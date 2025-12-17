We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
مصممة للتركيز والراحة
أنشئ بيئات عمل حديثة تمتزج فيها الراحة مع التكنولوجيا، وتدعم فيها الأنظمة والشاشات الإنتاجية ورفاه الموظفين طوال اليوم.
- راحة ثابتة وأجواء متناسقة في جميع المساحات
- بيئة مريحة تعزّز تجربة كل زيارة
- تكامل سلس بين التكنولوجيا والتصميم
أنظمة ذكية وفعّالة تُبسّط الإدارة
بسّط عمليات مكان العمل عبر تحكم مركزي، وأنظمة تكييف عالية الكفاءة، وأداء موثوق. وارتقِ بالراحة والكفاءة من خلال أنظمة ذكية مركزية.
- مراقبة وتحكم مركزي لسهولة الإدارة
- أنظمة تبريد وتدفئة عالية الكفاءة
- أنظمة قابلة للتوسع لتناسب مختلف تصاميم المكاتب
حلول الشركات والمكاتب حسب الاحتياجات
غرفة التعاون / المكتب
إنشاء بيئات مكتبية تعاونية من خلال تحكم ذكي بالمناخ واتصال سلس يدعم التركيز والإبداع والعمل الجماعي.
- حلول التكييف
- شاشة المعلومات
الوحدات الداخلية VRF
تلبّي الوحدات الداخلية من إل جي جميع احتياجات عملك من حيث الراحة، التوزيع المتوازن للهواء، وكفاءة الطاقة.
وحدة تهوية
يعد حل التهوية ERV من إل جي نظاماً فعالاً لتجديد الهواء وتحسين جودته مع تقليل الفاقد في الطاقة.
لافتات رقمية تفاعلية
توفر LG CreateBoard تجربة لمس بديهية وأدوات متقدمة لبيئات التعليم والاجتماعات التفاعلية.
غرفة الاجتماعات
حوّل غرف الاجتماعات عبر شاشات واضحة، وألواح تفاعلية، وأنظمة اتصال تدعم التواصل الفعّال والتعاون.
- شاشة المعلومات
قياسي
ارتقِ بعملك مع لافتات UHD القياسية من إل جي التي تقدم وضوحاً وموثوقية عالية.
لافتات رقمية تفاعلية
توفر LG CreateBoard تجربة لمس بديهية وقدرات تعاون مرنة للاستخدامات التعليمية والمكتبية.