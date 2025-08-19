C2 48'' 4K Smart OLED evo телевизор

Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LGOLED Logo

Купить сейчас
Персонаж научно-фантастической игры бежит по туннелю с неоновыми огнями Персонаж научно-фантастической игры бежит по туннелю с неоновыми огнями

ИГРЫ

Взгляд
победителя

Признанный чемпион

OLED-дисплеи LG получили золото* за высокую игровую производительность от TÜV Rheinland,
подтверждая, что в этих дисплеях используется технология отображения высочайшего класса для игр.
Кроме того, Intertek аккредитовала эти телевизоры на соответствие качеcтва игровой
производительности благодаря превосходной цветопередаче и поддержке HDR.

*High Gaming Performance Gold (TUV) применяется ко всем OLED-телевизорам LG серии 2022, кроме LG OLED серии A.
**Идентификатор сертификата в логотипе относится к 65-дюймовым моделям телевизоров OLED. Идентификатор сертификата отличается в зависимости от размера OLED-дисплея.

Потрясающий игровой опыт

Будьте всегда первым
с помощью функций
улучшающих процесс игры

Причудливый домик среди деревьев, грибов и больших камней под ночным звездным небом Причудливый домик среди деревьев, грибов и больших камней под ночным звездным небом

HGiG

HDR, как и задумывал
разработчик игры.

Режим HGiG4 был разработан для применения оптимальных настроек
HDR в соответствии с диапазоном производительности вашего телевизора.
Получите более точное изображение без излишней насыщенности или
пересвеченных участков и играйте именно так, как задумывал разработчик.

Геймпад на фоне OLED-телевизора LG, на экране которого показана файтинг-игра с двумя мускулистыми бойцами.

Игры с низкой задержкой

Минимальная задержка, максимальное удовольствие

Благодаря невероятно низкой задержке OLED-телевизоров LG вы можете играть
в любимые файтинг-игры так, как будто они происходят в реальном времени.
Действие происходит сразу же при нажатии кнопки на геймпаде: наносите
стремительные удары и станьте победителем.

*Изображения экрана являются имитацией.

Готов к игре

Какую игровую
вселенную вы
исследуете первой?

Облачные игры

Боевик. Приключения.
Ностальгия. Все, как вы любите.ий.

OLED-телевизор LG показывает сцену из игры в стиле киберпанк, а внизу появляется неоновый символ Wi-Fi
OLED-телевизор LG показывает сцену из игры в стиле киберпанк, а внизу появляется неоновый символ Wi-Fi OLED-телевизор LG показывает сцену из игры в стиле киберпанк, а внизу появляется неоновый символ Wi-Fi OLED-телевизор LG показывает сцену из игры в стиле киберпанк, а внизу появляется неоновый символ Wi-Fi

Здесь ваши любимые игры и то, что вам точно понравится.
Откройте для себя GeForce NOW, который предлагает вам тысячи
самых захватывающих игр в мире. OLED-телевизор LG также
совместим с сервисом Stadia, что дает вам огромный выбор игр.
Благодаря Wi-Fi 66, отличающемуся более высокой скоростью
и меньшей задержкой по сравнению с Wi-Fi 5, вы сможете играть
в игры с высоким уровнем графики без перебоев и пропуска кадров.

Логотип GeForce NOW
Логотип GeForce NOW
OLED-телевизор LG представлен в игровой комнате. При нажатии кнопки настроек на пульте дистанционного управления на экране появляется панель управления для игр.

Панель управления

Управляйте своим игровым миром

Больше не нужно ставить игру на паузу, чтобы изменить настройки.
Получите доступ к настройкам во время игры с помощью
панели управления для игр. Сделайте всего несколько нажатий,
чтобы настроить игру, как нужно именно вам, и вы даже можете
проверить частоту обновления в режиме реального времени.

