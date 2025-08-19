G2 65'' 4K Smart OLED evo Gallery Edition телевизор

Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG OLED Logo

Купить сейчас
Иллюстрация в карандашной технике, изображающая усаженную деревьями городскую дорогу с проезжающими по ней автомобилями Иллюстрация в карандашной технике, изображающая усаженную деревьями городскую дорогу с проезжающими по ней автомобилями

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Дисплей
с видением
устойчивого
будущего

Наша миссия

Мы создаем инновации,

которые делают жизнь

лучше для всех

сегодня и завтра

Экологичный подход

экологичное

будущее

Давайте переключимся на
более экологичное будущее

Иллюстрация экологичного жизненного цикла продукции LG OLED показывает меньшее количество дисплейных панелей по сравнению с LED-телевизорами, экологичную упаковку, низкий уровень выбросов углекислого газа и экологичный процесс утилизации Иллюстрация экологичного жизненного цикла продукции LG OLED показывает меньшее количество дисплейных панелей по сравнению с LED-телевизорами, экологичную упаковку, низкий уровень выбросов углекислого газа и экологичный процесс утилизации

ПРОИЗВОДСТВО

Экологичный
дизайн продукта

УПАКОВКА

Экологически
безопасная упаковка

ПРИМЕНЕНИЕ

Экономия электроэнергии

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация и
переработка отходов

open
Сертификат экологической безопасности
  • Логотип SGS Eco Product Логотип SGS Eco Product

    Получен за эффективное использование природных ресурсов и отсутствие опасных материалов.

    - Производство: Без Cd и InP
    - Эксплуатация: Экономия электроэнергии во время использования
    - Утилизация: Высокий коэффициент пригодности к утилизации

  • Логотип Carbon Trust за сокращение выбросов CO2. Логотип Carbon Trust за сокращение выбросов CO2.

    Получен за снижение углеродосодержащих выбросов на всех этапах жизненного цикла, от производства до утилизации, по сравнению с OLED-телевизорами прошлого года

    *Этикетка 'Сокращение выбросов CO2' относится только к моделям 65G2 и 65C2. На всех остальных моделях G2 и C2 имеется этикетка 'Контролируемые выбросы CO2'.

  • Логотип UL ECV. Логотип UL ECV.

    Получено на основании коэффициента использования переработанных материалов

    - Производство: В компонентах телевизора используется переработанный пластик *OLED-телевизоры LG серии G2 и C2 получили декларацию соответствия экологическим требованиям применительно к рамке и задней крышке телевизора. Процент использования переработанных материалов зависит от модели и размера.

close

Экологичный жизненный цикл

Жизненный цикл
с LG OLED
Мы бережно относимся к окружающей среде на всех этапах жизненного цикла
OLED-телевизоров LG: от производства до утилизации.
В телевизоре отсутствует подсветка, корпус изготовлен преимущественно
из металла (пластик используется только там, где это действительно необходимо),
отсутствуют опасные вещества (такие как Cd и InP).
Телевизор упакован в пригодную для переработки картонную коробку,
а пульт ДУ — в мешочек, изготовленный из биоразлагаемого материала.
Технология энергосбережения телевизора позволяет сократить вредные выбросы в окружающую среду.
Когда придет время расстаться с телевизором, высокий коэффициент пригодности
к переработке снизит до минимума выбросы в процессе утилизации.
OLED-телевизоры LG 2022 года безопасны для окружающей среды в течение всего жизненного цикла.

*Этикетка 'Сокращение выбросов CO2' относится только к
моделям 65G2 и 65C2. На всех остальных моделях G2 и C2
имеется этикетка 'Выбросы CO2 контролируются'.

