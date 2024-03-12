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Ceiling Concealed Duct

يوفر LG Ceiling Concealed Duct تبريدًا وتدفئة للتحكم الأمثل في درجة الحرارة دون التنازل عن الجماليات الداخلية.

في مكتب به نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف تطل على أفق المدينة ومكاتب وأجهزة كمبيوتر، يحافظ LG Ceiling Concealed Duct على جمالية المكتب النظيفة والحديثة.

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لماذا تختار LG Ceiling Concealed Duct

تحكم سهل

التحكم الأمثل في درجة الحرارة

إدارة المساحات المتعددة

حجم صغير

سهولة التحكم مع وظيفة التحكم في ESP

تعمل وظيفة ESP على ضبط حجم الهواء عبر وحدة تحكم عن بُعد، بينما يتحكم محرك BLDC في سرعة المروحة وحجم الهواء. يضبط جهاز التحكم عن بعد السلكي الضغط الساكن الخارجي تلقائيًا بغض النظر عن طول الأنبوب، مما يوفر سهولة التركيب. 

غرفة معيشة عصرية مع LG Ceiling Concealed Duct للتبريد/التدفئة المريحة، والذي يتميز بقنوات سقفية مخفية.

يقوم فني بتركيب LG Ceiling Concealed Duct ويتم عرض أيقونة تبرز "وقت التركيب القصير" في الزاوية العلوية اليمنى، ووحدة تحكم تعرض وظيفة ESP.

* هذه الصورة لأغراض توضيحية فقط وقد لا تمثل المنتج الفعلي بدقة.

تحكم مثالي في درجة الحرارة باستخدام مستشعرين حراريين

المستشعران الحراريان اللذان تتم مراقبتهما عبر جهاز التحكم عن بُعد والوحدة الداخلية يمكنهما تحسين درجة الحرارة الداخلية من خلال استشعار درجات الحرارة من مواضع مختلفة وضبط درجة الحرارة المثلى للمستخدمين تلقائيًا. 

الرسم التوضيحي لـ LG Ceiling Concealed Duct في مكتب يوضح مستشعر الحرارة في الوحدة الداخلية المتصل بمستشعر الحرارة الموجود في وحدة التحكم عن بُعد للتحكم في درجة الحرارة.

التشغيل المتزامن لمساحات متعددة

يتم تحقيق التشغيل المتزامن للتبريد والتدفئة لغرف متعددة باستخدام قناة حلزونية (مدمجة أو من النوع المرن) وغرفة بخار.

رسم توضيحي ثلاثي الأبعاد لـ LG Ceiling Concealed Duct لتبريد غرف متعددة في المنزل، مع تدفق هواء لونه أزرق يُظهر تغطية فعالة في جميع أنحاء المكان.

حجم صغير يوفر مرونة في وضع المُكيِّف

مجاري الهواء الساكنة المتوسطة الجديدة1) توفر حلاً مثاليًا للتركيب في مساحة محدودة.

في رسم بياني يقارن بين أحجام الطرازات يُظهِر نموذجًا مدمجًا جديدًا بحجم 270 مم مقارنة بالطرازات التقليدية بحجم 298 مم و380 مم لسعات 8‏/10 كيلوواط و12.5 كيلوواط.

1. الطرازات التقليدية هي ARNU28GBGA2 وARNU36GBGA2 وARNU42GBGA2 والطرازات الجديدة هي ARNU28GM2A4 وARNU36GM2A4 وARNU42GM2A4.

مرونة التركيب (قناة ساكنة منخفضة فقط)

تسمح القناة الساكنة المنخفضة الجديدة بسحب الهواء من الخلف أو الأسفل في حالة التركيب. 

رسم تخطيطي لتدفق هواء LG Ceiling Concealed Duct مع الصورة العلوية التي توضح الاتجاهات الداخلية بالأسهم الحمراء والصورة السفلية التي تبرز مسارات سحب الهواء النقي (fresh air intake) وتدويره بالأسهم الحمراء.

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