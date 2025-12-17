About Cookies on This Site

أشخاص يمشون ويتحدثون داخل فناء حديث كبير بجدران زجاجية عالية وإطارات معدنية، مليئة بضوء النهار الطبيعي.

لحلول حكومية أكثر كفاءة، حلول إل جي المتكاملة

مساحات مريحة ومتّصلة لخدمة الجمهور

عزّز مرافق الجهات الحكومية ببيئات تركّز على الراحة وسهولة الوصول، مما يدعم الإنتاجية للموظفين والمراجعين.

 

  • مناخ داخلي مريح للعمل الإنتاجي
  • شاشات معلومات واضحة للزوار
  • تصميم يسهل الوصول للجميع

أنظمة ذكية لعمليات فعّالة وموثوقة

حسّن إدارة المرافق عبر أنظمة HVAC المتكاملة والتحكم المركزي لتحقيق كفاءة أعلى ومراقبة لحظية لأداء مستقر وطويل المدى.

 

  • إدارة مركزية لجودة الهواء
  • أنظمة تبريد وتدفئة عالية الكفاءة
  • حلول قابلة للتوسّع لمختلف أحجام المباني

حلول الجهات الحكومية حسب الاحتياجات

الردهة

أنشئ ردهات حكومية ترحيبية عبر أنظمة تنقية الهواء، وشاشات معلومات واضحة، وتصميم راقٍ يعزز الثقة والراحة.

ردهة واسعة ذات جدران زجاجية عالية وأرضية عاكسة وشاشات رقمية كبيرة مثبتة على الجدران تعرض صورًا حية.
وحدة تبريد خارجية مزودة بألواح تهوية بزاوية وإطار على شكل صندوق، معروضة على خلفية محايدة.

مبرد (تشيلر)

اكتشف حلول التبريد القوية المناسبة لمرافق عملك.

معرفة المزيد
شاشة LED داخلية تُظهر امرأة تمشي على مسار حديقة محاطة بالخضرة الوفيرة، ويتم تقديمها على خلفية ضوء عادية.

لافتات LED للأماكن المغلقة

مجموعة كاملة من النماذج لتطبيقات داخلية متنوعة.

معرفة المزيد
شاشة Micro LED تعرض صورة عالية التباين لشرائح الليمون التي تتناثر في الماء، على خلفية ضوء عادية.

LG MAGNIT

توفر تقنية LED الميكرونية تجربة عرض مذهلة.

معرفة المزيد

المراقبة

وفّر مراقبة آمنة مع أنظمة تحكم ذكية وشاشات عالية الوضوح لرفع مستوى الموثوقية والوعي في العمليات الحساسة.

غرفة مراقبة حديثة مع شاشات كبيرة مثبتة على الحائط ومكاتب تحكم متعددة تعرض صور مراقبة الطريق والأمن.
واجهة تحكم على شكل شاشة تعمل باللمس تعرض حالة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وبيانات الطاقة وتنبيهات النظام على لوحة بيضاء على خلفية فاتحة.

وحدة تحكم مركزي

توفر وحدة التحكم المركزية إدارة مريحة لمنتجات HVAC.

معرفة المزيد
شاشة Micro LED تعرض صورة عالية التباين لشرائح الليمون التي تتناثر في الماء، على خلفية ضوء عادية.

LG MAGNIT

توفر تقنية LED الميكرونية تجربة عرض مذهلة.

معرفة المزيد
