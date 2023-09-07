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Караоке-система DVD, Преобразование изображения до Full HD (1080p), Караоке
Караоке-система DVD, Преобразование изображения до Full HD (1080p), Караоке
КАРАОКЕ
Прогрессивная развертка
Преобразование изображения до FULL HD 1080р
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Все характеристики
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Форматы: DivX / DivX HD
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Форматы: MPEG4 AVC (H.264)
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Форматы: MPEG2
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Форматы: JPEG
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Форматы: MPEG 1/2 L2
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Форматы: MP3, WMA
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Преобразование до Full HD 1080 p
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USB-запись напрямую
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Обновление ПО по сети
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Запоминание последнего состояния
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Прогрессивная развертка
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Родительский замок
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Диск караоке-песен в комплекте
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2000 песен
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Микрофон в комплекте
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Разъем для микрофона
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Оценка исполнения
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Фанфары
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USB
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Видеовыход / Композитный
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Видеовыход / Компонентный
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Видеовыход / HDMI
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Аудиовыход / Оптический/коаксиальный
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Электропотребление, Вт
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9 Вт
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В режиме ожидания, Вт
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менее 0.5
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Ш х В х Г (мм)
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430 x 40 x 207
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Вес без упаковки, кг
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1.4
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Вес в упаковке, кг
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2.1
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DKS-2000H
Караоке-система DVD, Преобразование изображения до Full HD (1080p), Караоке