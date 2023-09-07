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Технология автоматического перемещения и активного движения колес

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Технология автоматического перемещения и активного движения колес

VK89502HU

Технология автоматического перемещения и активного движения колес

Пылесос LG Follow Me

Уборка перестанет быть скучной рутиной, благодаря пылесосу LG Follow Me.

• Он автоматически следует за вами на расстоянии 1 метр, и вам не нужно тянуть тяжёлый пылесос за собой.
• Система "турбоциклон" отделяет пыль от чистого воздуха, обеспечивая длительное и мощное всасывание.
• Воздух, выходящий из пылесоса, проходит через специальный фильтр НЕРА с четырьмя уровнями фильтрации для достижения максимального результата очистки.

Система Турбоциклон

Пылесосы LG KOMPRESSOR™ сохраняют постоянно высокую мощность всасывания в отличии от обычных пылесосов (мешковых и безмешковых), благодаря уникальной технологии, разработанной компанией LG, системе Турбоциклон, которая эффективно отделяет пыль от воздуха. Поток пыли при этом попадает в отдельный контейнер, где прессуется в брикеты, а воздушный поток свободно проходит дальше через систему фильтров. Пылесос LG KOMPRESSOR™ уберет даже глубоко въевшуюся микропыль в Вашем доме.

Постоянно высокая мощность всасывания

Пылесосы LG Kompressor сохраняют постоянно высокую мощность всасывания в отличие от обычных пылесосов (мешковых и безмешковых), благодаря уникальной, разработанной компанией LG, системе Турбо-циклон, которая эффективно отделяет пыль от воздуха. Поток пыли при этом попадает в отдельный контейнер, где прессуется в брикеты, а воздушный поток свободно проходит дальше через систему фильтров. LG Kompressor уберет даже глубоко въевшуюся микропыль в Вашем доме.

Отсутствие облаков пыли

Плотно сжатая в брикеты пыль не распадается, что позволяет легко очищать контейнер. При этом мелкие частицы пыли не попадают обратно в воздух.

Большая вместительность

Благодаря технологии LG Kompressor пыль автоматически прессуется в плотные компактные брикеты, оставляя больше места для сбора пыли в контейнере. Так как контейнер может вместить больше сжатой пыли, вам не придется опустошать пылесборник при каждой уборке.

Технология автоматического перемещения

Пылесос автоматически движется за Вами на расстоянии до 100 см.
Пылесос с технологией Follow Me автоматически следует за человеком, благодаря первой в мире технологии, при которой 3 принимающих датчика, расположенных на пылесосе, следуют за передающим датчиком на рукоятке, соблюдая дистанцию 100 см между пользователем и пылесосом. При удалении передающего датчика на рукоятке и принимающих датчиков на корпусе более чем на 100 см друг от друга, (расстояние рассчитывает центральный процессор) пылесос автоматически перемещается в сторону пользователя.

Технология автоматического перемещения

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Технология активного движения колес

Пылесос легко движется за Вами и объезжает препятствия, благодаря независимым колесам, внутри которых установлены мини моторы, и системе шестеренок.

Технология активного движения колес

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Революционные технологии LG

Эффективный сбор пыли
Благодаря увеличенным центробежным силам, одним движением щетка всасывает как крупные, так и мелкие частицы пыли.
Система Турбоциклон
Воздушно-пылевой поток попадает в систему турбоциклон, где делится на два потока. Крупные частицы пыли отделяются от мелких, что обеспечивает постоянно высокую силу всасывания.
Первая в мире технология прессования пыли LG KOMPRESSOR
Пыль и мусор, собранные в контейнере, под воздействием компрессионной лопасти, прессуются в плотные брикеты,позволяя тем самым вместить больше пыли, реже очищать контейнер. А при очистке контейнера не образуются облака пыли как у обычных пылесосов.
Фильтр предварительной очистки двигателя
Фильтр предварительной очистки защищает двигатель от мелких частиц пыли.
HEPA-фильтрация
Многослойный угольный фильтр НЕРА 13 задерживает пыль и аллергены, а также устраняет неприятные запахи.

Революционные технологии LG

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Эффективное удаление пыли и аллергенов

Эффективное удаление пыли и аллергенов

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Удобство и непревзойденная фильтрация воздуха

Четырехуровневый угольный фильтр удерживает 99,9% вредных пылевых частиц из выпускаемого наружу воздуха.

Удобство и непревзойденная фильтрация воздуха

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Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передвижение без усилий (технология Active Following)

Максимальная входная мощность(Вт)

2000

Мощность всасывания (Вт)

420

Кол-во фильтрующих слоев

8

Выпускной фильтр

Угольный+HEPA 13

Система автоматического прессования пыли

10 лет гарантии на систему прессования пыли

Длина шнура(м)

9

Рабочий радиус (м)

12

Передвижной регулятор мощностина на рукоятке

Уровень шума (Дб)

78

Телескопическая трубка

Алюминиевая

Объем пылесборника, (л)

1.2

НАСАДКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для пола/ковра

Турбо (Carpet Master)

Длинная щелевая насадка

2-в-1 (щетка для пыли/мягкой мебели)

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат ассоциации детских аллергологов и иммунологов России

Сертификат качества SLG

РАЗМЕРЫ

Вес нетто (кг)

6.8

Вес брутто (кг)

10.9

Ш x В x Г без упаковки (мм)

316x445x305

Ш x В x Г в упаковке (мм)

350x615x330

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VK89502HU

Технология автоматического перемещения и активного движения колес