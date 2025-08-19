C2 48'' 4K Smart OLED evo телевизор

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ИГРЫ
Взгляд
победителя
Признанный чемпион
OLED-дисплеи LG получили золото* за высокую игровую производительность от TÜV Rheinland,
подтверждая, что в этих дисплеях используется технология отображения высочайшего класса для игр.
Кроме того, Intertek аккредитовала эти телевизоры на соответствие качеcтва игровой
производительности благодаря превосходной цветопередаче и поддержке HDR.
*High Gaming Performance Gold (TUV) применяется ко всем OLED-телевизорам LG серии 2022, кроме LG
OLED серии A.
**Идентификатор сертификата в логотипе относится к 65-дюймовым моделям телевизоров OLED. Идентификатор сертификата отличается в зависимости от размера OLED-дисплея.
Потрясающий игровой опыт
Будьте всегда первым
с помощью функций
улучшающих процесс игры
Не отрывайтесь от игры
Режим плавной
игры
Благодаря самоподсвечивающимся пикселям LG OLED,
которые светятся независимо друг от друга,
дисплей достигает скорости отклика* 0,1 мс,
необходимой для более четкого изображения.
VRR* следит за изменениями частоты кадров,
обеспечивая плавность изображения.
А благодаря скорости передачи данных 48 Гбит/с
вы можете играть в игры с высоким уровнем графики,
не беспокоясь о задержках.
*Время отклика протестировано и сертифицировано Intertek.
**VRR является сертифицированной спецификацией HDMI 2.1 и поддерживается в LG OLED серий Z2, G2, C2 и B2.
***Изображения экрана являются имитацией.
NVIDIA G-Sync
AMD FreeSync Premium
Даже когда действие происходит молниеносно, NVIDIA G-Sync¹ обеспечивает плавность игры.
Объедините это с четкими и точными самоподсвечивающимися пикселями LG OLED
для сверхбыстрого отклика и плавного движения.
AMD FreeSync Premium2 устраняет разрывы изображения и подвисания,
обеспечивая максимально короткую задержку в играх. Благодаря синхронизации
дисплея с частотой кадров вашей игры, изображение выглядит удивительно плавно.
*Технология NVIDIA G-SYNC совместима с видеокартами RTX 20, RTX 30 и GTX
16. Более старые видеокарты не поддерживают совместимость с G-SYNC.
Технология Dolby Vision Gaming
Технология HDR в игре
OLED-телевизоры LG первыми в отрасли
поддерживают
Dolby Vision Gaming
4K при 120 Гц3. Игра становится
реальностью,
когда технология HDR и плавное
изображение на частоте
120 Гц становятся единым целым.
HGiG
HDR, как и задумывал
разработчик игры.
Режим HGiG4 был разработан для применения оптимальных настроек
HDR в соответствии с диапазоном производительности вашего телевизора.
Получите более точное изображение без излишней насыщенности или
пересвеченных участков и играйте именно так, как задумывал разработчик.
Игры с низкой задержкой
Минимальная задержка, максимальное удовольствие
Благодаря невероятно низкой задержке OLED-телевизоров LG вы можете играть
в любимые файтинг-игры так, как будто они происходят в реальном времени.
Действие происходит сразу же при нажатии кнопки на геймпаде: наносите
стремительные удары и станьте победителем.
*Изображения экрана являются имитацией.
Готов к игре
Какую игровую
вселенную вы
исследуете первой?
Облачные игры
Боевик. Приключения.
Ностальгия. Все, как вы любите.ий.
Здесь ваши любимые игры и то, что вам точно понравится.
Откройте для себя GeForce NOW, который предлагает вам тысячи
самых захватывающих игр в мире. OLED-телевизор LG также
совместим с сервисом Stadia, что дает вам огромный выбор игр.
Благодаря Wi-Fi 66, отличающемуся более высокой скоростью
и меньшей задержкой по сравнению с Wi-Fi 5, вы сможете играть
в игры с высоким уровнем графики без перебоев и пропуска кадров.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
Идеальный размер для
одного игрока
Наслаждайтесь играми на 42-дюймовых7
или 48-дюймовых8 OLED-телевизорах LG.
Невероятно реалистичное изображение позволит
вам чувствовать себя в центре действия!
