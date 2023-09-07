Первый в мире пылесос с системой компрессии пыли

Система Компрессор использует уникальную компрессионную лопасть, которая спрессовывает попадающую в контейнер пыль. Это позволяет вместить до 3 раз больше пыли по сравнению с моделями без Компрессора, и легко выбросить плотные спрессованные брикеты.



* 10-летняя гарантия: Не нужно беспокоиться о том, что двигатель лопасти Компрессора вскоре сломается, он покрыт 10-летней гарантией (только части).