بيئة مريحة وهادئة
اصنع ردهات ترحيبية وغرفاً مريحة ومساحات عامة نابضة بالحياة تمنح الضيوف شعوراً بالراحة وتعزز جودة إقامتهم.
- درجة حرارة وجودة هواء ثابتة في جميع أنحاء المنشأة
- بيئات هواء مريحة
- تشغيل موثوق للمباني الكبيرة والمعقدة
إدارة فعّالة بأداء موثوق
مكّن تشغيل الفندق بسلاسة عبر أنظمة مستقرة وتحكم مرن وأداء موثوق لضمان تجربة تشغيل هادئة وتقنيات تعمل بثبات دون إزعاج.
- أنظمة موثوقة لضمان تشغيل يومي سلس
- تحكم مرن يلائم احتياجات المنشأة
- صيانة مبسطة لاستقرار طويل المدى
حلول الفنادق حسب الاحتياجات
الردهة
اصنع انطباعاً أولياً مميزاً من خلال تصميم راقٍ ومناخ مريح وشاشات جذابة ترحب بالضيوف منذ لحظة وصولهم.
- حلول التكييف
- شاشة المعلومات
نظام التدفق المتغيرVRF
يتكامل حل AHU من إل جي مع MULTI V لتوفير إدارة هواء فعّالة وتحكم مركزي شامل.
لافتات LED للأماكن المغلقة
مجموعة كاملة من النماذج لتطبيقات داخلية متنوعة.
قياسي
ارتقِ بعملك مع لافتات UHD القياسية من إل جي التي توفر وضوحاً مذهلاً وموثوقية عالية.
LG MAGNIT
باستخدام تقنية LED ذات الحجم الميكرومتري، تقدم LG MAGNIT جودة عرض متقدمة وألواناً حقيقية.
غرفة الضيوف
وفّر راحة شخصية مع تحكم مريح بالمناخ، وترفيه تفاعلي، وتقنيات سهلة الاستخدام، لمساعدة الضيوف على الاسترخاء واستعادة نشاطهم والشعور كأنهم في منزلهم.
- حلول التكييف
- شاشة المعلومات
نظام التدفق المتغيرVRF
توفر حلول المياه الساخنة وAHU والتهوية من إل جي تكاملاً شاملاً لإدارة الهواء والتدفئة والتبريد.
وحدة تكييف منفصلة
يعد نظام التكييف سبليت خياراً مثالياً للمساحات الصغيرة والمتوسطة مع كفاءة عالية وتبريد مريح.
حل التهوية
يعد نظام التهوية ERV من إل جي حلاً فعالاً لتجديد الهواء مع تقليل فقدان الطاقة.
تلفاز الفندق
يعزز تلفزيون الفنادق من إل جي رضا الضيوف من خلال تقديم خدمات مخصصة ومعلومات لحظية، مع تحسين الكفاءة التشغيلية.