Прогрессивная развертка (p) воспроизводит изображение с качеством в два раза лучше, чем чересстрочная развертка (i), так как чересстрочной развертка (i) не улавливает быстро движущихся изображений с превосходной четкостью или вызывает мерцание и напряжение глаз. Прогрессивная развертка (p) отображает четные и нечетные линии изображения одновременно 60 раз в секунду.