About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Пылесос с автоматической системой прессования пыли Kompressor

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Пылесос с автоматической системой прессования пыли Kompressor

VC73209UHAS

Пылесос с автоматической системой прессования пыли Kompressor

ОПИСАНИЕ

Печать
Объем пылесборника (л)
1.2 x 4
Размеры (Ш х Д х В, мм)
285 × 445 × 305
Основная технология
Технология прессования пыли Kompressor
Особенности
Технологии Kompressor X4, «Турбоциклон», HEPA 14, телескопическая алюминиевая трубка

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип пылесоса

Компрессор

Уровень шума IEC (дБ)

74

Двойная система поглощения шума

Система автоматического прессования пыли

Kompressor™

10 лет гарантии на систему прессования пыли

Цвет

Серебристый

Покрытие

Тип управления

Передвижной регулятор мощности на ручке

Тип трубки

Телескопическая

Материал трубки

Алюминий

Длина шнура (м)

6.3

Радиус действия (м)

9.3

МОЩНОСТЬ

Максимальная потребляемая мощность (Вт)

2000

Мощность всасывания (Вт)

420

ФИЛЬТРАЦИЯ

Выпускной фильтр

HEPA 14

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат Британского Фонда по борьбе с аллергией (BAF)

Сертификат качества SLG

Сертификат ассоциации детских аллергологов и иммунологов России

ПЫЛЕСБОРНИК

Контейнер из поликарбоната

Объем пылесборника (л)

1.2 X4

НАСАДКИ И АКСЕССУАРЫ

Комбинированная насадка пол/ковер

Турбо-щетка (Carpet Master)

Щелевая насадка

Щетка 2-в-1 (для пыли/мягкой мебели)

ГАБАРИТЫ

В упаковке (Ш × Д × В, мм)

315 × 610 × 315

Без упаковки (Ш × Д × В, мм)

285 × 445 × 305

Вес нетто (кг)

6

Вес брутто (кг)

10.3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами