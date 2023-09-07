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Blu-ray 3D домашний кинотеатр с диффузорами из арамидного волокна и преобразованием до Ultra HD

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Blu-ray 3D домашний кинотеатр с диффузорами из арамидного волокна и преобразованием до Ultra HD

BH7540T

Blu-ray 3D домашний кинотеатр с диффузорами из арамидного волокна и преобразованием до Ultra HD

Воспроизведение дисков 3D Blu-ray, 3D-файлов (MKV, MVC, TS)

Домашний кинотеатр LG Blu-ray™ 3D поможет вам получить самые приятные впечатления от просмотра 3D-фильмов. Благодаря усовершенствованной 3D-технологии, домашние кинотеатры LG обеспечивают эффект погружения, ошеломляя зрителя еще более яркой, четкой и реалистичной объемной картинкой.

5.1-канальное звучание мощностью 1000 Вт

5.1-канальный мощный звук обеспечит максимально полные и реалистичные впечатления при просмотре фильмов.

Преобразование до Ultra HD 2160p

Часто просмотр контента из сети или с других устройств на экране ТВ может быть некачественным из-за низкого разрешения файлов. Преобразование изображений до Ultra HD (2160p) увеличивает их разрешение в 4 раза по сравнению с Full HD. Это новое поколение качественного видео. Просмотр на большом экране станет еще большим удовольствием.

Диффузоры с арамидным волокном

Инновационные звуковые технологии LG обеспечивают передачу кристально чистого объемного звука. Арамидное волокно — высокопрочный материал, устойчивый к внешним воздействиям и используемый в аэрокосмической промышленности и при производстве ткани бронежилетов. Новые диффузоры с арамидным волокном значительно улучшают фазовую характеристику и снижают до минимума искажения. Наслаждайтесь исключительным качеством звучания!

Конвертация 2D в 3D

Больше доступного 3D-контента! Воспроизведение дисков 3D Blu-ray и 3D-файлов (MKV, MVC, TS), а также конвертация 2D в 3D.

Wi-Fi Direct

Удобный обмен файлами по беспроводной технологии Wi-Fi Direct™. Двусторонний обмен данными с другими устройствами без точки доступа. Wi-Fi Direct™ — это набор програмных протоколов, которые позволяют устройствам с поддержкой Wi-Fi взаимодействовать друг с другом обеспечивая потоковую передачу данных без использования точки доступа, с ПК или смартфона непосредственно на телевизор без интернет-маршрутизатора.

LG Smart TV

Интеллектуальная функция LG Smart TV обеспечивает прямой удобный доступ к широкому и постоянно обновляемому диапазону первоклассного он-лайн контента, видео-на-заказ (VOD), интерактивным играм, доступ к специально подобранным локальным сервисам — таким набором развлечений и образовательных курсов может наслаждаться вся семья.

Полноценный браузер

Удобный просмотр веб-страниц, как на ПК, но на большом экране! Вы можете осуществлять поиск в интернете и легко получать доступ к веб-контенту, благодаря интуитивно понятному пользовательскому меню.

Miracast

Miracast™ позволяет зеркально отображать содержимое мобильных устройств на экране телевизора. Любимые игры и фильмы со смартфона/планшета/ноутбука на широком экране телевизора.

Аудиостриминг по Bluetooth

Наслаждайтесь любимой музыкой с мобильных устройств благодаря потоковой передаче по Bluetooth c помощью аудиосистем LG.

Управление через смартфон

Ваш смартфон становится универсальным пультом дистанционного управления. Просто скачайте приложение LG Remote для устройств на платформе Android или iPhone и наслаждайтесь полным контролем над своей системой.

Private Sound (звук через смартфон)

Смотрите фильмы, не беспокоя близких громким звуком. Воспроизводите звук с домашнего кинотеатра через смартфон по Wi-Fi и наслаждайтесь просмотром фильмов, пока близкие спят, подключив наушники к смартфону. Свободно перемещайтесь по дому в пределах действия сети Wi-Fi. Теперь нет необходимости в покупке дорогостоящих беспроводных наушников.

Воспроизведение с внешних жестких дисков

Домашний кинотеатр LG Blu-ray™ воспроизводит ваши любимые фильмы, фото и музыку с внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб).

Поддержка FLAC-файлов

Благодаря воспроизведению файлов FLAC, можно наслаждаться аудио без потерь в качестве звука.

DLNA

Наслаждайтесь свободой без проводов! Саундбары Blu-ray™ воспроизводят контент с DLNA совместимых устройств непосредственно на широких экранах телевизора.

