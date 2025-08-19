G2 65'' 4K Smart OLED evo Gallery Edition телевизор

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ДИСПЛЕЙ
Постоянно
совершенствующееся
превосходство
OLED EVO
Яркая четкость
изображения OLED
как никогда раньше
Brightness Booster
Brightness Booster
Повышение яркости Brightness Booster
Ярче, чем
когда-либо прежде
Самоподсвечивающиеся пиксели дарят яркость как никогда раньше.
Интеллектуальный процессор α9 Gen5 лежит в основе
управления пикселями телевизора LG OLED evo.
Благодаря совместной работе интеллектуального процессора
и Brightness Booster Max яркость экрана модели G2 на 30% больше,
чем у других OLED моделей (не OLED evo). Brightness Booster
увеличивает яркость экрана модели C2 на 20%.
*Изображения экрана являются имитацией.
Самоподсвечивающиеся пиксели
Оцените настоящие
темные оттенки и
миллиарды насыщенных
цветов без подсветки
Высокая контрастность
Не просто черный,
СУПЕР ЧЕРНЫЙ
Ощутите интенсивность идеального глубокого черного цвета.
Самоподсвечивающиеся пиксели включаются и выключаются без подсветки, поэтому
темные участки остаются темными, как оникс, а светлые — исключительно светлыми.
100% точность цветопередачи
Реальное
отображение цветов
Смотрите цвета такими,как задумывал автор. Никаких искажений.
Никаких преувелечений. Благодаря естественным оттенкам,
соответствующим исходному контенту, панели LG OLED сертифицированы
компанией Intertek на 100% точность цветопередачи* по сравнению с традиционными LED-дисплеями,
точность цветопередачи которых составляет 70-80%3.
*Панель LG OLED сертифицирована компанией Intertek на 100% точность цветопередачи, измеренную по формуле CIE DE2000 при тестировании на 125 цветовых схемах.
100% точность цветопередачи
Реальное
отображение цветов
Смотрите цвета такими,как задумывал автор. Никаких искажений.
Никаких преувелечений. Благодаря естественным оттенкам,
соответствующим исходному контенту, панели LG OLED сертифицированы
компанией Intertek на 100% точность цветопередачи* по сравнению с традиционными LED-дисплеями,
точность цветопередачи которых составляет 70-80%3.
* Панель LG OLED сертифицирована компанией Intertek
на 100% точность цветопередачи, измеренную по формуле
CIE DE2000 при тестировании на 125 цветовых схемах.
100% цветового объема
Откройте для себя новое
цветовое измерение
От самых темных ночных сцен до самых
ярких кадров
— каждый оттенок в цветовом 3D
пространстве охватывает
весь диапазон яркости телевизора.
Такое достижение 100%
цветового объема* было сертифицировано компанией Intertek.
*Объем полного цвета дисплея (CGV) эквивалентен или
превышает цветовое пространство DCI-P3,
что было
подтверждено независимым тестированием компании Intertek.
Комфортный дисплей
Забота о ваших глазах
Даже после увлекательного киномарафона глаза не устают.
Согласно сертификату TUV Rheinland OLED-телевизоры излучают
безопасное для здоровья количество синего света*. Функция Flicker Free,
сертифицированная UL, устраняет мерцание экрана, вызывающее напряжение глаз.
Яркие и раздражающие блики также исключены благодаря сертификату Discomfort Glare Free** от UL.
*OLED-телевизоры LG сертифицированы TUV-Eyesafe® как дисплеи с низким уровнем синего света.
**Панели LG OLED сертифицированы UL как панели с низким уровнем мерцания и отсутствием бликов, что безопасно для глаз.
OLED 8K
Благодаря
самоподсвечивающимся
пикселям 8K вы можете
наслаждаться
великолепным качеством
изображения
даже на
больших экранах
Дисплей 8K
Самоподсвечивающиеся пиксели переводят
8K на новый уровень изображения
Это поколение 8K. Ощутите истинное совершенство визуальных технологий
с LG OLED 8K4.
Даже контент не в формате 8K преобразуется на ваших глазах
с помощью технологии Advanced AI 8K Upscaling, формируя изображение как
будто бы оно и было создано в формате 8K.
