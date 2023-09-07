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LG TONE Free FP3

Характеристики

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Поддержка

LG TONE Free FP3

TONE-FP3

LG TONE Free FP3

Печать

Характеристики

Размер устройства (Φ)

Защита от воды/ брызг

IPX4

Все характеристики

ДИНАМИК

Размер устройства (Φ)

Тип устройства

Динамический

ВЕС

Кейс для зарядки вес (г)

33 g

Вес продукта нетто

5.3 g

СОВМЕСТИМОСТЬ

BLE

Да

Версия Bluetooth

5.1

Сервис Google Fast Pair

Да

ЭКВАЛАЙЗЕР

Пользовательский эквалайзер

Да

Эквалайзер LG

Да

ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ

Фоновый режим

Да

Количество микрофонов

2

Окружающий звук

Да

АУДИОКОДЕК

AAC

Да

SBC

Да

ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОР (Ч)

Время работы аккумулятор (Наушники, ANC выкл.)

7

Время работы аккумулятор (Наушники+Кейс для зарядки, ANC выкл.)

15

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ (Ч)

Время зарядки (Наушники)

1.5

Время зарядки (Наушники+Кейс для зарядки)

2

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Кейс для зарядки

54.5 x 54.5 x 30.0 mm

Наушник

16.1 x 32.6 x 25.7 mm

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Голосовые команды (Google assistant, Siri)

Да

Защита от воды/ брызг

IPX4

Множественное сопряжение

Да

Быстрая пара (Swift Pair)

Да

АКСЕССУАР

Медицинские силиконовые амбушюры

Да

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