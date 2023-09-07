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Портативный DVD плеер с поворотным дисплеем и встроенными играми

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Портативный DVD плеер с поворотным дисплеем и встроенными играми

DP650

Портативный DVD плеер с поворотным дисплеем и встроенными играми

Прямая запись на USB

Прямая запись на USB – мощная и простая функция, которая позволяет вам записывать музыкальные дорожки непосредственно с CD на USB-устройство. Просто вставьте флешку, и запишите музыкальный файл МР3.

USB Plus

LG DVD плееры могут воспроизводить файлы в форматах JPEG, MP3, и через порт USB. Просто вставьте устройство USB в порт и выберете в меню нужную опцию

Прямая запись на USB

Данная опция позволяет дублировать треки с носителя CD прямо на USB флеш-носитель в формат mp3.

Поддержка множества форматов

DVD-плейеры LG поддерживает множество различных форматов, включая стандарт DivX. Наслаждайтесь любимым контентом в любом формате и только влучшем качестве.

Долгоиграющая батарея экстра-быстрая подзарядка

Благодаря новым аккумуляторным технологиям, портативные плееры LG могут работать в автономном режиме гораздо дольше обычных плееров и требуют в 2 раза меньше времени на подзарядку аккумулятора.
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обработка аудио / Аудио ЦАП

-

Обработка видео / Видео ЦАП

4 ЦАП, 12 бит

Экран / ЖК-дисплей

7"

Экран / Тип экрана

Складной

Тюнер / ТВ тюнер

-

Тюнер / Антенна

-

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ И ФОРМАТЫ АУДИО/ВИДЕО

Диски: DVD (NTSC/PAL)

Диски: DVD+-R (DL) /DVD+-RW (DL)

Диски: CD-R/-RW

Форматы: DivX / DivX HD

●/-

Форматы: JPEG

Форматы: MP3, WMA

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

USB-запись напрямую

USB Plus (воспроизведение аудио, видео, фото)

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Электропотребление, Вт

12

ГАБАРИТЫ

Ш х В х Г (мм)

195 x 151 x 36

Вес без упаковки, кг

0.73

Вес в упаковке, кг

1.25

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DP650

Портативный DVD плеер с поворотным дисплеем и встроенными играми