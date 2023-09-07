We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
DVD-проигрыватель с HDMI
DVD-проигрыватель с HDMI
Прямая запись на USB
USB Plus
Прогрессивное сканирование
Все характеристики
-
Обработка аудио / Аудио ЦАП
-
192 кГц/24 бита
-
Обработка видео / Видео ЦАП
-
108 МГц/14 бит
-
Обработка видео / Преобразование изображения до Full HD 1080p
-
●
-
Экран / ЖК-дисплей
-
-
-
Экран / Разрешение
-
-
-
Экран / Тип экрана
-
-
-
Тюнер / ТВ тюнер
-
-
-
Тюнер / Антенна
-
-
-
Диски: BLU-RAY/ BD-ROM / BD-R / BD-RE
-
-
-
Диски: BLU-RAY / 3D
-
-
-
Диски: DVD (NTSC/PAL)
-
●
-
Диски: DVD+-R (DL) /DVD+-RW (DL)
-
●
-
Диски: CD-R/-RW
-
●
-
Форматы: DivX / DivX HD
-
●/-
-
Форматы: JPEG
-
●
-
Форматы: CD-DA
-
●
-
Распознавание музыкальных треков через Gracenote
-
-
-
Обновление ПО по сети
-
-
-
Встроенный жесткий диск
-
-
-
Беспроводное подключение к LAN (Wi-Fi)
-
-
-
Wi-Fi Direct
-
-
-
Поддержка протоколов DLNA/CIFS
-
-
-
Smart TV
-
-
-
NetCast Premium
-
-
-
NetCast (YouTube/Picasa/Accuweather)
-
-
-
Профиль BD 1.1 (BonusView)
-
-
-
Профиль BD 2.0 (BD Live)
-
-
-
Профиль BD 5.0
-
-
-
Передняя панель / Разъем для микрофона
-
●
-
Разъем для наушников
-
-
-
Передняя панель / USB
-
●
-
Задняя панель / Видеовыход / Композитный
-
●
-
Задняя панель / Видеовыход / Компонентный
-
●
-
Задняя панель / Видеовход / Scart 1
-
●
-
Задняя панель / 5.1-канальный выход Dolby Digital
-
n/a
-
Электропотребление, Вт
-
8
-
Ш х В х Г (мм)
-
360 x 35 x 195
-
Ш x В x Г (с аккумулятором), мм
-
-
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.
Свяжитесь с нами
Купить напрямую
DVX556KH
DVD-проигрыватель с HDMI