

270 Вт(3D 90 Вт) X2

Центральная колонка, мощность (RMS)

180 Вт

Колонка объемного звучания, мощность (RMS)

180 Вт х 2

Сабвуфер, мощность (RMS)

100 Вт (пассивный) X 2

Тип колонок

напольные

Возможность настенного крепления/передние колонки

-

Возможность настенного крепления/колонки объемного звучания

-

Возможность настенного крепления/центральная колонка

-

Возможность настенного крепления/основной блок

-

ЗВУК

Звуковые декодеры - Dolby Prologiс / Dolby PrologicⅡ

-/●

Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +

●/●

Звуковые декодеры - Dolby True HD

Звуковые декодеры - DTS

Звуковые декодеры -DTS HD (High Resoultion Audio)

Звуковые декодеры - DTS HD (Master Audio Essential)

Звуковые декодеры - MPEG 1/2 L2

Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)

Звуковые декодеры - WMA

LG Звуковая галерея

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Воспроизводимые диски - BD-ROM/BD-R/BD-RE

Преобразование изображения до Full HD 1080p

Воспроизводимые диски - 3D BD

Воспроизводимые диски - DVD (PAL/NTSC)

Воспроизводимые диски - DVD-R / -RW (режим видео)

Воспроизводимые диски- DVD+R / DVD+RW

Воспроизводимые диски - CD/CD-R/CD-RW

Воспроизводимые диски - DTS-CD

Воспроизводимые форматы - MPEG2 / MPEG4 AVC (H.264)

Воспроизводимые форматы - DivX/DivX HD

●/●

Воспроизводимые форматы - MKV

Воспроизводимые форматы - AVCHD

Воспроизводимые форматы - WMA

Воспроизводимые форматы - JPEG

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Быстрая загрузка

Обновление ПО через Интернет

Распознавание музыкальных треков через Gracenote

AV Sync delay

Громкость ТВ звука

Блокировка ''Родительский контроль''

USB-запись напрямую

Воспроизведение с внешнего жесткого диска (до 2 ТБ)

Беспроводной активный сабвуфер

-

Беспроводные тыловые колонки

-

Поддержка протоколов DLNA / CIFS

Wi-Fi Direct

Wireless LAN (Wi-Fi)

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ

Smart TV

NetCast Premium

-

NetCast (YouTube, Picasa, Accuweather)

-

Bonus View (BD profile 1.1)

BD Live (BD profile 2.0)

BD Profile 5.0

КАРАОКЕ

Диск караоке-песен в комплекте (4000, 2000, 1000, 200)

-

Микрофон в комплекте

-

Разъем для микрофона

-

Оценка исполнения в реальном времени

-

Фанфары

-

Подавление искажений

-

Контроль эха

-

Удаление вокала с CD

-

РАЗЪЕМЫ

USB

Аудиовход

-

Вход для портативных устройств (3,5 мм)

Оптический вход/выход

● / -

HDMI вход/выход

2 / ●

Композитный выход

Компонентный выход

Ethernet (RJ45)

для iPod / iPhone

-

ТЮНЕР

FM

Память предустановленных станций

50 станций

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при настенном креплении)

1040 x 166 x 92

Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при установке на плоскость)

444 x 66 x 284

Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка

305 x 1385 x 305

Размер (Ш х В х Г), мм / Центральная колонка

416 x 119 x 106

Размер (Ш х В х Г), мм / Колонка объемного звучания

305 x 1385 x 305

Размер (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер

215 x 404 x 373

Вес нетто (кг) / Основной модуль

3,96

Вес нетто (кг) / Передняя колонка

9,5

Вес нетто (кг) / Центральная колонка

2,29

Вес нетто (кг) / Колонка объемного звучания

9,5

Вес нетто (кг) / Сабвуфер

6,75

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

HX996TS

LG Smart 3D Blu-ray™ домашний кинотеатр с беспроводными колонками