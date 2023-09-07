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Караоке-система DVD, Преобразование изображения до Full HD (1080p), Караоке

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Караоке-система DVD, Преобразование изображения до Full HD (1080p), Караоке

DKS-2000H

Караоке-система DVD, Преобразование изображения до Full HD (1080p), Караоке

КАРАОКЕ

Караоке – одно из популярнейших развлечений. Для любителей такого развлечения компания LG предлагает множество готовых решений. Видео-караоке воспроизводит текст песни на экране - на фоне красивых картинок при этом буквы закрашиваются в такт музыке: это очень удобно, если вы не очень хорошо знаете слова песен. Пение оценивает сама система и поощряет фанфарами.

USB Plus

LG DVD плееры могут воспроизводить файлы в форматах JPEG, MP3, и через порт USB. Просто вставьте устройство USB в порт и выберете в меню нужную опцию

Мультиформатное воспроизведение

Плеер LG DVD поддерживает самые разнообразные форматы мультимедиа. Наслаждайтесь любимыми развлечениями в высоком качестве!

Прогрессивная развертка

Прогрессивная развертка (p) воспроизводит изображение с качеством в два раза лучше, чем чересстрочная развертка (i), так как чересстрочной развертка (i) не улавливает быстро движущихся изображений с превосходной четкостью или вызывает мерцание и напряжение глаз. Прогрессивная развертка (p) отображает четные и нечетные линии изображения одновременно 60 раз в секунду.

Диск 2000 караоке-песен в комплекте

Наслаждайтесь большим разнообразием песен на караоке-диске 2000 песен, микрофон и каталог песен в жесткой обложке в комплекте.

Преобразование изображения до FULL HD 1080р

Часто просмотр контента из сети или с других устройств на экране ТВ может быть некачественным из-за низкого разрешения файлов. Функция преобразования изображения до FULL HD 1080р повышает качество видео. Просмотр на большом экране станет удовольствием.

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Печать

Все характеристики

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ И ФОРМАТЫ АУДИО/ВИДЕО

Форматы: DivX / DivX HD

●/-

Форматы: MPEG4 AVC (H.264)

Форматы: MPEG2

Форматы: JPEG

Форматы: MPEG 1/2 L2

Форматы: MP3, WMA

●/●

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Преобразование до Full HD 1080 p

USB-запись напрямую

Обновление ПО по сети

УДОБСТВО

Запоминание последнего состояния

Прогрессивная развертка

Родительский замок

КАРАОКЕ

Диск караоке-песен в комплекте

2000 песен

Микрофон в комплекте

Разъем для микрофона

Оценка исполнения

Фанфары

РАЗЪЕМЫ

USB

Видеовыход / Композитный

Видеовыход / Компонентный

Видеовыход / HDMI

Аудиовыход / Оптический/коаксиальный

●/●

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Электропотребление, Вт

9 Вт

В режиме ожидания, Вт

менее 0.5

ГАБАРИТЫ

Ш х В х Г (мм)

430 x 40 x 207

Вес без упаковки, кг

1.4

Вес в упаковке, кг

2.1

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DKS-2000H

Караоке-система DVD, Преобразование изображения до Full HD (1080p), Караоке

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