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Пылесос с удобным и прочным контейнером из поликарбоната
Пылесос с удобным и прочным контейнером из поликарбоната
Турбо-щетка
Простой доступ к емкости для пыли
Простой доступ к емкости для пыли
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Все характеристики
-
Максимальная входная мощность(Вт)
-
2000
-
Мощность всасывания (Вт)
-
380
-
Кол-во фильтрующих слоев
-
8
-
Выпускной фильтр
-
HEPA 12
-
Передвижной регулятор мощностина на рукоятке
-
●
-
Телескопическая трубка
-
●
-
Емкость пыли (л)
-
1.4
-
Дина шнура(м)
-
6
-
Рабочий радиус (м)
-
9
-
Bio Tank (антибактериальное покрытие)
-
●
-
Уровень шума (Дб)
-
78
-
Для пола/ковра
-
●
-
Насадка для мягких поверхностей Sani Punch
-
X
-
Для паркета
-
X
-
Угловая насадка
-
X
-
Турбо (Carpet Master)
-
●
-
Мини турбо щетка
-
X
-
Для шампуня
-
X
-
Малая насадка для шампуня
-
X
-
Для окон
-
X
-
Длинная щелевая насадка
-
●
-
Щетка для убоки пыли
-
●
-
Насадка для обивки
-
●
-
Вес нетто (кг)
-
5.5
-
Вес брутто (кг)
-
10.3
-
Ш x В x Г без упаковки (мм)
-
270x415x290
-
Ш x В x Г в упаковке (мм)
-
330x640x385.
-
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VK72102HU
Пылесос с удобным и прочным контейнером из поликарбоната