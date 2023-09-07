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Домашний кинотеатр DVD с караоке и возможностью крепления на стену
Домашний кинотеатр DVD с караоке и возможностью крепления на стену
Караоке
Установка в гармонии с интерьером
Преобразование изображения до FULL HD 1080р
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Все характеристики
-
Количество каналов
-
5.1
-
Общая выходная мощность (RMS)
-
1000 Вт
-
Передняя колонка, мощность (RMS)
-
167 Вт X 2
-
Центральная колонка, мощность (RMS)
-
167 Вт
-
Колонка объемного звучания, мощность (RMS)
-
167 Вт X 2
-
Сабвуфер, мощность (RMS)
-
167 Вт (пассивный)
-
WMA
-
●
-
ID3-теги
-
●
-
MP3
-
●
-
Dolby Digital
-
●
-
MPEG2
-
●
-
DivX
-
●
-
Запоминание последней сцены
-
●
-
CD-R/CD-RW
-
●
-
DVD-R
-
●
-
DVD+R
-
●
-
DVD+RW (режим видео)
-
●
-
DVD-RW (режим видео / видеозаписи)
-
●
-
DVD (NTSC)
-
●
-
Шкала звука домашнего кинотеатра на ТВ
-
●
-
SIMPLINK
-
●
-
Регулировка громкости микрофона / эха
-
●/●
-
Разъем для микрофона
-
2
-
Оценка исполнения
-
●
-
Фанфары
-
●
-
Подавление искажений
-
●
-
Микрофон в комплекте
-
1
-
Передняя панель / Разъем для микрофона (φ6.3)
-
2
-
Передняя панель / USB
-
1
-
Передняя панель / Аудиовход для портативных устройств
-
●
-
Задняя панель / Видеовыход композитный
-
●
-
Задняя панель / Аудиовход (левый / правый)
-
●
-
Задняя панель / Аудиовход оптический
-
●
-
Задняя панель / HDMI выход
-
1
-
Задняя панель / Тюнер FM
-
●
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Основной модуль
-
360 x 60.5 x 299
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка
-
250 x 250 x 1100
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Центральная колонка
-
260 x 93 x 74
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер
-
133 x 352 x 325
-
Размер (Ш x В x Г), мм / Тыловая колонка
-
250 x 250 x 1100
-
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DH6530TK
Домашний кинотеатр DVD с караоке и возможностью крепления на стену