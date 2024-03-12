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Ceiling Concealed Duct
يوفر LG Ceiling Concealed Duct تبريدًا وتدفئة للتحكم الأمثل في درجة الحرارة دون التنازل عن الجماليات الداخلية.
لماذا تختار LG Ceiling Concealed Duct
سهولة التحكم مع وظيفة التحكم في ESP
تعمل وظيفة ESP على ضبط حجم الهواء عبر وحدة تحكم عن بُعد، بينما يتحكم محرك BLDC في سرعة المروحة وحجم الهواء. يضبط جهاز التحكم عن بعد السلكي الضغط الساكن الخارجي تلقائيًا بغض النظر عن طول الأنبوب، مما يوفر سهولة التركيب.
* هذه الصورة لأغراض توضيحية فقط وقد لا تمثل المنتج الفعلي بدقة.
تحكم مثالي في درجة الحرارة باستخدام مستشعرين حراريين
المستشعران الحراريان اللذان تتم مراقبتهما عبر جهاز التحكم عن بُعد والوحدة الداخلية يمكنهما تحسين درجة الحرارة الداخلية من خلال استشعار درجات الحرارة من مواضع مختلفة وضبط درجة الحرارة المثلى للمستخدمين تلقائيًا.
التشغيل المتزامن لمساحات متعددة
يتم تحقيق التشغيل المتزامن للتبريد والتدفئة لغرف متعددة باستخدام قناة حلزونية (مدمجة أو من النوع المرن) وغرفة بخار.
حجم صغير يوفر مرونة في وضع المُكيِّف
مجاري الهواء الساكنة المتوسطة الجديدة1) توفر حلاً مثاليًا للتركيب في مساحة محدودة.
1. الطرازات التقليدية هي ARNU28GBGA2 وARNU36GBGA2 وARNU42GBGA2 والطرازات الجديدة هي ARNU28GM2A4 وARNU36GM2A4 وARNU42GM2A4.
مرونة التركيب (قناة ساكنة منخفضة فقط)
تسمح القناة الساكنة المنخفضة الجديدة بسحب الهواء من الخلف أو الأسفل في حالة التركيب.