C2 48'' 4K Smart OLED evo телевизор

Признанный чемпион

OLED-дисплеи LG получили золото* за высокую игровую производительность от TÜV Rheinland,

подтверждая, что в этих дисплеях используется технология отображения высочайшего класса для игр.

Кроме того, Intertek аккредитовала эти телевизоры на соответствие качеcтва игровой

производительности благодаря превосходной цветопередаче и поддержке HDR.

*High Gaming Performance Gold (TUV) применяется ко всем OLED-телевизорам LG серии 2022, кроме LG OLED серии A.

**Идентификатор сертификата в логотипе относится к 65-дюймовым моделям телевизоров OLED. Идентификатор сертификата отличается в зависимости от размера OLED-дисплея.