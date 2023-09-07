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DVD-проигрыватель с HDMI

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DVD-проигрыватель с HDMI

DVX583KH

DVD-проигрыватель с HDMI

Прямая запись на USB

Прямая запись на USB – мощная и простая функция, которая позволяет вам записывать музыкальные дорожки непосредственно с CD на USB-устройство. Просто вставьте флешку, и запишите музыкальный файл МР3.

USB Plus

Техника LG способна воспроизводить JPEG, MP3 и DivX® файлы, хранящиеся на USB-устройствах.

Прогрессивное сканирование

В этом режиме изображение целиком выводится на экран за один проход луча ЭЛТ. Изображение, получаемое таким образом лишено присущей чересстрочному режиму строчной структуры изображения.

Функция Караоке

Теперь Вы сможете спеть любимую песню под готовый аккомпанемент, читая с экрана её текст, отображаемый синхронно с мелодией песни.
Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обработка аудио / Аудио ЦАП

192 кГц/24 бита

Обработка видео / Видео ЦАП

108 МГц/14 бит

Обработка видео / Преобразование изображения до Full HD 1080p

Экран / ЖК-дисплей

-

Экран / Разрешение

-

Экран / Тип экрана

-

Тюнер / ТВ тюнер

-

Тюнер / Антенна

-

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ И ФОРМАТЫ АУДИО/ВИДЕО

Диски: BLU-RAY/ BD-ROM / BD-R / BD-RE

-

Диски: BLU-RAY / 3D

-

Диски: DVD (NTSC/PAL)

Диски: DVD+-R (DL) /DVD+-RW (DL)

Диски: CD-R/-RW

Форматы: DivX / DivX HD

●/-

Форматы: JPEG

Форматы: CD-DA

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Распознавание музыкальных треков через Gracenote

-

Обновление ПО по сети

-

Встроенный жесткий диск

-

БЕСПРОВОДНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Беспроводное подключение к LAN (Wi-Fi)

-

Wi-Fi Direct

-

Поддержка протоколов DLNA/CIFS

-

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ

Smart TV

-

NetCast Premium

-

NetCast (YouTube/Picasa/Accuweather)

-

Профиль BD 1.1 (BonusView)

-

Профиль BD 2.0 (BD Live)

-

Профиль BD 5.0

-

РАЗЪЕМЫ

Передняя панель / Разъем для микрофона

Разъем для наушников

-

Передняя панель / USB

Задняя панель / Видеовыход / Композитный

Задняя панель / Видеовыход / Компонентный

Задняя панель / Видеовыход / HDMI

Задняя панель / Видеовыход / S-Video

Задняя панель / Видеовход / Scart 1

Задняя панель / 5.1-канальный выход Dolby Digital

n/a

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Электропотребление, Вт

8

ГАБАРИТЫ

Ш х В х Г (мм)

430 x 35 x 195

Ш x В x Г (с аккумулятором), мм

-

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DVX583KH

DVD-проигрыватель с HDMI