G2 65'' 4K Smart OLED evo Gallery Edition телевизор

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Дисплей
с видением
устойчивого
будущего
Наша миссия
Мы создаем инновации,
которые делают жизнь
лучше для всех
сегодня и завтра
Экологичный подход
экологичноебудущее
Давайте переключимся на
более экологичное будущее
ПРОИЗВОДСТВО
Экологичный
дизайн продукта
УПАКОВКА
Экологически
безопасная упаковка
ПРИМЕНЕНИЕ
Экономия электроэнергии
УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация и
переработка отходов
-
Получен за эффективное использование природных ресурсов и отсутствие опасных материалов.
- Производство: Без Cd и InP
- Эксплуатация: Экономия электроэнергии во время использования
- Утилизация: Высокий коэффициент пригодности к утилизации
-
Получен за снижение углеродосодержащих выбросов на всех этапах жизненного цикла, от производства до утилизации, по сравнению с OLED-телевизорами прошлого года
*Этикетка 'Сокращение выбросов CO2' относится только к моделям 65G2 и 65C2. На всех остальных моделях G2 и C2 имеется этикетка 'Контролируемые выбросы CO2'.
-
Получено на основании коэффициента использования переработанных материалов
- Производство: В компонентах телевизора используется переработанный пластик *OLED-телевизоры LG серии G2 и C2 получили декларацию соответствия экологическим требованиям применительно к рамке и задней крышке телевизора. Процент использования переработанных материалов зависит от модели и размера.
Экологичный жизненный цикл
с LG OLED
OLED-телевизоров LG: от производства до утилизации.
В телевизоре отсутствует подсветка, корпус изготовлен преимущественно
из металла (пластик используется только там, где это действительно необходимо),
отсутствуют опасные вещества (такие как Cd и InP).
Телевизор упакован в пригодную для переработки картонную коробку,
а пульт ДУ — в мешочек, изготовленный из биоразлагаемого материала.
Технология энергосбережения телевизора позволяет сократить вредные выбросы в окружающую среду.
Когда придет время расстаться с телевизором, высокий коэффициент пригодности
к переработке снизит до минимума выбросы в процессе утилизации.
OLED-телевизоры LG 2022 года безопасны для окружающей среды в течение всего жизненного цикла.
*Этикетка 'Сокращение выбросов CO2' относится только к
моделям 65G2 и 65C2. На всех остальных моделях G2 и C2
имеется этикетка 'Выбросы CO2 контролируются'.
Экологически безопасная упаковка
будущем нашей планеты
в картонных коробках,
пригодных для вторичной переработки,
внутри которых находится пакет
из биоразлагаемого материала
с пультом дистанционного управления.
Все материалы были тщательно подобраны
с учетом их экологических характеристик.
Просто ищите маркировку Eco Label!
Композитное волокно
лишний вес
*Подставка 65C2 минимум на 39% легче, чем модели серии C1.
Комфорт для глаз
Забота оваших глазах
Заботимся о ваших глазах
с более экологичным телевизором
Низкий уровень синего света
передачи с оптимальным изображением
и минимальной нагрузкой1 на глаза.
OLED-телевизор LG пропускает лишь небольшое,
не вредное для здоровья количество синего света*.
Поэтому даже после приятного ленивого воскресенья,
проведенного перед телевизором,
глаза чувствуют себя отдохнувшими.
*OLED-телевизоры LG сертифицированы TUV-Eyesafe®
как дисплеи с низким уровнем синего света.
Отсутствие мерцаний
стали комфортными
Они утомляют наши глаза при длительном воздействии
— даже если практически незаметны.
LG OLED заботится о ваших глазах,
что подтверждает сертификат Flicker Free*2,3,4 от UL.
*Панели LG OLED сертифицированы UL как панели с отсутствием бликов.
Отсутствие дискомфорта от бликов
любом освещении
в отрасли получили сертификат
Discomfort Glare Free*5,6.
Независимо от освещенности помещения,
панели дисплея обеспечивают умеренную
яркость для более комфортного просмотра7.
*Панели LG OLED сертифицированы UL
как панели с низким уровнем мерцания.
ESG
С инновациями от LG
нашу планету ждет
светлое будущее
любые модели
*Модели 48/42C2 не учитываются в результатах тестирования технологии Brightness Booster.
-
Практически незаметная рамка
Дизайн крепления
на стену GalleryМалый вес
волокнистый композитный материал
-
Практически незаметная рамкаМалый вес
волокнистый композитный материал
-
Узкая рамка
-
Узкая рамка
-
Дизайн Easel
изображения
-
PRO
Dynamic Tone Mapping
c точной детализацией
-
PRO
Dynamic Tone Mapping
c точной детализацией
-
Dynamic Tone Mapping
-
Dynamic Tone Mapping
-
PRO
Dynamic Tone Mapping
c точной детализацией
*HDR 10 Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.
*Технология 100% точности цветопередачи поддерживается на всех продуктах OLED 2022 года. Технология 100% объема цвета поддерживается на всех продуктах OLED 2022 года за исключением дизайна Easel.
*AI Picture Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.
*Функция Precision Detail от Dolby Vision станет доступной после обновлении Dolby Vision IQ с июня 2022 (точное время обновления будет зависеть от страны).
звука
-
4.2 Ch. / 60W7.1.2
Виртуальный объемный звук
-
2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
Виртуальный объемный звук
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
Виртуальный объемный звук
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
Виртуальный объемный звук
-
4.2 Ch. / 80W5.1.2
Виртуальный объемный звук
*AI Sound Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.
-
Airplay 2
Всегдаготов
-
Airplay 2
Всегдаготов
-
Airplay 2
-
Airplay 2
-
Airplay2
Всегдаготов
*Google Assistant, Airplay 2 поддерживаются на всех продуктах линейки OLED 2022 года, но доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона.
-
VRR
-
VRR
-
VRR
-
-
VRR
*HGiG, ALLM, eARC поддерживаются на всех продуктах линейки OLED.
-
WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.0 - 2ea
HDMI 2.1 - 2ea
-
WIFI 5HDMI 2.0 - 3ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
- Сравнение LED-телевизора LG и LG OLED с низким уровнем синего света.
- *Результаты тестов на отсутствие мерцания относятся только к тестам OLED-панелей. *Сравнение проводилось между телевизорами LG LED и LG OLED.
- Условия съемки: дисплей 120 Гц для OLED и LED, параметры изображения / выдержка по умолчанию: 50FPS 120°.
- Результаты могут зависеть от условий съемки и воспроизведения.
- Результаты основаны на унифицированном методе оценки бликов (UGR).
- *Проверка считается пройденной, если UGR меньше 22 при просмотре телевизора с яркостью от 70 до 300 люкс.
- По сравнению с LED-телевизорам LG.
