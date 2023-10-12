شاشة عرض على الجدار بحافة نحيفة مقاس 55

نظام التشغيل webOS 4.1، نظام إدارة محتوى (CMS) مُدمج (تحديد موعد عرض المحتوى المحلي، إدارة المجموعات)، تشغيل USB فور التوصيل بدون إعداد، تجاوز الأعطال، صورة للخلفية (بدلاً من صورة الإشارة)، وضع التزامن (RS-232C Sync، مزامنة الشبكات المحلية)، وضع علامة على الفيديو (4)، التشغيل عبر رابط URL، التدوير (تدوير الشاشة، دوران الإدخال الخارجي)، التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية، إعداد وضع تقسيم الصورة إلى أجزاء (الحد الأقصى 15 × 15)، إعداد استنساخ البيانات، بروتوكول SNMP، طريقة ISM، معرِّف الضبط التلقائي، إرسال الحالة، مدير التحكّم، التوافق مع أجهزة الجهات الخارجية (Crestron Connected®2)، الطاقة (تقنية التوفير الذكي للطاقة، وضع إدارة الطاقة، ميزة الإيقاظ عبر الشبكة المحلية، Network Ready) HDMI-CEC، إعداد خادم SI، ‏webRTC، إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان، انعكاس المسح الضوئي