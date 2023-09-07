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Пылесос с автоматической системой прессования пыли Kompressor
Пылесос с автоматической системой прессования пыли Kompressor
*1 год гарантии на пылесос
*10 лет гарантии на инверторный компрессор (работа и выезд оплачивается потребителем)
ОПИСАНИЕ
Все характеристики
-
Тип пылесоса
-
Компрессор
-
Уровень шума IEC (дБ)
-
78
-
Система автоматического прессования пыли
-
Kompressor™
-
10 лет гарантии на систему прессования пыли
-
●
-
Цвет
-
Синий
-
Покрытие
-
●
-
Тип управления
-
Передвижной регулятор мощности на ручке
-
Тип трубки
-
Телескопическая
-
Материал трубки
-
Сталь
-
Длина шнура (м)
-
5
-
Радиус действия (м)
-
8
-
Максимальная потребляемая мощность (Вт)
-
1800
-
Мощность всасывания (Вт)
-
380
-
Выпускной фильтр
-
HEPA 14
-
Сертификат качества SLG
-
●
-
Объем пылесборника (л)
-
1.2 X4
-
Контейнер из поликарбоната
-
●
-
Комбинированная насадка пол/ковер
-
●
-
Щелевая насадка
-
●
-
Щетка 2-в-1
-
●
-
В упаковке (Ш × Д × В, мм)
-
325 × 612 × 331
-
Без упаковки (Ш × Д × В, мм)
-
285 × 445 × 305
-
Вес нетто (кг)
-
6
-
Вес брутто (кг)
-
10.2
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
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