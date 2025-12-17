About Cookies on This Site

صف من الأذرع الروبوتية موضوعة على جانبي حزام ناقل داخل مصنع صناعي كبير، متجهًا إلى الداخل نحو خط الإنتاج.

لمصنع أكثر ذكاءً، حلول إل جي المتكاملة

دعم التركيز والسلامة والإنتاجية

تمكين أماكن عمل أكثر أماناً وراحة من خلال بيئات خاضعة للتحكم تعزز التركيز ورفاه الموظفين.

 

  • درجة حرارة وجودة هواء مضبوطة للسلامة والتركيز
  • تواصل بصري واضح للتنسيق التشغيلي

الحفاظ على الاستقرار والوضوح عبر العمليات

بسّط إدارة المرافق الصناعية من خلال بيئات مستقرة ورؤية واضحة تقلل التوقف وتُحسّن العمليات.

 

  • ظروف مستقرة لأداء ثابت
  • رؤية واضحة لاتخاذ القرار والمراقبة

حلول المصانع حسب الاحتياجات

المصنع الذكي

حقق تصنيعاً أكثر ذكاءً عبر أنظمة هواء مبتكرة وشاشات عالية الوضوح تعزز الإنتاجية والرؤية التشغيلية.

مساحة عمل صناعية واسعة ذات أسقف عالية وإضاءة ساطعة وشاشات مثبتة على الحائط ومحطات عمل مزودة بشاشات وأرفف طويلة مليئة بصناديق من الورق المقوى.
وحدة تبريد خارجية مزودة بألواح تهوية بزاوية وإطار على شكل صندوق، معروضة على خلفية محايدة.

مبرد (تشيلر)

حلول تبريد قوية.

معرفة المزيد
شاشة LED داخلية تُظهر امرأة تمشي على مسار حديقة محاطة بالخضرة الوفيرة، ويتم تقديمها على خلفية ضوء عادية.

لافتات LED للأماكن المغلقة

تشكيلة كاملة من الموديلات، بدءاً من الدقة الفائقة الضيقة إلى الدقة القياسية الداخلية، مصممة لتناسب التطبيقات الداخلية المتنوعة.

معرفة المزيد
خلفية حمراء مجردة تحتوي على أشكال متداخلة بتدرجات وردية كبيرة، بتصميم عصري بسيط

خلفية حمراء مجردة تحتوي على أشكال متداخلة بتدرجات وردية كبيرة، بتصميم عصري بسيط

تواصَل مع قسم أعمال LG

إذا كنت ترغب في الحصول على عرض سعر لأحد المنتجات التي تهمك أو لديك أي استفسار آخر، فلا تتردد في التواصل معنا.

اتصل بنا

