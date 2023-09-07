Blu-ray 3D домашний кинотеатр с диффузорами из арамидного волокна и преобразованием до Ultra HD

Караоке — одно из популярнейших развлечений в Казахстане. Для любителей такого развлечения компания LG предлагает множество готовых решений. Видео-караоке воспроизводит текст песни на экране — на фоне красивых картинок при этом буквы закрашиваются в такт музыке: это очень удобно, если вы не очень хорошо знаете слова песен. Пение оценивает сама система и поощряет фанфарами. Два разъема для микрофонов для пения дуэтом.