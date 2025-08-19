G2 65'' 4K Smart OLED evo Gallery Edition телевизор

Цветок распускается, цвет его персиковых лепестков становится более ярким и насыщенным

Цветок распускается, цвет его персиковых лепестков становится более ярким и насыщенным

100% цветового объема

Откройте для себя новое

цветовое измерение

От самых темных ночных сцен до самых

ярких кадров

— каждый оттенок в цветовом 3D

пространстве охватывает

весь диапазон яркости телевизора.

Такое достижение 100%

цветового объема* было сертифицировано компанией Intertek.

*Объем полного цвета дисплея (CGV) эквивалентен или

превышает цветовое пространство DCI-P3,

что было

подтверждено независимым тестированием компании Intertek.