We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
حياة صحية ومريحة
اصنع بيئة منزلية تعزز الاسترخاء والإنتاجية مع حلولنا السكنية المتطورة.
- تقنيات العناية بالهواء للحصول على هواء داخلي أنقى
- حلول تدفئة آمنة وموفرة للطاقة
حلول المكاتب الذكية
ابني مساحة عمل مخصصة باستخدام أجهزة اللابتوب والشاشات من LG لتحقيق الإنتاجية والمرونة.
- أجهزة لابتوب عالية الأداء للعمل من أي مكان
- شاشات كبيرة لتسهيل تعدد المهام
حياة منزلية مريحة
بسّط حياتك اليومية وارتقِ بوقت فراغك مع حلول الترفيه المتكاملة من LG.
- تجارب سينمائية مع أجهزة العرض من LG
- تجارب مشاهدة غامرة مع شاشات LG LED
حلول سكنية حسب الاحتياج
المنزل
استمتع ببيئة منزلية أكثر صحّة واستدامة مع أنظمة التكييف الذكية التي توفّر راحة مثالية، وكفاءة في استهلاك الطاقة، وهواءً نقيًا طوال اليوم.
- حلول التكييف
الوحدات الداخلية
توفر الوحدات الداخلية من LG جميع احتياجاتك التجارية وتضمن وجود حل تكييف هواء يتناسب تمامًا مع مساحتك.
الحلول السكنية
طريقة أذكى للمنازل الموفرة للطاقة
حلول المكاتب المنزلية
اعمل من المنزل بذكاء مع الشاشات الغامرة، واتصال الفيديو السلس، والإدارة الموحّدة التي ترفع الإنتاجية وتحافظ على مساحة عمل متصلة وفعّالة.
- شاشة المعلومات
LG MAGNIT
بفضل تقنية Micro LED الدقيقة من LG، تُقدِّم شاشة LG MAGNIT Micro LED تجربة مشاهدة مذهلة.