Авторегулирование громкости звука телевизора

Простая настройка уровня громкости. Теперь нет необходимости регулировать громкость каждый раз при смене канала. Громкость автоматически выравнивается и поддерживается на предпочтительном уровне и теперь не зависит от сигнала телевизионного канала.

Караоке

Караоке — одно из популярнейших развлечений в Казахстане. Для любителей такого развлечения компания LG предлагает множество готовых решений. Видео-караоке воспроизводит текст песни на экране — на фоне красивых картинок при этом буквы закрашиваются в такт музыке: это очень удобно, если вы не очень хорошо знаете слова песен. Пение оценивает сама система и поощряет фанфарами. Два разъема для микрофонов для пения дуэтом.
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Воспроизведение 3D/2D

●/●

Конвертация 2D в 3D (видео)

Количество каналов

5.1

Общая выходная мощность (RMS)

1200 Вт

Передняя колонка, мощность (RMS)

194 Вт х 2

Центральная колонка, мощность (RMS)

194 Вт

Колонка объемного звучания, мощность (RMS)

194 Вт х 2

Сабвуфер, мощность (RMS)

230 Вт

ФОРМАТЫ АУДИО(ДЕКОДИРОВАНИЕ)

LPCM

AAC

DTS-HD Master Audio

DTS-HD High Resolution Audio

WMA

FLAC

ID3-теги

MP3

Dolby Digital

Dolby TrueHD

DTS

Dolby Digital Plus

Audyssey DSX2

MPEG 1/2 L2

ФОРМАТЫ ВИДЕО

M4V

MPEG-1

MP4

MOV

VOB

Изображения / Формат субтитров

2 бит / 8 бит фрагмент

Видео ЦАП

148 МГц / 12 бит

NTSC / PAL. Гц

60 Гц / 50 Гц (до 1080p 24 / 60 Гц)

VBI (WSS /CGMS-A / Скрытые субтитры / Macrovsion)

Конвертация NTSC⇔PAL

3GP

AVCHD

DivX HD

MPEG4 AVC (H.264)

DivX

SMPTE VC1 (VC-9)

FLV

MKV

MPEG2

WMV

ОБРАБОТКА ВИДЕО

ARC (реверсивный звуковой канал)

Увеличение изображений

xvYCC

HDMI 1.4

Повышение качества видео

Deep Colour

Запоминание последней сцены

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ

Blu-ray 3D

CD-R/CD-RW

BD-ROM

BD-RE

DVD-R

DVD+R

BD-R

DTS-CD

DVD+RW (режим видео)

DVD-RW (режим видео / видеозаписи)

DVD (NTSC)/(PAL)

●/●

Audio CD / CD-R / CD-RW

●/●/●

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Bluetooth

Полоса прогресса

DLNA (цифр. медиаплеер / цифр. устр-во визуализации (передача со смартфона на ТВ) / цифр. медиасервер (USB) )

USB Plus (видео, фото, аудио)

USB

Спящий режим

Авторегулирование звука ТВ

SIMPLINK

Тихий режим (Private Sound)

Miracast (отображение мультимедиа по Wi-Fi)

Wi-Fi Direct

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ

Smart TV

Премиальный контент / контент-провайдеры

LG Магазин приложений

Полнофункциональный веб-браузер / Поддержка Flash 10 / HTML 5

●/●

Универсальный поиск / Контент-провайдеры/ приложения / веб-страницы

●/●/●

BD Profile 5.0

КАРАОКЕ

Регулировка громкости микрофона / эха

●/●

Оценка исполнения

Фанфары

Подавление искажений

РАЗЪЕМЫ

Передняя панель / Разъем для микрофона (φ6.3)

Передняя панель / USB

1

Задняя панель / Ethernet RJ45

Задняя панель / Аудиовход (левый / правый)

Задняя панель / Аудиовход оптический

1

Задняя панель / HDMI выход

1

Задняя панель / HDMI вход

2

Задняя панель / Тюнер FM

Задняя панель / USB

1

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш х В х Г), мм / Основной модуль

440 x 65 x 298

Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка

290 x 1150 x 290

Размер (Ш х В х Г), мм / Центральная колонка

342.5 x 86 x 87

Размер (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер

251 x 336 x 310

Размер (Ш x В x Г), мм / Тыловая колонка

290 x 1150 x 290

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BH7540T

Blu-ray 3D домашний кинотеатр с диффузорами из арамидного волокна и преобразованием до Ultra HD