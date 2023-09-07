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Первый в мире пылесос с системой компрессии пыли

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Первый в мире пылесос с системой компрессии пыли

VK89483RU

Первый в мире пылесос с системой компрессии пыли

Телескопическая алюминиевая трубка

Трубка имеет алюминиевый обод, что делает трубку длиннее, легче и проще в использовании.

Щелевая насадка

С помощью щелевой насадки Вы с легкостью проведете уборку даже в труднодоступных местах, например, в углах
комнаты.

3 причины для покупки

3 причины для покупки

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Kompressor® Тройное прессование пыли (Большая вместительность)

Система Компрессор использует уникальную компрессионную лопасть, которая спрессовывает попадающую в контейнер пыль. Это позволяет вместить до 3 раз больше пыли по сравнению с моделями без Компрессора, и легко выбросить плотные спрессованные брикеты.

* 10-летняя гарантия: Не нужно беспокоиться о том, что двигатель лопасти Компрессора вскоре сломается, он покрыт 10-летней гарантией (только части).

Kompressor® Тройное спрессовывание пыли (Большая вместительность)

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Постоянно высокая мощность всасывания

Система Турбо Циклон эффективно разделяет частицы пыли и чистый воздух, что обеспечивает постоянно высокую мощность всасывания.
Более эффективный сбор пыли с постоянно высокой мощностью всасывания. Система Турбо Циклон сконструирована для оптимизации прессования пыли. В других пылесосах пыль собирается в контейнер до фильтрации воздуха. Благодаря уникальной структуре у пылесосов с системой Компрессор сохраняется эффективность уборки. Вы также избавлены от грязной работы по очистке фильтра.

Постоянно высокая мощность всасывания

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Легкое очищение

Пыль попадает в моторизированный контейнер. Контейнер сконструирован для прессования и удобного удаления мусора, и обеспечивает минимальный контакт Пользователя с грязью и пылью.

Легкое и гигиеничное очищение

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Фильтр HEPA 13

Четырехслойный угольный фильтр, который задерживает вредные частицы пыли и обеспечивает чистый воздух на выходе
① Фильтр устранения неприятного запаха
② Фильтр HEPA (фильтрация микропыли)
③ Сетчатый фильтр (антибактериальный)
④ Рамка фильтра

Фильтр HEPA 13

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Щетка 2 в 1

Щетка 2 в 1 крепится между телескопической трубкой и управлением на ручке для того, чтобы
щетка не потерялась и всегда была под рукой.

Щетка 2 в 1

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Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип пылесоса

Без мешка

Цвет

серебристый

Максимальная входная мощность(Вт)

1800

Мощность всасывания (Вт)

380

Кол-во фильтрующих слоев

8

Выпускной фильтр

HEPA 13

Система автоматического прессования пыли

Kompressor™

10 лет гарантии на систему прессования пыли

Система турбоциклон

Длина шнура(м)

8

Поворотный регулятор мощности на корпусе

Рабочий радиус (м)

11

Уровень шума (Дб)

77

Телескопическая трубка

Алюминиевая

Объем пылесборника, (л)

1.2

Покрытие

Перламутровое

НАСАДКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для пола/ковра

Турбо (Carpet Master)

Длинная щелевая насадка

2-в-1 (щетка для пыли/мягкой мебели)

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат качества SLG

РАЗМЕРЫ

Вес нетто (кг)

6

Вес брутто (кг)

10.5

Ш x В x Г без упаковки (мм)

285 x 445 x 305

Ш x В x Г в упаковке (мм)

325 x 612 x 331

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VK89483RU

Первый в мире пылесос с системой компрессии пыли