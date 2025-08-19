G2 65'' 4K Smart OLED evo Gallery Edition телевизор

Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG OLED Logo

Купить сейчас
Красочное абстрактное изображение на экране OLED-телевизора LG evo Красочное абстрактное изображение на экране OLED-телевизора LG evo

ДИСПЛЕЙ

Постоянно
совершенствующееся
превосходство

Повышение яркости Brightness Booster

Ярче, чем
когда-либо прежде

Самоподсвечивающиеся пиксели дарят яркость как никогда раньше.
Интеллектуальный процессор α9 Gen5 лежит в основе
управления пикселями телевизора LG OLED evo.
Благодаря совместной работе интеллектуального процессора
и Brightness Booster Max яркость экрана модели G2 на 30% больше,
чем у других OLED моделей (не OLED evo). Brightness Booster
увеличивает яркость экрана модели C2 на 20%.

*Изображения экрана являются имитацией.

4 слоя экрана видны сверху. Подсветка исчезает, и три слоя объединяются для создания яркого изображения.
4 слоя экрана видны сверху. Подсветка исчезает, и три слоя объединяются для создания яркого изображения.

Самоподсвечивающиеся пиксели

Оцените настоящие
темные оттенки и
миллиарды насыщенных
цветов без подсветки

Надпись «Супер черный» жирным шрифтом появляется на экране, а затем снизу появляется массивный айсберг с извилистыми бороздами. Надпись «Супер черный» жирным шрифтом появляется на экране, а затем снизу появляется массивный айсберг с извилистыми бороздами.
Надпись «Супер черный» жирным шрифтом появляется на экране, а затем снизу появляется массивный айсберг с извилистыми бороздами. Надпись «Супер черный» жирным шрифтом появляется на экране, а затем снизу появляется массивный айсберг с извилистыми бороздами.
Надпись «Супер черный» жирным шрифтом появляется на экране, а затем снизу появляется массивный айсберг с извилистыми бороздами. Надпись «Супер черный» жирным шрифтом появляется на экране, а затем снизу появляется массивный айсберг с извилистыми бороздами.

Высокая контрастность

Не просто черный,
СУПЕР ЧЕРНЫЙ

Ощутите интенсивность идеального глубокого черного цвета.
Самоподсвечивающиеся пиксели включаются и выключаются без подсветки, поэтому
темные участки остаются темными, как оникс, а светлые — исключительно светлыми.

На весь экран изображение вида с воздуха на прибрежный город с движением транспорта по мосту во время захода солнца. Изображение обрезано и представлено на экране OLED-телевизора LG с неизменными оригинальными цветами. На весь экран изображение вида с воздуха на прибрежный город с движением транспорта по мосту во время захода солнца. Изображение обрезано и представлено на экране OLED-телевизора LG с неизменными оригинальными цветами. На весь экран изображение вида с воздуха на прибрежный город с движением транспорта по мосту во время захода солнца. Изображение обрезано и представлено на экране OLED-телевизора LG с неизменными оригинальными цветами.
На весь экран изображение вида с воздуха на прибрежный город с движением транспорта по мосту во время захода солнца. Изображение обрезано и представлено на экране OLED-телевизора LG с неизменными оригинальными цветами.

100% точность цветопередачи

Реальное
отображение цветов

Смотрите цвета такими,как задумывал автор. Никаких искажений.
Никаких преувелечений. Благодаря естественным оттенкам,
соответствующим исходному контенту, панели LG OLED сертифицированы
компанией Intertek на 100% точность цветопередачи* по сравнению с традиционными LED-дисплеями,
точность цветопередачи которых составляет 70-80%3.

*Панель LG OLED сертифицирована компанией Intertek на 100% точность цветопередачи, измеренную по формуле CIE DE2000 при тестировании на 125 цветовых схемах.

Цветок распускается, цвет его персиковых лепестков становится более ярким и насыщенным
Цветок распускается, цвет его персиковых лепестков становится более ярким и насыщенным

100% цветового объема

Откройте для себя новое
цветовое измерение

От самых темных ночных сцен до самых
ярких кадров
— каждый оттенок в цветовом 3D
пространстве охватывает
весь диапазон яркости телевизора.
Такое достижение 100%
цветового объема* было сертифицировано компанией Intertek.

*Объем полного цвета дисплея (CGV) эквивалентен или
превышает цветовое пространство DCI-P3,
что было
подтверждено независимым тестированием компании Intertek.