Оптимизатор игр
Точная настройка
игрового дисплея
Во что бы вы ни играли, выберите настройки для себя. Оптимизатор
игр предлагает идеальные настройки в соответствии с жанром.
Сократите лаги в спортивных играх, замечайте врагов в шутерах
и оцените фантастическое великолепие персонажей в RPG.
Оптимизируйте дисплей под свою игру и наслаждайтесь.
Панель управления
Управляйте своим игровым миром
Больше не нужно ставить игру на паузу, чтобы изменить настройки.
Получите доступ к настройкам во время игры с помощью
панели управления для игр. Сделайте всего несколько нажатий,
чтобы настроить игру, как нужно именно вам, и вы даже можете
проверить частоту обновления в режиме реального времени.
любые модели
-
OLED evo 4K
с технологией Brightness
Booster Max120HZ
Частота обновления77" 65"
-
OLED evo 4K
с технологией Brightness
Booster120HZ
Частота обновления83" 77" 65" 55" 48" 42"
-
OLED 4K120HZ
Частота обновления65" 55"
-
OLED 4K60HZ
Частота обновления65" 55" 48"
-
OLED evo 4K
с технологией Brightness
Booster Max120HZ
Частота обновления65"
*Модели 48/42C2 не учитываются в результатах тестирования технологии Brightness Booster.
-
Практически незаметная рамка
Дизайн крепления
на стену GalleryМалый вес
волокнистый композитный материал
-
Практически незаметная рамкаМалый вес
волокнистый композитный материал
-
Узкая рамка
-
Узкая рамка
-
Дизайн Easel
изображения
-
PRO
Dynamic Tone Mapping
c точной детализацией
-
PRO
Dynamic Tone Mapping
c точной детализацией
-
Dynamic Tone Mapping
-
Dynamic Tone Mapping
-
PRO
Dynamic Tone Mapping
c точной детализацией
*HDR 10 Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.
*Технология 100% точности цветопередачи поддерживается на всех продуктах OLED 2022 года. Технология 100% объема цвета поддерживается на всех продуктах OLED 2022 года за исключением дизайна Easel.
*AI Picture Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.
*Функция Precision Detail от Dolby Vision станет доступной после обновлении Dolby Vision IQ с июня 2022 (точное время обновления будет зависеть от страны).
звука
-
4.2 Ch. / 60W7.1.2
Виртуальный объемный звук
-
2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
Виртуальный объемный звук
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
Виртуальный объемный звук
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
Виртуальный объемный звук
-
4.2 Ch. / 80W5.1.2
Виртуальный объемный звук
*AI Sound Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.
-
Airplay 2
Всегдаготов
-
Airplay 2
Всегдаготов
-
Airplay 2
-
Airplay 2
-
Airplay2
Всегдаготов
*Google Assistant, Airplay 2 поддерживаются на всех продуктах линейки OLED 2022 года, но доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона.
-
VRR
-
VRR
-
VRR
-
-
VRR
*HGiG, ALLM, eARC поддерживаются на всех продуктах линейки OLED.
-
WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.0 - 2ea
HDMI 2.1 - 2ea
-
WIFI 5HDMI 2.0 - 3ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
- NVIDIA G-Sync поддерживается на OLED-телевизорах LG серий Z2, G2, C2 и B2.
- AMD FreeSync Premium доступен на OLED-телевизорах LG серий Z2, G2, C2 и B2.
- Dolby Vision Gaming 4K при 120 Гц поддерживается на OLED-телевизорах LG серий Z2, G2, C2 и B2.
-
HGiG – это действующая на добровольной основе группа компаний из игровой и телеиндустрии,
которые создают публичные нормативные документы с целью улучшения качества игр в HDR для пользователей.
- У продукта нет фиксированного изгиба. Изгиб экрана можно менять. Согласно результатам внутренних испытаний, максимальный изгиб схож с продуктами с фиксированным изгибом 900R, а минимальный изгиб схож с продуктами с плоским экраном.
- Wi-Fi 6 доступен на LG OLED серий Z2 и G2.
- 42-дюймовая модель доступна только в серии LG OLED C2.
- 48-дюймовая модель доступна только в сериях LG OLED C2 и A2.
