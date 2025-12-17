About Cookies on This Site

الواجهة الخارجية للملعب الكبير عند الغسق مع شاشة مركزية مضاءة تعرض رسومات ملونة، وتحيط بها الحشود التي تمشي عبر الساحة المفتوحة.

لحلول مساحات عامة أكثر ذكاءً، حلول إل جي المتكاملة

أنظمة ذكية للراحة والإدارة السلسة

مراقبة وتحكم مركزي لتحسين الكفاءة التشغيلية والراحة في المرافق العامة.

 

  • تجربة بصرية وتفاعلية غامرة
  • أجواء مريحة لإدارة الحشود
  • تحسين الوصول ورضا الزائرين

أنظمة موثوقة لأداء مستقر وكفاءة تشغيلية عالية

بسّط إدارة المرافق من خلال أنظمة تكييف عالية الكفاءة وتحكم موحد يضمن أداءً ثابتاً وإدارة فعّالة في البيئات واسعة النطاق.

 

  • أنظمة مناخية موفرة للطاقة مع تحكم مركزي
  • شاشات خارجية عالية السطوع للرؤية الواضحة
  • بنية تحتية قابلة للتوسّع والصيانة للمرافق العامة

حلول المرافق العامة حسب الاحتياجات

الملعب

ارتقِ بتجربة الاستاد عبر أنظمة هواء قوية للجماهير وشاشات LED خارجية عالية السطوع لتعزيز الوضوح والحماس.

ملعب كرة قدم كبير مع جمهور مكتظ وشاشة منحنية تعرض مشهد مباراة بالقرب من المرمى، كما يُرى من الملعب مع عمود المرمى الفارغ في المقدمة.
مبرد صناعي كبير يحتوي على خزانات أسطوانية وأنابيب متعددة ووحدة تحكم مثبتة في الأعلى، ويظهر على خلفية ضوئية عادية.

مبرد (تشيلر)

تم تصميم مبردات إل جي لتوفير تبريد فعّال للمباني والمنشآت الكبيرة.

معرفة المزيد
لقطة مقربة لقدم لاعب كرة قدم بجوار الكرة في ملعب مضاء بشكل ساطع، تم التقاطها على شاشة LED خارجية.

لافتات LED للأماكن الخارجية

مجموعة متنوعة من نماذج LED الخارجية عالية المتانة مصممة للتطبيقات الخارجية مثل الملاعب والإعلانات الخارجية.

معرفة المزيد

المتحف

أنشئ بيئات غامرة تمتزج فيها التاريخ والإبداع من خلال أجهزة عرض متقدمة وشاشات OLED لسرد قصصي تفاعلي.

معرض متحف غامر بشاشات رقمية كبيرة على الجدران والسقف تعرض صورًا تجريدية ملونة وأكشاك تفاعلية ومقاعد منحنية مرتبة في جميع أنحاء المساحة.
وحدة تكييف هواء مستطيلة الشكل ونحيفة مع منفذ هواء أسود عريض وغطاء معدني، تظهر على خلفية فاتحة اللون.

Single Split

يعد نظام التكييف سبليت خياراً مثالياً للمساحات الصغيرة والمتوسطة مع كفاءة عالية وتبريد مريح.

معرفة المزيد
شاشة عرض رفيعة تعرض صور الأثاث الداخلي، على خلفية بيضاء نظيفة.

لافتات OLED

توفر لافتات OLED من إل جي تعبيراً واقعياً عن جميع الألوان.

معرفة المزيد
شاشة Micro LED تعرض صورة عالية التباين لشرائح الليمون التي تتناثر في الماء، على خلفية ضوء عادية.

LG MAGNIT

توفر تقنية LED الميكرونية من إل جي تجربة عرض مذهلة.

معرفة المزيد
خلفية حمراء مجردة تحتوي على أشكال متداخلة بتدرجات وردية كبيرة، بتصميم عصري بسيط

