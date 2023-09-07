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С USB
Прогрессивная развертка
Все характеристики
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Диски: DVD (NTSC/PAL)
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Диски: DVD+-R (DL) /DVD+-RW (DL)
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Диски: CD-R/-RW
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Форматы: MKV
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Форматы: WMV
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Форматы: MPEG4 AVC (H.264)
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Форматы: MPEG2
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Форматы: JPEG
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Форматы: LPCM
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Форматы: DTS / DTS-HD MA
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Форматы: MPEG 1/2 L2
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Форматы: MP3, WMA
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Форматы: FLAC
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Декодеры: Dolby Digital/ Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHD
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Преобразование до Full HD 1080 p
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USB Plus (воспроизведение аудио, видео, фото)
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Запоминание последнего состояния
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Прогрессивная развертка
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Родительский замок
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Продолжить
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USB
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Видеовыход / Композитный
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Видеовыход / Компонентный
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Аудиовыход / Аналоговый Л/П
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Аудиовыход / Оптический/коаксиальный
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Потребление энергии (В среднем)
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9 Вт
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Размер (Ш х В х Г)
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360 X 39.5 X 200
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Вес
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1.14
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Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
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Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
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Гарантия
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Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
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Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
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Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
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Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
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Заявка на ремонт
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DP542
С USB