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Blu-ray 3D домашний кинотеатр с диффузорами из арамидного волокна и преобразованием до Ultra HD
Blu-ray 3D домашний кинотеатр с диффузорами из арамидного волокна и преобразованием до Ultra HD
Воспроизведение дисков 3D Blu-ray, 3D-файлов (MKV, MVC, TS)
Преобразование до Ultra HD 2160p
Диффузоры с арамидным волокном
Wi-Fi Direct
LG Smart TV
Private Sound (звук через смартфон)
Караоке
Все характеристики
-
Воспроизведение 3D/2D
-
●/●
-
Конвертация 2D в 3D (видео)
-
●
-
Количество каналов
-
5.1
-
Общая выходная мощность (RMS)
-
1200 Вт
-
Передняя колонка, мощность (RMS)
-
194 Вт х 2
-
Центральная колонка, мощность (RMS)
-
194 Вт
-
Колонка объемного звучания, мощность (RMS)
-
194 Вт х 2
-
Сабвуфер, мощность (RMS)
-
230 Вт
-
LPCM
-
●
-
AAC
-
●
-
DTS-HD Master Audio
-
●
-
DTS-HD High Resolution Audio
-
●
-
WMA
-
●
-
FLAC
-
●
-
ID3-теги
-
●
-
MP3
-
●
-
Dolby Digital
-
●
-
Dolby TrueHD
-
●
-
DTS
-
●
-
Dolby Digital Plus
-
●
-
Audyssey DSX2
-
●
-
MPEG 1/2 L2
-
●
-
M4V
-
●
-
MPEG-1
-
●
-
MP4
-
●
-
MOV
-
●
-
VOB
-
●
-
Изображения / Формат субтитров
-
2 бит / 8 бит фрагмент
-
Видео ЦАП
-
148 МГц / 12 бит
-
NTSC / PAL. Гц
-
60 Гц / 50 Гц (до 1080p 24 / 60 Гц)
-
VBI (WSS /CGMS-A / Скрытые субтитры / Macrovsion)
-
●
-
Конвертация NTSC⇔PAL
-
●
-
3GP
-
●
-
AVCHD
-
●
-
DivX HD
-
●
-
MPEG4 AVC (H.264)
-
●
-
DivX
-
●
-
SMPTE VC1 (VC-9)
-
●
-
FLV
-
●
-
MKV
-
●
-
MPEG2
-
●
-
WMV
-
●
-
ARC (реверсивный звуковой канал)
-
●
-
Увеличение изображений
-
●
-
xvYCC
-
●
-
HDMI 1.4
-
●
-
Повышение качества видео
-
●
-
Deep Colour
-
●
-
Запоминание последней сцены
-
●
-
Blu-ray 3D
-
●
-
CD-R/CD-RW
-
●
-
BD-ROM
-
●
-
BD-RE
-
●
-
DVD-R
-
●
-
DVD+R
-
●
-
BD-R
-
●
-
DTS-CD
-
●
-
DVD+RW (режим видео)
-
●
-
DVD-RW (режим видео / видеозаписи)
-
●
-
DVD (NTSC)/(PAL)
-
●/●
-
Audio CD / CD-R / CD-RW
-
●/●/●
-
Bluetooth
-
●
-
Полоса прогресса
-
●
-
DLNA (цифр. медиаплеер / цифр. устр-во визуализации (передача со смартфона на ТВ) / цифр. медиасервер (USB) )
-
●
-
USB Plus (видео, фото, аудио)
-
●
-
USB
-
●
-
Спящий режим
-
●
-
Авторегулирование звука ТВ
-
●
-
SIMPLINK
-
●
-
Тихий режим (Private Sound)
-
●
-
Miracast (отображение мультимедиа по Wi-Fi)
-
●
-
Wi-Fi Direct
-
●
-
Smart TV
-
●
-
Премиальный контент / контент-провайдеры
-
●
-
LG Магазин приложений
-
●
-
Полнофункциональный веб-браузер / Поддержка Flash 10 / HTML 5
-
●/●
-
Универсальный поиск / Контент-провайдеры/ приложения / веб-страницы
-
●/●/●
-
BD Profile 5.0
-
●
-
Регулировка громкости микрофона / эха
-
●/●
-
Оценка исполнения
-
●
-
Фанфары
-
●
-
Подавление искажений
-
●
-
Передняя панель / Разъем для микрофона (φ6.3)
-
●
-
Передняя панель / USB
-
1
-
Задняя панель / Ethernet RJ45
-
●
-
Задняя панель / Аудиовход (левый / правый)
-
●
-
Задняя панель / Аудиовход оптический
-
1
-
Задняя панель / HDMI выход
-
1
-
Задняя панель / HDMI вход
-
2
-
Задняя панель / Тюнер FM
-
●
-
Задняя панель / USB
-
1
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Основной модуль
-
440 x 65 x 298
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка
-
290 x 1150 x 290
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Центральная колонка
-
342.5 x 86 x 87
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер
-
251 x 336 x 310
-
Размер (Ш x В x Г), мм / Тыловая колонка
-
290 x 1150 x 290
-
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BH7540T
Blu-ray 3D домашний кинотеатр с диффузорами из арамидного волокна и преобразованием до Ultra HD