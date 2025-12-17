We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
مساحات مريحة ومتّصلة لخدمة الجمهور
عزّز مرافق الجهات الحكومية ببيئات تركّز على الراحة وسهولة الوصول، مما يدعم الإنتاجية للموظفين والمراجعين.
- مناخ داخلي مريح للعمل الإنتاجي
- شاشات معلومات واضحة للزوار
- تصميم يسهل الوصول للجميع
أنظمة ذكية لعمليات فعّالة وموثوقة
حسّن إدارة المرافق عبر أنظمة HVAC المتكاملة والتحكم المركزي لتحقيق كفاءة أعلى ومراقبة لحظية لأداء مستقر وطويل المدى.
- إدارة مركزية لجودة الهواء
- أنظمة تبريد وتدفئة عالية الكفاءة
- حلول قابلة للتوسّع لمختلف أحجام المباني
حلول الجهات الحكومية حسب الاحتياجات
الردهة
أنشئ ردهات حكومية ترحيبية عبر أنظمة تنقية الهواء، وشاشات معلومات واضحة، وتصميم راقٍ يعزز الثقة والراحة.
- حلول التكييف
- شاشة المعلومات
مبرد (تشيلر)
اكتشف حلول التبريد القوية المناسبة لمرافق عملك.
لافتات LED للأماكن المغلقة
مجموعة كاملة من النماذج لتطبيقات داخلية متنوعة.
LG MAGNIT
توفر تقنية LED الميكرونية تجربة عرض مذهلة.
المراقبة
وفّر مراقبة آمنة مع أنظمة تحكم ذكية وشاشات عالية الوضوح لرفع مستوى الموثوقية والوعي في العمليات الحساسة.
- حلول التكييف
- شاشة المعلومات
وحدة تحكم مركزي
توفر وحدة التحكم المركزية إدارة مريحة لمنتجات HVAC.
LG MAGNIT
توفر تقنية LED الميكرونية تجربة عرض مذهلة.