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شاشة عرض على الجدار بحافة نحيفة مقاس 55
صورة فنية تغمرك، ووضح باهر يأسر قلبك
رجل ينظر إلى شاشة كبيرة معلقة على نافذة معروضات متجر للأدوات الرياضية.
* جميع الصور الواردة في صفحة الويب هذه للأغراض التوضيحية فقط.
إمكانية استخدام ميزة Daisy Chain
تتم إدارة شاشات متعددة في وقت واحد من خلال سلسلة daisy chain. إن السلسلة التعاقبية UHD التي تستند إلى HDMI وDisplayPort توفر للمُستخدِم سهولة الوصول إلى ضبط إعدادات UHD.
LG ConnectedCare في الوقت الحقيقي
The LG employee is remotely monitoring the VL5PJ installed in a different place by using cloud-based LG monitoring solution.
* LG ConnectedCare هو الاسم التجاري لخدمة LG Signage365Care. يختلف مدى التوفر باختلاف المناطق.
* يُقصد بـ"شاشات LG التقليدية" إلى الشاشات التي لا تتضمن خوارزمية تحسين الصورة.
* ترد الصورة أعلاه لأغراض التوضيح فقط.
* يمكن تنزيل SDK من الرابط أدناه. (https://webossignage.developer.lge.com)
كل المواصفات
-
حجم الشاشة
-
55 بوصة
-
تقنية لوحة العرض
-
IPS
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
مباشر
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
-
9 : 16
-
دقة العرض الأصلية
-
1,920x1,080 (FHD)
-
معدل التحديث
-
60 هرتز
-
السطوع (نموذجي، شمعة):
-
500
-
نسبة التباين
-
1,200:1
-
نسبة التباين الديناميكي
-
500,000:1
-
التدرج اللوني
-
NTSC 72%
-
زاوية المشاهدة (أفقي × رأسي)
-
178×178
-
عمق اللون
-
10 بت، 1.07 مليون لون
-
زمن الاستجابة
-
6مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)
-
معالجة السطح (الضبابية)
-
3%
-
العمر الافتراضي
-
60ألف ساعة (نموذجي) / 50 ألف ساعة (كحد أدنى)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
-
24/7
-
عمودي / أفقي
-
نعم/نعم
-
إدخال
-
HDMI 2 (HDCP 2.2)، DP (HDCP 2.2)، DVI-D (HDCP 1.4)، مدخل Audio، مدخل RS-232C، RJ45 (LAN)، مدخل IR، USB 2.0 من النوع A
-
الإخراج
-
مخرج DP (الإدخال: HDMI / DVI / DP)، مخرج Audio Out، مخرج RS-232C
-
لون الحواف
-
أسود
-
عرض الحواف
-
أعلى/يمين/يسار/أسفل 2.25/1.25/2.25/1.25 مم
-
الوزن (جسم الشاشة)
-
23.5 كجم
-
وزن العبوة
-
26.9 كجم
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
-
1,213.4×684.2×93.1 مم
-
أبعاد الصندوق الكرتوني (العرض × الارتفاع × العمق) (الحجم الخارجي للصندوق)
-
1,337×247×833 مم
-
مقبض
-
نعم
-
واجهة التركيب المتوافقة مع معيار VESA™
-
600x400
-
الأجهزة
-
الذاكرة الداخلية (8 جيجا بايت)، مستشعر درجة الحرارة، مستشعر BLU، مستشعر تسارع (جيرو)
-
المكونات البرمجية
-
نظام التشغيل webOS 4.1، نظام إدارة محتوى (CMS) مُدمج (تحديد موعد عرض المحتوى المحلي، إدارة المجموعات)، تشغيل USB فور التوصيل بدون إعداد، تجاوز الأعطال، صورة للخلفية (بدلاً من صورة الإشارة)، وضع التزامن (RS-232C Sync، مزامنة الشبكات المحلية)، وضع علامة على الفيديو (4)، التشغيل عبر رابط URL، التدوير (تدوير الشاشة، دوران الإدخال الخارجي)، التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية، إعداد وضع تقسيم الصورة إلى أجزاء (الحد الأقصى 15 × 15)، إعداد استنساخ البيانات، بروتوكول SNMP، طريقة ISM، معرِّف الضبط التلقائي، إرسال الحالة، مدير التحكّم، التوافق مع أجهزة الجهات الخارجية (Crestron Connected®2)، الطاقة (تقنية التوفير الذكي للطاقة، وضع إدارة الطاقة، ميزة الإيقاظ عبر الشبكة المحلية، Network Ready) HDMI-CEC، إعداد خادم SI، webRTC، إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان، انعكاس المسح الضوئي
-
درجة حرارة التشغيل
-
من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية
-
نسبة رطوبة التشغيل
-
من 10%إلى 80%
-
الإمداد بالطاقة
-
تيار متردد 100-240 فولت~، 50/60 هرتز
-
نوع الطاقة
-
طاقة مدمجة
-
نموذجي
-
135 واط
-
الحد الأقصى
-
150 واط
-
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
-
461 وحدة حرارية بريطانية/الساعة (قياسي)، 512 وحدة حرارية بريطانية/الساعة (الحد الأقصى)
-
التوفير الذكي للطاقة
-
115 واط
-
وظيفة DPM
-
0.5 واط
-
إيقاف تشغيل الطاقة
-
0.5واط
-
الأمان
-
CB / NRTL
-
EMC
-
FCC فئة "A"/ CE / KC
-
ErP / Energy Star
-
نعم / Energy Star 8.0
-
SuperSign CMS
-
نعم
-
SuperSign Control / Control+
-
نعم/نعم
-
SuperSign WB
-
نعم
-
محرر وسائط SuperSign
-
نعم
-
LG Connected Care
-
نعم
-
العرض على الشاشة
-
الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإسبانية، والإيطالية، والكورية، والصينية (المبسَّطة)، والصينية (الأصلية)، والبرتغالية (البرازيل)، والسويدية، والفنلندية، والنرويجية، والدنماركية، واليابانية، والروسية، والبرتغالية (أوروبا)، والهولندية، والتشيكية، واليونانية، والتركية، والعربية
-
الأساسية
-
جهاز التحكّم عن بُعد (يشمل البطارية 2ea)، سلك الطاقة، كابل RS232C، كابل LAN، كابل DP، جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء، كتيفة التوجيه، البراغي، دليل التشغيل
-
تصنيف الحماية IP
-
تم اختبار IP5X
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
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قطع الغيار والملحقات
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