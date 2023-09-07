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Технология автоматического перемещения и активного движения колес
Технология автоматического перемещения и активного движения колес
Пылесос LG Follow Me
• Он автоматически следует за вами на расстоянии 1 метр, и вам не нужно тянуть тяжёлый пылесос за собой.
• Система "турбоциклон" отделяет пыль от чистого воздуха, обеспечивая длительное и мощное всасывание.
• Воздух, выходящий из пылесоса, проходит через специальный фильтр НЕРА с четырьмя уровнями фильтрации для достижения максимального результата очистки.
Система Турбоциклон
Постоянно высокая мощность всасывания
Технология автоматического перемещения
Пылесос с технологией Follow Me автоматически следует за человеком, благодаря первой в мире технологии, при которой 3 принимающих датчика, расположенных на пылесосе, следуют за передающим датчиком на рукоятке, соблюдая дистанцию 100 см между пользователем и пылесосом. При удалении передающего датчика на рукоятке и принимающих датчиков на корпусе более чем на 100 см друг от друга, (расстояние рассчитывает центральный процессор) пылесос автоматически перемещается в сторону пользователя.
Технология автоматического перемещения
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Технология активного движения колес
Технология активного движения колес
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Революционные технологии LG
Благодаря увеличенным центробежным силам, одним движением щетка всасывает как крупные, так и мелкие частицы пыли.
Система Турбоциклон
Воздушно-пылевой поток попадает в систему турбоциклон, где делится на два потока. Крупные частицы пыли отделяются от мелких, что обеспечивает постоянно высокую силу всасывания.
Первая в мире технология прессования пыли LG KOMPRESSOR
Пыль и мусор, собранные в контейнере, под воздействием компрессионной лопасти, прессуются в плотные брикеты,позволяя тем самым вместить больше пыли, реже очищать контейнер. А при очистке контейнера не образуются облака пыли как у обычных пылесосов.
Фильтр предварительной очистки двигателя
Фильтр предварительной очистки защищает двигатель от мелких частиц пыли.
HEPA-фильтрация
Многослойный угольный фильтр НЕРА 13 задерживает пыль и аллергены, а также устраняет неприятные запахи.
Революционные технологии LG
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Эффективное удаление пыли и аллергенов
Эффективное удаление пыли и аллергенов
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Удобство и непревзойденная фильтрация воздуха
Удобство и непревзойденная фильтрация воздуха
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Все характеристики
-
Передвижение без усилий (технология Active Following)
-
●
-
Максимальная входная мощность(Вт)
-
2000
-
Мощность всасывания (Вт)
-
420
-
Кол-во фильтрующих слоев
-
8
-
Выпускной фильтр
-
Угольный+HEPA 13
-
Система автоматического прессования пыли
-
●
-
10 лет гарантии на систему прессования пыли
-
●
-
Длина шнура(м)
-
9
-
Рабочий радиус (м)
-
12
-
Передвижной регулятор мощностина на рукоятке
-
●
-
Уровень шума (Дб)
-
78
-
Телескопическая трубка
-
Алюминиевая
-
Объем пылесборника, (л)
-
1.2
-
Для пола/ковра
-
●
-
Турбо (Carpet Master)
-
●
-
Длинная щелевая насадка
-
●
-
2-в-1 (щетка для пыли/мягкой мебели)
-
●
-
Сертификат ассоциации детских аллергологов и иммунологов России
-
●
-
Сертификат качества SLG
-
●
-
Вес нетто (кг)
-
6.8
-
Вес брутто (кг)
-
10.9
-
Ш x В x Г без упаковки (мм)
-
316x445x305
-
Ш x В x Г в упаковке (мм)
-
350x615x330
-
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VK89502HU
Технология автоматического перемещения и активного движения колес