About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
أشخاص يجلسون في غرفة معيشة يشاهدون مباراة هوكي على شاشة تلفزيون كبيرة مثبتة على الحائط.

أشخاص يجلسون في غرفة معيشة يشاهدون مباراة هوكي على شاشة تلفزيون كبيرة مثبتة على الحائط.

من أجل مساحات سكنية أكثر ذكاءً، تقدم LG حلولاً متكاملة

حياة صحية ومريحة

اصنع بيئة منزلية تعزز الاسترخاء والإنتاجية مع حلولنا السكنية المتطورة.

 

  • تقنيات العناية بالهواء للحصول على هواء داخلي أنقى
  • حلول تدفئة آمنة وموفرة للطاقة

حلول المكاتب الذكية

ابني مساحة عمل مخصصة باستخدام أجهزة اللابتوب والشاشات من LG لتحقيق الإنتاجية والمرونة.

 

  • أجهزة لابتوب عالية الأداء للعمل من أي مكان
  • شاشات كبيرة لتسهيل تعدد المهام

حياة منزلية مريحة

بسّط حياتك اليومية وارتقِ بوقت فراغك مع حلول الترفيه المتكاملة من LG.

 

  • تجارب سينمائية مع أجهزة العرض من LG
  • تجارب مشاهدة غامرة مع شاشات LG LED

حلول سكنية حسب الاحتياج

المنزل

استمتع ببيئة منزلية أكثر صحّة واستدامة مع أنظمة التكييف الذكية التي توفّر راحة مثالية، وكفاءة في استهلاك الطاقة، وهواءً نقيًا طوال اليوم.

منزل عصري بسطح يحتوي على مسبح، وطاولة طعام، ووحدات تكييف هواء خارجية.
مجموعة من أربع وحدات تكييف هواء داخلية بأشكال مختلفة، تشمل تصميمات سقفية وجدارية ودائرية.

الوحدات الداخلية

توفر الوحدات الداخلية من LG جميع احتياجاتك التجارية وتضمن وجود حل تكييف هواء يتناسب تمامًا مع مساحتك.

معرفة المزيد
وحدة تهوية مستطيلة بيضاء اللون مزودة بقناتي هواء دائريتين في الواجهة الأمامية.

الحلول السكنية

طريقة أذكى للمنازل الموفرة للطاقة

معرفة المزيد

حلول المكاتب المنزلية

اعمل من المنزل بذكاء مع الشاشات الغامرة، واتصال الفيديو السلس، والإدارة الموحّدة التي ترفع الإنتاجية وتحافظ على مساحة عمل متصلة وفعّالة.

مكتب عصري بنوافذ كبيرة، وشاشات متعددة على المكاتب، وعرض حائطي ضخم.
شاشة رقمية تعرض مشهدًا حيًّا لأنصاف ليمون أخضر تتناثر في الماء على خلفية سوداء.

LG MAGNIT

بفضل تقنية Micro LED الدقيقة من LG، تُقدِّم شاشة LG MAGNIT Micro LED تجربة مشاهدة مذهلة.

معرفة المزيد
خلفية حمراء مجردة تحتوي على أشكال متداخلة بتدرجات وردية كبيرة، بتصميم عصري بسيط

خلفية حمراء مجردة تحتوي على أشكال متداخلة بتدرجات وردية كبيرة، بتصميم عصري بسيط

تواصَل مع قسم أعمال LG

إذا كنت ترغب في الحصول على عرض سعر لأحد المنتجات التي تهمك أو لديك أي استفسار آخر، فلا تتردد في التواصل معنا.

اتصل بنا

كتيب الإرشادات

كتيب الإرشادات

ضمان

ضمان

تسجيل منتج

تسجيل منتج