Armah Sports: A Complete Sports Environment with LG HVAC Solutions – Saudi Arabia

 أرماح سبورتس: بيئة رياضية متكاملة مع حلول التكييف من LG 

2025-10-08

من ملاعب كرة السلة المفعمة بالحركة إلى صالات الاسترخاء الهادئة، احتاجت Armah Sports إلى نظام تكييف مرن ومتطور يتناسب مع كل مساحة في منشآتها الحديثة.

النظام القديم لم يعد كافياً، فكان لابد من تحديث شامل.

جاء الحل عبر تصميم هجين يجمع بين نظام LG Multi V ووحدات AHU، ليمنح المنشأة:
- ثباتاً مثالياً في درجات الحرارة
- كفاءة طاقية أعلى
- سهولة أكبر في إدارة المرافق
- قابلية للتوسع مستقبلاً

"الهواء أصبح أكثر هدوءاً، والتكامل بين الأنظمة أحدث فرقاً واضحاً. أعضاؤنا الآن يستمتعون بالراحة في كل زاوية." — مدير العمليات، أرماح سبورتس

بالنسبة لـ Armah Sports، لم تكن هذه مجرد ترقية، بل بداية فصل جديد في تجربة رياضية متكاملة ومريحة.

