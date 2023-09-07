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Беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero A9, 140 Вт, Smart Inverter мотор

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Беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero A9, 140 Вт, Smart Inverter мотор

A9-LITE

Беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero A9, 140 Вт, Smart Inverter мотор

Беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero™ A9

Беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero™ A9

Длительный заряд батареи, 3 опции размещения зарядной базы, управление в одно касание.
LG CordZero A9 AeroScience
AEROSCIENCE™¹ - это название, данное вакуумной технологии воздушного потока LG, которая использует мощные мини-вихри воздуха для отделения частиц пыли.

Мотор LG Inverter Motor² вращается с высокой скоростью, создавая быстрый поток воздуха внутри вакуумных циклонных камер для эффективной уборки.
LG CordZero A9 Подача мощности прямо на щётку

Подача мощности прямо на щётку

Встроенный мотор с прямым приводом внутри насадки Power Drive Nozzle™¹ вращает щетку, обеспечивая одинаковую мощность всасывания и забора мусора как на гладком полу, так и на ковре. Специальная технология щетки Anti-tangle² минимизирует запутывание волос и шерсти домашних животных на щетку, что делает уборку более комфортной.
LG CordZero A9 Эргономичный дизайн для максимально удобной уборки

Эргономичный дизайн для максимально удобной уборки

Телескопическая трубка регулируется на 4 разные длины для удобства использования, а эргономичный дизайн ручки Opti-balanced Handle™¹ минимизирует нагрузку на мышцу запястья для легкой и комфортной уборки.
LG CordZero A9 Управление в одно касание

Управление в одно касание

Не нужно удерживать пальцем режим включения, достаточно просто один раз нажать. Легкое управление мощностью и включение режима «Турбо» при помощи нажатия большим пальцем.
LG CordZero A9 Три опции размещения зарядной базы

3 опции размещения зарядной базы

Пылесос и зарядную базу можно разместить в любом месте с помощью наиболее удобного способа
LG CordZero A9 Уборка без границ

Уборка без границ

Вы можете убираться где угодно с помощью разных вариантов насадок. Легко можно настроить пылесос под нужный тип уборки или уборку любой поверхности: диван, матрас, лестница, книжные полки и даже внутри автомобиля.
LG CordZero A9 Фильтр EPA прекрасно улавливает пыль и аллергены

Фильтр EPA прекрасно улавливает пыль и аллергены

5-ступенчатая система фильтрации отделяет пыль в пылесборнике и отфильтровывает оставшуюся мелкую пыль, удерживая в среднем до 99,999% частиц размером 0,5–4,2 мкм.
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1КордЗеро,2«Умный» инверторный мотор,310 лет гарантии на мотор
*Фактические характеристики продукта могут отличаться от представленных на изображении.
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1АЭРОСАЕНС,2Инверторный мотор
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1Пауэр Драйв Нозл,2Анти-тэнгл
*Фактические характеристики продукта могут отличаться от представленных на изображении.
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1Ручка Опти-Бэлансд Хэндл
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* Тест, проведенный SLG, был основан на IEC 62885-2 и EN 60312-1, способность удерживать пыль при размере частиц 0,5–4,2 мкм в режиме Turbo была протестирована и составила в среднем 99,999% («Отлично», 5 звезд). Способность удерживать пыль может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

ОПИСАНИЕ

Печать
Объем пылесборника (л)
0.44
Размеры (Ш х Д х В, мм)
260 x 270 x 1120
Основная технология
Smart Inverter Motor
Особенности
AEROSCIENCE, телескопическая трубка, фильтр EPA

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип пылесоса

Беспроводной вертикальный пылесос

10 лет гарантии на части мотора

Тип мотора

Инверторный мотор

Уровень шума IEC (дБ)

75-82

Цвет

Черный

Циклоническая система фильтрации пыли

Технология против запутывания волос, шерсти

Индикатор заряда батареи

Способ хранения

Стационарная док-станция, монтирование на стену, компактное хранение

Тип управления

На ручке

Тип трубки

Телескопическая

Длина шнура (м)

Без шнура

Радиус действия (м)

Не ограничен

ФИЛЬТРАЦИЯ

Предмоторный фильтр

● (1)

Выпускной фильтр

5 Filtration System

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат качества SLG

● (4 звезды)

Сертификат Британского Фонда по борьбе с аллергией (BAF)

ПЫЛЕСБОРНИК

Объем пылесборника (л)

0.44

НАСАДКИ И АКСЕССУАРЫ

Универсальная насадка с прямым приводом

Щелевая насадка

Щетка 2-в-1 (для пыли/мягкой мебели)

АККУМУЛЯТОР

Количество аккумуляторов

1

Тип аккумулятора

Литий-ионный (Li-Ion)

Напряжение (В)

25.2

Время работы от аккумулятора (min/max, мин)

6 / 40

Время зарядки аккумулятора (ч)

3.5

РЕЖИМЫ УБОРКИ

Режим «Турбо»/«Смарт Турбо»

●/—

Обычный режим

Усиленный режим

ГАБАРИТЫ

В упаковке (Ш × Д × В, мм)

240 × 295 × 720

Без упаковки (Ш × Д × В, мм)

260 × 270 × 1120

Вес нетто (кг)

2.7

Вес брутто (кг)

7.8

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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A9-LITE

Беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero A9, 140 Вт, Smart Inverter мотор

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