Экологически безопасная упаковка

Мы заботимся о
будущем нашей планеты
OLED-телевизоры LG поставляются
в картонных коробках,
пригодных для вторичной переработки,
внутри которых находится пакет
из биоразлагаемого материала
с пультом дистанционного управления.
Все материалы были тщательно подобраны
с учетом их экологических характеристик.
Просто ищите маркировку Eco Label!
Иллюстрация города, окруженного природой, созданная с использованием экологичной упаковки продукции LG OLED Иллюстрация города, окруженного природой, созданная с использованием экологичной упаковки продукции LG OLED
Иллюстрация OLED-телевизоров LG 2021 и 2022 годов выпуска на весах: модель 2022 года на 39% легче Иллюстрация OLED-телевизоров LG 2021 и 2022 годов выпуска на весах: модель 2022 года на 39% легче

Композитное волокно

Сокращаем
лишний вес
Благодаря использованию легкого композитного волокна вес LG OLED стал на 39% меньше*, чем раньше. Это позволяет сократить выбросы углекислого газа при транспортировке и облегчает утилизацию после многих лет службы.

*Подставка 65C2 минимум на 39% легче, чем модели серии C1.

Комфорт для глаз

Забота о

ваших глазах

Заботимся о ваших глазах
с более экологичным телевизором

Телевизоры LED и OLED расположены рядом друг с другом. На экране появляются разноцветные буквы, которые затем выстраиваются в синий текст со словами «СИНИЙ СВЕТ». На LED синий свет издает блики, а на OLED он приглушен. Телевизоры LED и OLED расположены рядом друг с другом. На экране появляются разноцветные буквы, которые затем выстраиваются в синий текст со словами «СИНИЙ СВЕТ». На LED синий свет издает блики, а на OLED он приглушен.
Телевизоры LED и OLED расположены рядом друг с другом. На экране появляются разноцветные буквы, которые затем выстраиваются в синий текст со словами «СИНИЙ СВЕТ». На LED синий свет издает блики, а на OLED он приглушен. Телевизоры LED и OLED расположены рядом друг с другом. На экране появляются разноцветные буквы, которые затем выстраиваются в синий текст со словами «СИНИЙ СВЕТ». На LED синий свет издает блики, а на OLED он приглушен.

Низкий уровень синего света

Безопасный для глаз экран
Смотрите развлекательные
передачи с оптимальным изображением
и минимальной нагрузкой1 на глаза.
OLED-телевизор LG пропускает лишь небольшое,
не вредное для здоровья количество синего света*.
Поэтому даже после приятного ленивого воскресенья,
проведенного перед телевизором,
глаза чувствуют себя отдохнувшими.

*OLED-телевизоры LG сертифицированы TUV-Eyesafe®
как дисплеи с низким уровнем синего света.

Изображение подсолнухов разделено посередине, по обе стороны от него расположены изображения экранов LED и LG OLED. Мерцание экрана появляется только на LED стороне экрана. Изображение подсолнухов разделено посередине, по обе стороны от него расположены изображения экранов LED и LG OLED. Мерцание экрана появляется только на LED стороне экрана.

Отсутствие мерцаний

Развлечения
стали комфортными
Мерцание экрана не просто надоедает.
Они утомляют наши глаза при длительном воздействии
— даже если практически незаметны.
LG OLED заботится о ваших глазах,
что подтверждает сертификат Flicker Free*2,3,4 от UL.

*Панели LG OLED сертифицированы UL как панели с отсутствием бликов.

Телевизор висит на стене с дисплеями LED и LG OLED по обе стороны. Когда изображение меняется с дневного на ночное, на стороне LED постоянно наблюдается значительно больше бликов, чем на стороне LG OLED. Телевизор висит на стене с дисплеями LED и LG OLED по обе стороны. Когда изображение меняется с дневного на ночное, на стороне LED постоянно наблюдается значительно больше бликов, чем на стороне LG OLED.
Телевизор висит на стене с дисплеями LED и LG OLED по обе стороны. Когда изображение меняется с дневного на ночное, на стороне LED постоянно наблюдается значительно больше бликов, чем на стороне LG OLED. Телевизор висит на стене с дисплеями LED и LG OLED по обе стороны. Когда изображение меняется с дневного на ночное, на стороне LED постоянно наблюдается значительно больше бликов, чем на стороне LG OLED.

Отсутствие дискомфорта от бликов

Меньше бликов при
любом освещении
OLED-телевизоры LG первыми
в отрасли получили сертификат
Discomfort Glare Free*5,6.
Независимо от освещенности помещения,
панели дисплея обеспечивают умеренную
яркость для более комфортного просмотра7.

