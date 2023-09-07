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Домашний кинотеатр DVD с караоке и возможностью крепления на стену

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Домашний кинотеатр DVD с караоке и возможностью крепления на стену

DH6530TK

Домашний кинотеатр DVD с караоке и возможностью крепления на стену

USB PLUS & PORTABLE-IN

Просто подключитесь к порту USB и наслаждайтесь захватывающей музыкой в формате MP3 и фотографиями JPEG. Подключите ваши портативные устройства и наслаждайтесь мощным звуком.

Караоке

Караоке – одно из популярнейших развлечений в Казахстане. Для любителей такого развлечения компания LG предлагает множество готовых решений. Видео-караоке воспроизводит текст песни на экране - на фоне красивых картинок при этом буквы закрашиваются в такт музыке: это очень удобно, если вы не очень хорошо знаете слова песен. Пение оценивает сама система и поощряет фанфарами.

Установка в гармонии с интерьером

Новый уровень Ваших развлечений! Благодаря уникальной архитектуре дизайнерские колонки LG прекрасно вписываются в любой интерьер и дарят незабываемые впечатления от насыщенного и яркого звучания. Стильный и изящный дизайн колонок гармонично впишется в интерьер Вашей гостиной и создаст законченный образ. Установите колонки на поверхности или выберите настенное крепление верхней части колонок, что наиболее подходит для современных плоских телевизоров.

Мультиформатное воспроизведение

Плеер LG DVD поддерживает самые разнообразные форматы мультимедиа. Наслаждайтесь любимыми развлечениями в высоком качестве!

Преобразование изображения до FULL HD 1080р

Часто просмотр контента из сети или с других устройств на экране ТВ может быть некачественным из-за низкого разрешения файлов. Функция преобразования изображения до FULL HD 1080р повышает качество видео. Просмотр на большом экране станет удовольствием.

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Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

5.1

Общая выходная мощность (RMS)

1000 Вт

Передняя колонка, мощность (RMS)

167 Вт X 2

Центральная колонка, мощность (RMS)

167 Вт

Колонка объемного звучания, мощность (RMS)

167 Вт X 2

Сабвуфер, мощность (RMS)

167 Вт (пассивный)

ФОРМАТЫ АУДИО(ДЕКОДИРОВАНИЕ)

WMA

ID3-теги

MP3

Dolby Digital

ФОРМАТЫ ВИДЕО

MPEG2

DivX

ОБРАБОТКА ВИДЕО

Запоминание последней сцены

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ

CD-R/CD-RW

DVD-R

DVD+R

DVD+RW (режим видео)

DVD-RW (режим видео / видеозаписи)

DVD (NTSC)

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Шкала звука домашнего кинотеатра на ТВ

SIMPLINK

КАРАОКЕ

Регулировка громкости микрофона / эха

●/●

Разъем для микрофона

2

Оценка исполнения

Фанфары

Подавление искажений

Микрофон в комплекте

1

РАЗЪЕМЫ

Передняя панель / Разъем для микрофона (φ6.3)

2

Передняя панель / USB

1

Передняя панель / Аудиовход для портативных устройств

Задняя панель / Видеовыход композитный

Задняя панель / Аудиовход (левый / правый)

Задняя панель / Аудиовход оптический

Задняя панель / HDMI выход

1

Задняя панель / Тюнер FM

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш х В х Г), мм / Основной модуль

360 x 60.5 x 299

Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка

250 x 250 x 1100

Размер (Ш х В х Г), мм / Центральная колонка

260 x 93 x 74

Размер (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер

133 x 352 x 325

Размер (Ш x В x Г), мм / Тыловая колонка

250 x 250 x 1100

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DH6530TK

Домашний кинотеатр DVD с караоке и возможностью крепления на стену