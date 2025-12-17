About Cookies on This Site

أشخاص يجلسون حول طاولة اجتماعات في غرفة مؤتمرات ذات جدران زجاجية لامعة، ويتحدث شخص واحد ويشير بيديه بينما يستمع الآخرون ويدونون الملاحظات.

لحلول أماكن عمل أكثر ذكاءً، حلول إل جي المتكاملة

مصممة للتركيز والراحة

أنشئ بيئات عمل حديثة تمتزج فيها الراحة مع التكنولوجيا، وتدعم فيها الأنظمة والشاشات الإنتاجية ورفاه الموظفين طوال اليوم.

 

  • راحة ثابتة وأجواء متناسقة في جميع المساحات
  • بيئة مريحة تعزّز تجربة كل زيارة
  • تكامل سلس بين التكنولوجيا والتصميم

أنظمة ذكية وفعّالة تُبسّط الإدارة

بسّط عمليات مكان العمل عبر تحكم مركزي، وأنظمة تكييف عالية الكفاءة، وأداء موثوق. وارتقِ بالراحة والكفاءة من خلال أنظمة ذكية مركزية.

 

  • مراقبة وتحكم مركزي لسهولة الإدارة
  • أنظمة تبريد وتدفئة عالية الكفاءة
  • أنظمة قابلة للتوسع لتناسب مختلف تصاميم المكاتب

حلول الشركات والمكاتب حسب الاحتياجات

غرفة التعاون / المكتب

إنشاء بيئات مكتبية تعاونية من خلال تحكم ذكي بالمناخ واتصال سلس يدعم التركيز والإبداع والعمل الجماعي.

مساحة مكتبية مشرقة تضم مكاتب وكراسي بتصميم مفتوح، وتتميز بشاشات متعددة تعرض تصاميم معمارية، ومكالمات فيديو، وعروضًا مرئية. ويمكن رؤية وحدة تكييف هواء مثبتة في السقف أعلاه.
مجموعة من أربع وحدات تكييف هواء داخلية بأشكال مختلفة، بما في ذلك وحدة سقف، وناشر دائري، ووحدة مثبتة على الحائط، وفتحة تهوية مستطيلة رفيعة، معروضة على خلفية عادية.

الوحدات الداخلية VRF

تلبّي الوحدات الداخلية من إل جي جميع احتياجات عملك من حيث الراحة، التوزيع المتوازن للهواء، وكفاءة الطاقة.

وحدة تهوية مدمجة بفتحتين هوائيتين دائريتين في الأمام وغطاء معدني ثنائي اللون، موضوعة على خلفية فاتحة اللون.

وحدة تهوية

يعد حل التهوية ERV من إل جي نظاماً فعالاً لتجديد الهواء وتحسين جودته مع تقليل الفاقد في الطاقة.

شاشة تفاعلية كبيرة تعرض مخططًا ثلاثي الأبعاد لمساحة خارجية على طراز المقهى، مع صور أصغر مدمجة لمفاهيم التصميم الداخلي، على خلفية فاتحة.

لافتات رقمية تفاعلية

توفر LG CreateBoard تجربة لمس بديهية وأدوات متقدمة لبيئات التعليم والاجتماعات التفاعلية.

غرفة الاجتماعات

حوّل غرف الاجتماعات عبر شاشات واضحة، وألواح تفاعلية، وأنظمة اتصال تدعم التواصل الفعّال والتعاون.

غرفة مؤتمرات حديثة مع طاولات كبيرة وكراسي دوارة، وتتميز بشاشات متعددة تعرض المخططات والرسوم البيانية، بالإضافة إلى أجهزة كمبيوتر محمولة جاهزة للاجتماع.
شاشة عرض رقمية تعرض عرضًا ترويجيًا ربيعيًا باللون الوردي مع زهور مزخرفة وامرأتين ترتديان ملابس أنيقة، على خلفية فاتحة.

قياسي

ارتقِ بعملك مع لافتات UHD القياسية من إل جي التي تقدم وضوحاً وموثوقية عالية.

شاشة تفاعلية كبيرة تعرض مخططًا ثلاثي الأبعاد لمساحة خارجية على طراز المقهى، مع صور أصغر مدمجة لمفاهيم التصميم الداخلي، على خلفية فاتحة.

لافتات رقمية تفاعلية

توفر LG CreateBoard تجربة لمس بديهية وقدرات تعاون مرنة للاستخدامات التعليمية والمكتبية.

خلفية حمراء مجردة تحتوي على أشكال متداخلة بتدرجات وردية كبيرة، بتصميم عصري بسيط

تواصَل مع قسم أعمال LG

إذا كنت ترغب في الحصول على عرض سعر لأحد المنتجات التي تهمك أو لديك أي استفسار آخر، فلا تتردد في التواصل معنا.

