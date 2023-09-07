Беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero A9, 140 Вт, Smart Inverter мотор

Встроенный мотор с прямым приводом внутри насадки Power Drive Nozzle™¹ вращает щетку, обеспечивая одинаковую мощность всасывания и забора мусора как на гладком полу, так и на ковре. Специальная технология щетки Anti-tangle² минимизирует запутывание волос и шерсти домашних животных на щетку, что делает уборку более комфортной.