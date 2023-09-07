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Эко серия компактных пылесосов с простым контейнером

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Эко серия компактных пылесосов с простым контейнером

VK75301H

Эко серия компактных пылесосов с простым контейнером

Легко моющийся, удобный контейнер

Контейнер легко вытаскивается и моется.

Компактный размер

Компактный дизайн безмешковых пылесосов LG обеспечивает лёгкое хранение.
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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип пылесоса

Без мешка

Цвет

серебристый

Максимальная входная мощность(Вт)

2000

Мощность всасывания (Вт)

380

Кол-во фильтрующих слоев

8

Выпускной фильтр

HEPA 12

Длина шнура(м)

6

Рабочий радиус (м)

9

Передвижной регулятор мощностина на рукоятке

Уровень шума (Дб)

80

Телескопическая трубка

Стальная

Объем пылесборника, (л)

1.5

НАСАДКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для пола/ковра

Насадка для мягких поверхностей Sani Punch

Длинная щелевая насадка

Щетка для убоки пыли

РАЗМЕРЫ

Вес нетто (кг)

5

Вес брутто (кг)

8.9

Ш x В x Г без упаковки (мм)

250x425x282

Ш x В x Г в упаковке (мм)

325x590x330

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VK75301H

Эко серия компактных пылесосов с простым контейнером