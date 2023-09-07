Пылесос с автоматической системой прессования пыли Kompressor

Система фильтрации пыли «Турбоциклон» обеспечивает постоянно высокую мощность всасывания, делая процесс фильтрации и компрессии пыли более эффективным. Воздушно-пылевой поток, попадая в «Турбоциклон», делится на два потока: пыль отделяется от воздуха. При этом поток пыли попадает в отдельный контейнер, где пыль прессуется в брикеты, а воздушный поток свободно проходит дальше через систему фильтрации, обеспечивая чистый воздух на выходе.