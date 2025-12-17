About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
غرفة فندقية بسرير وأريكة، مفتوحة على فناء مع طاولة وكراسي مطلة على الشاطئ. يُمكن رؤية البحر والأشجار من خلال أبواب زجاجية مفتوحة.

غرفة فندقية بسرير وأريكة، مفتوحة على فناء مع طاولة وكراسي مطلة على الشاطئ. يُمكن رؤية البحر والأشجار من خلال أبواب زجاجية مفتوحة.

لحلول فندقية أكثر ذكاءً، حلول إل جي المتكاملة

بيئة مريحة وهادئة

اصنع ردهات ترحيبية وغرفاً مريحة ومساحات عامة نابضة بالحياة تمنح الضيوف شعوراً بالراحة وتعزز جودة إقامتهم.

 

  • درجة حرارة وجودة هواء ثابتة في جميع أنحاء المنشأة
  • بيئات هواء مريحة
  • تشغيل موثوق للمباني الكبيرة والمعقدة

إدارة فعّالة بأداء موثوق

مكّن تشغيل الفندق بسلاسة عبر أنظمة مستقرة وتحكم مرن وأداء موثوق لضمان تجربة تشغيل هادئة وتقنيات تعمل بثبات دون إزعاج.

 

  • أنظمة موثوقة لضمان تشغيل يومي سلس
  • تحكم مرن يلائم احتياجات المنشأة
  • صيانة مبسطة لاستقرار طويل المدى

حلول الفنادق حسب الاحتياجات

الردهة

اصنع انطباعاً أولياً مميزاً من خلال تصميم راقٍ ومناخ مريح وشاشات جذابة ترحب بالضيوف منذ لحظة وصولهم.

بهو فندق فسيح بجدران رخامية ذهبية اللون، وثريا كريستالية، ومكتب استقبال عصري. وتُزيّن شاشات عرض كبيرة الجدران.
وحدة تكييف هواء مستطيلة كبيرة ذات هيكل خارجي معدني وألواح تهوية أمامية سوداء، تظهر على خلفية فاتحة.

نظام التدفق المتغيرVRF

يتكامل حل AHU من إل جي مع MULTI V لتوفير إدارة هواء فعّالة وتحكم مركزي شامل.

معرفة المزيد
شاشة LED داخلية تُظهر امرأة تمشي على مسار حديقة محاطة بالخضرة الوفيرة، ويتم عرضها على خلفية ضوء عادية.

لافتات LED للأماكن المغلقة

مجموعة كاملة من النماذج لتطبيقات داخلية متنوعة.

معرفة المزيد
شاشة عرض رقمية تعرض عرضًا ترويجيًا ربيعيًا باللون الوردي مع زهور مزخرفة وامرأتين ترتديان ملابس أنيقة، على خلفية فاتحة.

قياسي

ارتقِ بعملك مع لافتات UHD القياسية من إل جي التي توفر وضوحاً مذهلاً وموثوقية عالية.

معرفة المزيد
شاشة Micro LED تعرض صورة عالية التباين لشرائح الليمون التي تتناثر في الماء، على خلفية ضوء عادية.

LG MAGNIT

باستخدام تقنية LED ذات الحجم الميكرومتري، تقدم LG MAGNIT جودة عرض متقدمة وألواناً حقيقية.

معرفة المزيد

غرفة الضيوف

وفّر راحة شخصية مع تحكم مريح بالمناخ، وترفيه تفاعلي، وتقنيات سهلة الاستخدام، لمساعدة الضيوف على الاسترخاء واستعادة نشاطهم والشعور كأنهم في منزلهم.

غرفة ضيوف فندقية عصرية بسريرين، وإضاءة هادئة، ومكتب بشاشات رقمية. تحتوي الغرفة على تلفزيون على اليمين، وخزانة ملابس مفتوحة تؤدي إلى الحمام.
وحدة مستطيلة طويلة بيضاء اللون بلوحة أمامية عادية ومنافذ اتصال متعددة على الجانب، موضوعة على خلفية فاتحة.

نظام التدفق المتغيرVRF

توفر حلول المياه الساخنة وAHU والتهوية من إل جي تكاملاً شاملاً لإدارة الهواء والتدفئة والتبريد.

معرفة المزيد
وحدة تكييف هواء مستطيلة الشكل ونحيفة مع منفذ هواء أسود عريض وغطاء معدني، تظهر على خلفية فاتحة اللون.

وحدة تكييف منفصلة

يعد نظام التكييف سبليت خياراً مثالياً للمساحات الصغيرة والمتوسطة مع كفاءة عالية وتبريد مريح.

معرفة المزيد
وحدة تهوية مدمجة بفتحتين هوائيتين دائريتين في الأمام وغطاء معدني ثنائي اللون، موضوعة على خلفية فاتحة اللون.

حل التهوية

يعد نظام التهوية ERV من إل جي حلاً فعالاً لتجديد الهواء مع تقليل فقدان الطاقة.

معرفة المزيد
تلفزيون مثبت على الحائط يعرض مشهدًا ليليًا لشخصين يتحدثان بجوار سيارة شرطة ذات أضواء وامضة.

تلفاز الفندق

يعزز تلفزيون الفنادق من إل جي رضا الضيوف من خلال تقديم خدمات مخصصة ومعلومات لحظية، مع تحسين الكفاءة التشغيلية.

معرفة المزيد
خلفية حمراء مجردة تحتوي على أشكال متداخلة بتدرجات وردية كبيرة، بتصميم عصري بسيط

خلفية حمراء مجردة تحتوي على أشكال متداخلة بتدرجات وردية كبيرة، بتصميم عصري بسيط

تواصَل مع قسم أعمال LG

إذا كنت ترغب في الحصول على عرض سعر لأحد المنتجات التي تهمك أو لديك أي استفسار آخر، فلا تتردد في التواصل معنا.

اتصل بنا

كتيب الإرشادات

كتيب الإرشادات

ضمان

ضمان

تسجيل منتج

تسجيل منتج