Разнообразные размеры
От самого большого
в мире до
самого
маленького в мире —
OLED-телевизоры
для любой среды
Эпический размер
Ультра большой экран
Огромные 88-дюймовые7 и 83-дюймовые8 экраны позволяют полностью погрузится в просмотр спортивных соревнований и почувствовать себя так, как-будто вы находитесь на стадионе. Сохраните любимые команды в профиле, чтобы функция уведомления о спортивных соревнованиях всегда сообщала вам о счете игры в режиме реального времени, и вы никогда не пропустили важные игры и матчи.
Персональный размер
Будьте ближе к действию
Самый компактный LG OLED, немного
больше вашего игрового монитора. Модели с диагональю 42 дюйма5
и 48 дюймов6 идеально подойдут
для вашего игрового уголка и обеспечат
полное погружение в игровой процесс.
OLED CARE
OLED Care упрощает
уход за дисплеем,
который ему
необходим
Специальное OLED меню
Всего лишь нажмите на кнопку
С комфортом наслаждайтесь наилучшим изображением для ваших
условий просмотра и, после вашего согласия, получайте индивидуальные
рекомендации, основанные на ваших привычках использования.
любые модели
-
G2ГДЕ КУПИТЬ
-
C2ГДЕ КУПИТЬ
-
B2ГДЕ КУПИТЬ
-
A2ГДЕ КУПИТЬ
-
EaselГДЕ КУПИТЬ
-
OLED evo 4K
с технологией Brightness
Booster Max120HZ
Частота обновления77" 65"
-
OLED evo 4K
с технологией Brightness
Booster120HZ
Частота обновления83" 77" 65" 55" 48" 42"
-
OLED 4K120HZ
Частота обновления65" 55"
-
OLED 4K60HZ
Частота обновления65" 55" 48"
-
OLED evo 4K
с технологией Brightness
Booster Max120HZ
Частота обновления65"
*Модели 48/42C2 не учитываются в результатах тестирования технологии Brightness Booster.
-
Практически незаметная рамка
Дизайн крепления
на стену GalleryМалый вес
волокнистый композитный материал
-
Практически незаметная рамкаМалый вес
волокнистый композитный материал
-
Узкая рамка
-
Узкая рамка
-
Дизайн Easel
изображения
-
PRO
Dynamic Tone Mapping
c точной детализацией
-
PRO
Dynamic Tone Mapping
c точной детализацией
-
Dynamic Tone Mapping
-
Dynamic Tone Mapping
-
PRO
Dynamic Tone Mapping
c точной детализацией
*HDR 10 Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.
*Технология 100% точности цветопередачи поддерживается на всех продуктах OLED 2022 года. Технология 100% объема цвета поддерживается на всех продуктах OLED 2022 года за исключением дизайна Easel.
*AI Picture Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.
*Функция Precision Detail от Dolby Vision станет доступной после обновлении Dolby Vision IQ с июня 2022 (точное время обновления будет зависеть от страны).
звука
-
4.2 Ch. / 60W7.1.2
Виртуальный объемный звук
-
2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
Виртуальный объемный звук
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
Виртуальный объемный звук
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
Виртуальный объемный звук
-
4.2 Ch. / 80W5.1.2
Виртуальный объемный звук
*AI Sound Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.
-
Airplay 2
Всегдаготов
-
Airplay 2
Всегдаготов
-
Airplay 2
-
Airplay 2
-
Airplay2
Всегдаготов
*Google Assistant, Airplay 2 поддерживаются на всех продуктах линейки OLED 2022 года, но доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона.
-
VRR
-
VRR
-
VRR
-
-
VRR
*HGiG, ALLM, eARC поддерживаются на всех продуктах линейки OLED.
-
WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.0 - 2ea
HDMI 2.1 - 2ea
-
WIFI 5HDMI 2.0 - 3ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
- Модели 48/42C2 не учитываются в результатах тестирования технологии Brightness Booster.
- Taqqoslash OLED evo seriyasidan tashqari LG OLED televizorlarining to‘liq oq o‘lchamiga asoslangan.
- По сравнению с LED-телевизорами LG, в которых точность цветопередачи, измерена также по формуле CIE DE2000 при тестировании на 125 цветовых схемах
- Формат 8K доступен на LG OLED серии Z2.
- 42-дюймовая модель доступна только в серии LG OLED C2.
- 48-дюймовая модель доступна только в сериях LG OLED C2 и A2.
- 88-дюймовая модель доступна только в серии LG OLED Z2.
- 83-дюймовая модель доступна только в сериях LG OLED G2 и C2.