Попробуйте сравнить
любые модели
Дисплей
  • OLED evo 4K

    с технологией Brightness
    Booster Max

    120HZ

    Частота обновления

    77" 65"
  • OLED evo 4K

    с технологией Brightness
    Booster

    120HZ

    Частота обновления

    83" 77" 65" 55" 48" 42"
  • OLED 4K
    120HZ

    Частота обновления

    65" 55"
  • OLED 4K
    60HZ

    Частота обновления

    65" 55" 48"
  • OLED evo 4K

    с технологией Brightness
    Booster Max

    120HZ

    Частота обновления

    65"

*Модели 48/42C2 не учитываются в результатах тестирования технологии Brightness Booster.

Процессор
  • Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K
  • Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K
  • Логотип интеллектуального процессора a7 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a7 gen5 4K
  • Логотип интеллектуального процессора a7 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a7 gen5 4K
  • Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K
Дизайн
  • Практически незаметная рамка
    Дизайн крепления
    на стену Gallery
    Малый вес

    волокнистый композитный материал

  • Практически незаметная рамка
    Малый вес

    волокнистый композитный материал

  • Узкая рамка
  • Узкая рамка
  • Дизайн Easel
Качество
изображения
  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    c точной детализацией

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    c точной детализацией

  • Dynamic Tone Mapping

  • Dynamic Tone Mapping

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    c точной детализацией

*HDR 10 Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.

*Технология 100% точности цветопередачи поддерживается на всех продуктах OLED 2022 года. Технология 100% объема цвета поддерживается на всех продуктах OLED 2022 года за исключением дизайна Easel.

*AI Picture Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.

*Функция Precision Detail от Dolby Vision станет доступной после обновлении Dolby Vision IQ с июня 2022 (точное время обновления будет зависеть от страны).

Качество
звука
  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    Виртуальный объемный звук

    Логотип Dolby Atmos Логотип Dolby Atmos
  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    Виртуальный объемный звук

    Логотип Dolby Atmos Логотип Dolby Atmos
  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    Виртуальный объемный звук

    Логотип Dolby Atmos Логотип Dolby Atmos
  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    Виртуальный объемный звук

    Логотип Dolby Atmos Логотип Dolby Atmos
  • 4.2 Ch. / 80W
    5.1.2

    Виртуальный объемный звук

*AI Sound Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.

Умные технологии
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay 2

    Всегда

    готов
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay 2

    Всегда

    готов
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay 2
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay 2
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay2

    Всегда

    готов

*Google Assistant, Airplay 2 поддерживаются на всех продуктах линейки OLED 2022 года, но доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона.

Game
  • Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync
    VRR
  • Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync
    VRR
  • Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync
    VRR
  • VRR

*HGiG, ALLM, eARC поддерживаются на всех продуктах линейки OLED.

Подключение

  • WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea
  • Логотип WiFi 5 Логотип WiFi 5

    WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.0 - 2ea
    HDMI 2.1 - 2ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.0 - 3ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

  • Обзор

  • Дисплей

  • Кино

  • Игры

  • Дизайн

  • Устойчивое развитие

  1. NVIDIA G-Sync поддерживается на OLED-телевизорах LG серий Z2, G2, C2 и B2.
  2. AMD FreeSync Premium доступен на OLED-телевизорах LG серий Z2, G2, C2 и B2.
  3. Dolby Vision Gaming 4K при 120 Гц поддерживается на OLED-телевизорах LG серий Z2, G2, C2 и B2.
  4. HGiG – это действующая на добровольной основе группа компаний из игровой и телеиндустрии,
    которые создают публичные нормативные документы с целью улучшения качества игр в HDR для пользователей.
  5. У продукта нет фиксированного изгиба. Изгиб экрана можно менять. Согласно результатам внутренних испытаний, максимальный изгиб схож с продуктами с фиксированным изгибом 900R, а минимальный изгиб схож с продуктами с плоским экраном.
  6. Wi-Fi 6 доступен на LG OLED серий Z2 и G2.
  7. 42-дюймовая модель доступна только в серии LG OLED C2.
  8. 48-дюймовая модель доступна только в сериях LG OLED C2 и A2.

Вид спереди

$OLED48C2RLA

C2 48'' 4K Smart OLED evo телевизор

Найти онлайн