Многочисленные пиксели собираются вместе, чтобы создать детальный ночной вид города с высоты птичьего полета, а затем появляется слово 8K

Дисплей 8K

Самоподсвечивающиеся пиксели переводят
8K на новый уровень изображения

Это поколение 8K. Ощутите истинное совершенство визуальных технологий
с LG OLED 8K4.
Даже контент не в формате 8K преобразуется на ваших глазах
с помощью технологии Advanced AI 8K Upscaling, формируя изображение как
будто бы оно и было создано в формате 8K.

Попробуйте сравнить
любые модели
prev
next
Дисплей
  • OLED evo 4K

    с технологией Brightness
    Booster Max

    120HZ

    Частота обновления

    77" 65"
  • OLED evo 4K

    с технологией Brightness
    Booster

    120HZ

    Частота обновления

    83" 77" 65" 55" 48" 42"
  • OLED 4K
    120HZ

    Частота обновления

    65" 55"
  • OLED 4K
    60HZ

    Частота обновления

    65" 55" 48"
  • OLED evo 4K

    с технологией Brightness
    Booster Max

    120HZ

    Частота обновления

    65"

*Модели 48/42C2 не учитываются в результатах тестирования технологии Brightness Booster.

Процессор
  • Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K
  • Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K
  • Логотип интеллектуального процессора a7 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a7 gen5 4K
  • Логотип интеллектуального процессора a7 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a7 gen5 4K
  • Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K
Дизайн
  • Практически незаметная рамка
    Дизайн крепления
    на стену Gallery
    Малый вес

    волокнистый композитный материал

  • Практически незаметная рамка
    Малый вес

    волокнистый композитный материал

  • Узкая рамка
  • Узкая рамка
  • Дизайн Easel
Качество
изображения
  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    c точной детализацией

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    c точной детализацией

  • Dynamic Tone Mapping

  • Dynamic Tone Mapping

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    c точной детализацией

*HDR 10 Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.

*Технология 100% точности цветопередачи поддерживается на всех продуктах OLED 2022 года. Технология 100% объема цвета поддерживается на всех продуктах OLED 2022 года за исключением дизайна Easel.

*AI Picture Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.

*Функция Precision Detail от Dolby Vision станет доступной после обновлении Dolby Vision IQ с июня 2022 (точное время обновления будет зависеть от страны).

Качество
звука
  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    Виртуальный объемный звук

    Логотип Dolby Atmos Логотип Dolby Atmos
  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    Виртуальный объемный звук

    Логотип Dolby Atmos Логотип Dolby Atmos
  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    Виртуальный объемный звук

    Логотип Dolby Atmos Логотип Dolby Atmos
  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    Виртуальный объемный звук

    Логотип Dolby Atmos Логотип Dolby Atmos
  • 4.2 Ch. / 80W
    5.1.2

    Виртуальный объемный звук

*AI Sound Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.

Умные технологии
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay 2

    Всегда

    готов
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay 2

    Всегда

    готов
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay 2
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay 2
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay2

    Всегда

    готов

*Google Assistant, Airplay 2 поддерживаются на всех продуктах линейки OLED 2022 года, но доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона.

Game
  • Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync
    VRR
  • Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync
    VRR
  • Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync
    VRR
  • VRR

*HGiG, ALLM, eARC поддерживаются на всех продуктах линейки OLED.

Подключение

  • WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea
  • Логотип WiFi 5 Логотип WiFi 5

    WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.0 - 2ea
    HDMI 2.1 - 2ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.0 - 3ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

  • Обзор

  • Дисплей

  • Кино

  • Игры

  • Дизайн

  • Устойчивое развитие

  1. Модели 48/42C2 не учитываются в результатах тестирования технологии Brightness Booster.
  2. Taqqoslash OLED evo seriyasidan tashqari LG OLED televizorlarining to‘liq oq o‘lchamiga asoslangan.
  3. По сравнению с LED-телевизорами LG, в которых точность цветопередачи, измерена также по формуле CIE DE2000 при тестировании на 125 цветовых схемах
  4. Формат 8K доступен на LG OLED серии Z2.
  5. 42-дюймовая модель доступна только в серии LG OLED C2.
  6. 48-дюймовая модель доступна только в сериях LG OLED C2 и A2.
  7. 88-дюймовая модель доступна только в серии LG OLED Z2.
  8. 83-дюймовая модель доступна только в сериях LG OLED G2 и C2.

Вид спереди

$OLED65G2RLA

G2 65'' 4K Smart OLED evo Gallery Edition телевизор

Найти онлайн