Технология автоматического перемещения и активного движения колес

Эффективный сбор пыли

Благодаря увеличенным центробежным силам, одним движением щетка всасывает как крупные, так и мелкие частицы пыли.

Система Турбоциклон

Воздушно-пылевой поток попадает в систему турбоциклон, где делится на два потока. Крупные частицы пыли отделяются от мелких, что обеспечивает постоянно высокую силу всасывания.

Первая в мире технология прессования пыли LG KOMPRESSOR

Пыль и мусор, собранные в контейнере, под воздействием компрессионной лопасти, прессуются в плотные брикеты,позволяя тем самым вместить больше пыли, реже очищать контейнер. А при очистке контейнера не образуются облака пыли как у обычных пылесосов.

Фильтр предварительной очистки двигателя

Фильтр предварительной очистки защищает двигатель от мелких частиц пыли.

HEPA-фильтрация

Многослойный угольный фильтр НЕРА 13 задерживает пыль и аллергены, а также устраняет неприятные запахи.