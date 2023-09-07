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Пылесос с автоматической системой прессования пыли Kompressor

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Пылесос с автоматической системой прессования пыли Kompressor

VC73189NHTB

Пылесос с автоматической системой прессования пыли Kompressor

Компрессор® Спрессовывание пыли до 4х раз больше

Система фильтрации пыли «Турбоциклон»

HEPA 14 фильтр

Телескопическая алюминиевая трубка

Управление на ручке

10-летняя гарантия

Сертификат Британского Фонда по борьбе с аллергией

Система прессования пыли Kompressor

Система прессования пыли Kompressor*

Технология Kompressor* позволяет собирать в контейнер больше пыли**. Специальная моторизированная лопасть в контейнере сбивает пыль в компактные брикеты, что обеспечивает большую вместительность**, а также легкую и гигиеничную очистку.

*1 год гарантии на пылесос
*10 лет гарантии на инверторный компрессор (работа и выезд оплачивается потребителем)

Kompressor - четырёхкратное спрессовывание пыли

Kompressor*– 4х кратное спрессовывание пыли

Система позволяет вместить в контейнер до 4 раз больше пыли** и легко выбросить плотно спрессованные брикеты. Компания LG предоставляет 10-летнюю гарантию на систему прессования пыли Kompressor*(контейнер, лопасть, механизм вращения, мотор лопасти).
Система «Турбоциклон»: постоянно высокая мощность всасывания1

Система «Турбоциклон»: постоянно высокая мощность всасывания

Система фильтрации пыли «Турбоциклон» обеспечивает постоянно высокую мощность всасывания, делая процесс фильтрации и компрессии пыли более эффективным. Воздушно-пылевой поток, попадая в «Турбоциклон», делится на два потока: пыль отделяется от воздуха. При этом поток пыли попадает в отдельный контейнер, где пыль прессуется в брикеты, а воздушный поток свободно проходит дальше через систему фильтрации, обеспечивая чистый воздух на выходе.
Легкое и гигиеничное очищение1

Легкое и гигиеничное очищение

Пыль попадает в моторизированный контейнер, сконструированный для прессования и удобного удаления мусора. Эта технология обеспечивает вам минимальный контакт с пылью.
Фильтр HEPA

Фильтр HEPA 14*

Высокоэффективный фильтр HEPA* задерживает вредные частицы пыли
и обеспечивает чистый воздух на выходе.
Телескопическая

Телескопическая
стальная трубка

Телескопическая трубка быстро и легко регулируется по высоте, а легкий вес делает ее использование максимально комфортным для пользователя.
Всё под рукой1

Всё под рукой

Удобное управление режимами мощности на ручке позволяет моментально переключаться в нужный режим уборки.
Щетка 2-в-11

Щетка 2-в-1

Щетка 2-в-1 предназначена для эффективной уборки мягкой мебели и пыли с различных поверхностей.
Щелевая насадка1

Щелевая насадка

С помощью щелевой насадки вы с легкостью проведете уборку
даже в труднодоступных местах, например в углах комнаты.

ОПИСАНИЕ

Печать
Объем пылесборника (л)
1.2 x 4
Размеры (Ш х Д х В, мм)
285 × 445 × 305
Основная технология
Технология прессования пыли Kompressor
Особенности
Kompressor™ , Передвижной регулятор мощности на ручке, Телескопическая стальная трубка

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип пылесоса

Компрессор

Уровень шума IEC (дБ)

78

Система автоматического прессования пыли

Kompressor™

10 лет гарантии на систему прессования пыли

Цвет

Синий

Покрытие

Тип управления

Передвижной регулятор мощности на ручке

Тип трубки

Телескопическая

Материал трубки

Сталь

Длина шнура (м)

5

Радиус действия (м)

8

МОЩНОСТЬ

Максимальная потребляемая мощность (Вт)

1800

Мощность всасывания (Вт)

380

ФИЛЬТРАЦИЯ

Выпускной фильтр

HEPA 14

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат качества SLG

ПЫЛЕСБОРНИК

Объем пылесборника (л)

1.2 X4

Контейнер из поликарбоната

НАСАДКИ И АКСЕССУАРЫ

Комбинированная насадка пол/ковер

Щелевая насадка

Щетка 2-в-1

ГАБАРИТЫ

В упаковке (Ш × Д × В, мм)

325 × 612 × 331

Без упаковки (Ш × Д × В, мм)

285 × 445 × 305

Вес нетто (кг)

6

Вес брутто (кг)

10.2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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VC73189NHTB

Пылесос с автоматической системой прессования пыли Kompressor

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