*Панели LG OLED сертифицированы UL
как панели с низким уровнем мерцания.

ESG

С инновациями от LG

нашу планету ждет

светлое будущее

СЕРТИФИЦИРОВАНО
SEE MORE
Попробуйте сравнить
любые модели
prev
next
Дисплей
  • OLED evo 4K

    с технологией Brightness
    Booster Max

    120HZ

    Частота обновления

    77" 65"
  • OLED evo 4K

    с технологией Brightness
    Booster

    120HZ

    Частота обновления

    83" 77" 65" 55" 48" 42"
  • OLED 4K
    120HZ

    Частота обновления

    65" 55"
  • OLED 4K
    60HZ

    Частота обновления

    65" 55" 48"
  • OLED evo 4K

    с технологией Brightness
    Booster Max

    120HZ

    Частота обновления

    65"

*Модели 48/42C2 не учитываются в результатах тестирования технологии Brightness Booster.

Процессор
  • Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K
  • Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K
  • Логотип интеллектуального процессора a7 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a7 gen5 4K
  • Логотип интеллектуального процессора a7 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a7 gen5 4K
  • Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K
Дизайн
  • Практически незаметная рамка
    Дизайн крепления
    на стену Gallery
    Малый вес

    волокнистый композитный материал

  • Практически незаметная рамка
    Малый вес

    волокнистый композитный материал

  • Узкая рамка
  • Узкая рамка
  • Дизайн Easel
Качество
изображения
  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    c точной детализацией

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    c точной детализацией

  • Dynamic Tone Mapping

  • Dynamic Tone Mapping

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    c точной детализацией

*HDR 10 Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.

*Технология 100% точности цветопередачи поддерживается на всех продуктах OLED 2022 года. Технология 100% объема цвета поддерживается на всех продуктах OLED 2022 года за исключением дизайна Easel.

*AI Picture Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.

*Функция Precision Detail от Dolby Vision станет доступной после обновлении Dolby Vision IQ с июня 2022 (точное время обновления будет зависеть от страны).

Качество
звука
  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    Виртуальный объемный звук

    Логотип Dolby Atmos Логотип Dolby Atmos
  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    Виртуальный объемный звук

    Логотип Dolby Atmos Логотип Dolby Atmos
  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    Виртуальный объемный звук

    Логотип Dolby Atmos Логотип Dolby Atmos
  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    Виртуальный объемный звук

    Логотип Dolby Atmos Логотип Dolby Atmos
  • 4.2 Ch. / 80W
    5.1.2

    Виртуальный объемный звук

*AI Sound Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.

Умные технологии
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay 2

    Всегда

    готов
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay 2

    Всегда

    готов
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay 2
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay 2
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay2

    Всегда

    готов

*Google Assistant, Airplay 2 поддерживаются на всех продуктах линейки OLED 2022 года, но доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона.

Game
  • Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync
    VRR
  • Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync
    VRR
  • Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync
    VRR
  • VRR

*HGiG, ALLM, eARC поддерживаются на всех продуктах линейки OLED.

Подключение

  • WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea
  • Логотип WiFi 5 Логотип WiFi 5

    WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.0 - 2ea
    HDMI 2.1 - 2ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.0 - 3ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

  • Обзор

  • Дисплей

  • Кино

  • Игры

  • Дизайн

  • Устойчивое развитие

  1. Сравнение LED-телевизора LG и LG OLED с низким уровнем синего света.
  2. *Результаты тестов на отсутствие мерцания относятся только к тестам OLED-панелей. *Сравнение проводилось между телевизорами LG LED и LG OLED.
  3. Условия съемки: дисплей 120 Гц для OLED и LED, параметры изображения / выдержка по умолчанию: 50FPS 120°.
  4. Результаты могут зависеть от условий съемки и воспроизведения.
  5. Результаты основаны на унифицированном методе оценки бликов (UGR).
  6. *Проверка считается пройденной, если UGR меньше 22 при просмотре телевизора с яркостью от 70 до 300 люкс.
  7. По сравнению с LED-телевизорам LG.

Купить напрямую

Вид спереди

$OLED65G2RLA

G2 65'' 4K Smart OLED evo Gallery Edition телевизор

Найти онлайн