أنظمة ذكية للراحة والإدارة السلسة
مراقبة وتحكم مركزي لتحسين الكفاءة التشغيلية والراحة في المرافق العامة.
- تجربة بصرية وتفاعلية غامرة
- أجواء مريحة لإدارة الحشود
- تحسين الوصول ورضا الزائرين
أنظمة موثوقة لأداء مستقر وكفاءة تشغيلية عالية
بسّط إدارة المرافق من خلال أنظمة تكييف عالية الكفاءة وتحكم موحد يضمن أداءً ثابتاً وإدارة فعّالة في البيئات واسعة النطاق.
- أنظمة مناخية موفرة للطاقة مع تحكم مركزي
- شاشات خارجية عالية السطوع للرؤية الواضحة
- بنية تحتية قابلة للتوسّع والصيانة للمرافق العامة
حلول المرافق العامة حسب الاحتياجات
الملعب
ارتقِ بتجربة الاستاد عبر أنظمة هواء قوية للجماهير وشاشات LED خارجية عالية السطوع لتعزيز الوضوح والحماس.
- حلول التكييف
- شاشة المعلومات
مبرد (تشيلر)
تم تصميم مبردات إل جي لتوفير تبريد فعّال للمباني والمنشآت الكبيرة.
لافتات LED للأماكن الخارجية
مجموعة متنوعة من نماذج LED الخارجية عالية المتانة مصممة للتطبيقات الخارجية مثل الملاعب والإعلانات الخارجية.
المتحف
أنشئ بيئات غامرة تمتزج فيها التاريخ والإبداع من خلال أجهزة عرض متقدمة وشاشات OLED لسرد قصصي تفاعلي.
- حلول التكييف
- شاشة المعلومات
Single Split
يعد نظام التكييف سبليت خياراً مثالياً للمساحات الصغيرة والمتوسطة مع كفاءة عالية وتبريد مريح.
لافتات OLED
توفر لافتات OLED من إل جي تعبيراً واقعياً عن جميع الألوان.
LG MAGNIT
توفر تقنية LED الميكرونية من إل جي تجربة عرض مذهلة.